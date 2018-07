DGAP-News: Aareal Bank AG / Schlagwort(e): Personalie





Vertrag von Vorstandsmitglied Christof Winkelmann bis 2024 verlängert



Wiesbaden, 5. Juli 2018 - Der Aufsichtsrat der Aareal Bank AG hat die Verlängerung des Vertrags von Christof Winkelmann und seine ordentliche Wiederbestellung in den Vorstand der Aareal Bank AG mit Wirkung zum 1. Juli 2019 bis zum 30. Juni 2024 beschlossen. Christof Winkelmann (43) gehört dem Vorstand seit dem 1. Juli 2016 an und verantwortet die Marktbereiche im Geschäftssegment Strukturierte Immobilienfinanzierungen.



Die Aufsichtsratsvorsitzende Marija Korsch erklärte: "Christof Winkelmann hat das Segment Strukturierte Immobilienfinanzierungen und die Position der Aareal Bank auf den bedeutenden Immobilienmärkten der Welt in den vergangenen Jahren sehr erfolgreich ausgebaut. Wir sind uns sicher, dass Herr Winkelmann auch in Zukunft einen wichtigen Beitrag zum nachhaltigen Erfolg der Aareal Bank Gruppe leisten wird."







Aareal Bank Gruppe



Die Aareal Bank Gruppe mit Hauptsitz in Wiesbaden ist ein führender internationaler Immobilienspezialist. Sie bietet smarte Finanzierungen, Software-Produkte sowie digitale Lösungen für die Immobilienbranche und angrenzende Industrien und ist auf drei Kontinenten - in Europa, Nordamerika und Asien - vertreten. Die Muttergesellschaft des Konzerns ist die im MDAX gelistete Aareal Bank AG. Unter ihrem Dach sind die Unternehmen der Gruppe in den Geschäftssegmenten Strukturierte Immobilienfinanzierungen und Consulting/Dienstleistungen gebündelt. Das Segment Strukturierte Immobilienfinanzierungen umfasst die Immobilienfinanzierungs- und Refinanzierungsaktivitäten der Aareal Bank Gruppe. Hier begleitet sie im Rahmen einer Drei-Kontinente-Strategie nationale und internationale Kunden bei ihren Immobilienprojekten in Europa, Nordamerika und Asien. Im Segment Consulting/Dienstleistungen bietet die Aareal Bank Gruppe Kunden in Europa aus der Immobilien- und Energiewirtschaft eine einzigartige Kombination aus spezialisierten Bankdienstleistungen, innovativen digitalen Produkten und Dienstleistungen zur Optimierung und Effizienzsteigerung ihrer Geschäftsprozesse.







Kontakt:



Aareal Bank AG



Corporate Communications





Sven Korndörffer



Tel.: +49 611 348 2306



sven.korndoerffer@aareal-bank.com





Cornelia Müller



Tel.: +49 611 348 2457



cornelia.mueller@aareal-bank.com





Christian Feldbrügge



Tel.: +49 611 348 2280



christian.feldbruegge@aareal-bank.com



