Vectron Systems AG: Oliver Kaltner verlässt Vectron





06.07.2018 / 11:02 CET/CEST





Der Aufsichtsrat der Vectron Systems AG hat den Vorstandsanstellungsvertrag mit Oliver Kaltner einvernehmlich aufgehoben. Grund für die Aufhebung sind unterschiedliche Auffassungen über die Umsetzung der Strategie.





Vectron-Mitgründer und Aufsichtsrat Thomas Stümmler wird vom Aufsichtsrat mit sofortiger Wirkung in den Vorstand entsandt. Er hatte diese Rolle bereits seit Gründung der Gesellschaft bis zur Berufung von Oliver Kaltner im Februar 2018 wahrgenommen. Er hat aus Vectron, gemeinsam mit Co-Gründer und Vorstand Jens Reckendorf, den führenden Anbieter von Kassensystemen in der Gastronomie gemacht und die Umstellung des Geschäftsmodells hin zu digitalen Services konzipiert und eingeleitet. Er war auch als Berater in alle wesentlichen geschäftlichen Vorgänge involviert und kann somit nahtlos übernehmen. Der Aufsichtsrat ist sicher, dass das bisherige Erfolgsteam bestens geeignet ist, um die digitale Transformation der Branche und des Unternehmens erfolgreich weiter voranzutreiben.







