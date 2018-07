DGAP-News: LION E-Mobility AG / Schlagwort(e): Personalie/Sonstiges





Die LION E-Mobility AG ernennt Thomas Hetmann zum neuen Chief Financial Officer (CFO) und Mitglied der Geschäftsführung zum 27. Juli 2018. Herr Hetmann verfügt über langjährige Erfahrungen als CFO, CEO und als Geschäftsführer in den Bereichen Unternehmensentwicklung und -steuerung, Controlling, Bilanzierung, Finanzierung sowie M&A.







Nach vielen Führungspositionen als Vorstand und CFO in internationalen Unternehmen wie Fujitsu, der Schaeffler Group und BP AG/ARAL AG war er zuletzt in der Funktion des Geschäftsführers der CoInvest Corporate Finance GmbH tätig. Durch diese Erfahrungen ist er ein geschätztes Mitglied des Beirates der Commerzbank AG sowie des Karstadt-Quelle Mitarbeitertrusts.







Herr Hetmann ist darüber hinaus examinierter Wirtschaftsprüfer und Steuerberater und war in dieser Funktion lange bei der Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft ARTHUR ANDERSEN tätig.







Mit der Ernennung von Thomas Hetmann erhält die LION E-Mobility AG einen sehr erfahrenen und kompetenten CFO, um mit Ihm die Chancen im Markt und das Wachstum der LION Gruppe weiter voran zu treiben.





Über die LION E-Mobility AG:



Die LION E-Mobility AG (WKN: A1JG3H, Ticker: LMI, Reuters: LMIG.MU) ist eine Schweizer Holding mit strategischen Investments im E-Mobility Sektor, insbesondere im Bereich elektrische Energiespeicher und Batteriesystemtechnik. Das Unternehmen besitzt 100% der deutschen LION Smart GmbH, einem Entwickler von Batteriepacks und Batterie-Management-Systemen. Die LION Smart GmbH hält zudem einen 30% Anteil an der TÜV SÜD Battery Testing GmbH, einem dynamisch wachsendem Joint Venture mit der TÜV SÜD AG. Zudem besitzt das Unternehmen Beteiligungen an den Unternehmen Inboard Technologies Inc., Park Here GmbH sowie eliso GmbH. Der Verwaltungsrat der LION E-Mobility AG besteht aus dem Präsidenten Herr Tobias Mayer, Herr Michael Geppert, Herr Roland Bopp, Herr Martin Specht und Herr Alessio Basteri. Das Management der LION Smart GmbH besteht aus Herrn Tobias Mayer und Herrn Walter Wimmer. Geschäftsführer der TÜV SÜD Battery Testing GmbH ist Herr Christian Theeck. Für weitere Informationen zur LION E-Mobility AG besuchen Sie bitte unsere Homepage unter: www.lionemobility.de





Disclaimer:



Aussagen, die Prognosen, Erwartungen, Ansichten, Pläne, Ziele sowie Annahmen bezüglich zukünftiger Ereignisse oder Leistungen zum Ausdruck bringen oder beinhalten, gelten nicht als historische Tatsachen und sind daher möglicherweise zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den Erwartungen, Schätzungen und Plänen zu jenem Zeitpunkt, an dem die Aussagen getätigt wurden, und beinhalten daher eine Reihe von Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen könnten, dass sich tatsächliche Ergebnisse oder Ereignisse erheblich von jenen unterscheiden, die derzeit erwartet werden. Die LION E-Mobility AG ist nicht verpflichtet, die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung zu aktualisieren.







Investor Relations Kontakt:



Herr Walter Wimmer



Email: ir@lionemobility.de



http://www.lionemobility.de







LION E-Mobility AG



Lindenstrasse 16



6340 Baar



Schweiz

























