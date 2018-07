DGAP-News: Nemetschek SE / Schlagwort(e): Firmenübernahme





Nemetschek erhöht Anteil an Tochtergesellschaft MAXON auf 100 %



- Erhöhung der Anteile an MAXON von 70 % auf 100 %



- Branchenexperte David McGavran wird neuer CEO



- Fokus weiterhin auf Media-&-Entertainment-Markt



- Höheres Umsatzwachstum durch Nutzung des signifikanten Potenzials im Augmented-Reality-, Virtual-Reality- und AEC-Markt im Visier



München, 4. Juli 2018 - Der Softwareanbieter Nemetschek SE (ISIN DE0006452907) hat seine Anteile an der Tochtergesellschaft MAXON Computer GmbH mit Sitz in Friedrichsdorf bei Frankfurt/Main von 70 % auf 100 % erhöht. Die ehemaligen drei Unternehmensgründer, die bis dato 30 % hielten und als Geschäftsführer tätig waren, scheiden aus dem Unternehmen aus, stehen aber noch für eine Übergangszeit als Berater zur Verfügung.



Als neuer CEO konnte der Marktexperte David McGavran gewonnen werden. Der international versierte Manager bringt umfangreiche Erfahrungen sowie ein großes Netzwerk im Media-&-Entertainment-Bereich mit und war in den letzten 20 Jahren in unterschiedlichen Positionen bei Adobe Systems tätig, zuletzt als Director of Engineering - Professional Audio and Video. David McGavran verfügt über umfangreiche Erfahrung in der Zusammenarbeit mit global tätigen TV-Sendern, Postproduktionsunternehmen und Film-Editoren.



MAXON Computer gehört zu den weltweit führenden Softwareunternehmen für 3D-Modeling-, Painting-, Animations- und Rendering-Lösungen. Die Softwarelösungen werden in zahlreichen Produktionen aus den Bereichen Film, Fernsehen, Werbung, Videospiele sowie bei der Visualisierung von Architektur und Produktdesign eingesetzt.



Unter der neuen Führung wird MAXON seine Positionierung in den bereits adressierten Märkten weiter forcieren und sich insbesondere auf die Bereiche Augmented Reality und Virtual Reality fokussieren, die wesentliche Wachstumstreiber der Industrie darstellen. Zusätzlich wird MAXON die Wachstumspotenziale in den von Nemetschek adressierten Kernmärkten der AEC-Industrie (Architecture, Engineering, Construction) noch stärker nutzen. Die Rahmenbedingungen für das signifikante Wachstumspotenzial sind mit einem Marktvolumen (im Jahr 2020) von ca. 3 Mrd. Euro im Media-&-Entertainment-Markt bzw. rund 500 Mio. Euro im AEC-Markt für Visualisierungen äußerst vielversprechend. "Wir sehen in dem Visualisierungsmarkt für die Media- und AEC-Industrie ein großes Wachstumspotenzial und wollen dieses noch stärker nutzen", so Patrik Heider, Sprecher und CFOO der Nemetschek Group. "Wir freuen uns sehr, dass wir mit David McGavran eine äußert kompetente und international erfahrene Führungspersönlichkeit gewonnen haben. Ich bin davon überzeugt, dass mit der neuen Struktur das zukünftige Wachstum von MAXON sichergestellt ist." Gleichzeitig dankt der Vorstand den drei Unternehmensgründern für ihre hervorragenden Leistungen in den vergangenen Jahren.



"Ich freue mich sehr darauf, meine jahrelange Erfahrung in der Media-&-Entertainment-Industrie bei Adobe Systems nun bei MAXON einzubringen sowie die nächste Wachstumsphase einzuleiten und umzusetzen," so David McGavran.



Für weitere Informationen zum Unternehmen wenden Sie sich bitte an



Nemetschek Group



Stefanie Zimmermann



Investor Relations



+49 89 540459 250



szimmermann@nemetschek.com



Über die Nemetschek Group



Die Nemetschek Group fördert die Digitalisierung in der Baubranche. Mit unserer Software können Architekten, Ingenieure, Bauunternehmen und Gebäudemanager vorausschauender planen, sicher und reibungslos Informationen austauschen und enger zusammenarbeiten. Bau- und Infrastrukturprojekte werden so effizienter und nachhaltiger durchgeführt. Dank der einzigartigen Holdingstruktur der Nemetschek Group können die 15 starken Marken unternehmerisch und marktnah agieren, Innovationen vorantreiben und eng mit ihren weltweit 2,7 Millionen Kunden zusammenarbeiten. Gegründet von Prof. Georg Nemetschek im Jahre 1963, beschäftigt die Nemetschek Group heute mehr als 2.100 Experten. Das seit 1999 börsengelistete und im TecDAX notierte Unternehmen erzielte 2017 einen Umsatz in Höhe von 395,6 Mio. Euro und ein EBITDA von 108,0 Mio. Euro.



























