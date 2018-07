DGAP-Ad-hoc: Drägerwerk AG & Co. KGaA / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis





Drägerwerk AG & Co. KGaA: Vorläufige Geschäftszahlen für das 1. Halbjahr





13.07.2018 / 17:33 CET/CEST





Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.





Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.







Auf Basis von vorläufigen Zahlen verzeichnete Dräger im zweiten Quartal beim Auftragseingang im Vergleich zum Vorjahresquartal ein währungsbereinigtes Wachstum von 1,4 Prozent (nominal -1,6 Prozent). Der Umsatz legte währungsbereinigt um 10,1 Prozent (nominal 6,7 Prozent) auf rund 620 Mio. Euro zu (Q2 2017: 581,0 Mio. Euro). Trotz des höheren Umsatzes, lag das Quartals-EBIT mit rund 3 Mio. Euro deutlich unter dem Niveau des Vorjahres (Q2 2017: 16,8 Mio. Euro). Ursächlich hierfür sind insbesondere eine niedrigere Bruttomarge von rund 43,3 Prozent (Q2 2017: 44,4 Prozent) und höhere Funktionskosten. Neben negativen Währungseffekten, belasteten höhere Qualitätskosten und ein negativer Produktmix die Bruttomarge.







Für das erste Halbjahr ergab sich somit im Vergleich zum Vorjahr währungsbereinigt ein Anstieg im Auftragseingang um 2,0 Prozent (nominal -2,2 Prozent). Die Regionen Europa und insbesondere Afrika, Asien und Australien verzeichneten währungsbereinigt höhere Auftragseingänge als im Vorjahr. In der Region Amerika lag dagegen der Auftragseingang währungsbereinigt rund 2 Prozent unter dem Vorjahresniveau. Der Konzernumsatz lag mit rund 1.115 Mio. Euro nominal auf dem Niveau des Vorjahres (6 Monate 2017: 1.116,0 Mio. Euro). Dies entspricht einem währungsbereinigtem Umsatzanstieg von rund 4 Prozent. Die Bruttomarge lag bei rund 42,5 Prozent (6 Monate 2017: 44,6 Prozent). Die Funktionskosten stiegen im ersten Halbjahr um währungsbereinigt 9,5 Prozent (nominal 6,7 Prozent). Aufgrund des negativen Ergebnisses des ersten Quartals, lag somit das erwirtschaftete EBIT im ersten Halbjahr bei nur rund -37 Mio. Euro (6 Monate 2017: 19,1 Mio. Euro), was einer EBIT-Marge von rund -3,3 Prozent (6 Monate 2017: 1,7 Prozent) entspricht.







Trotz des negativen Ergebnisses im ersten Halbjahr, bleibt die Jahresprognose für 2018 unverändert. Für das Gesamtjahr erwartet Dräger weiterhin ein Umsatzwachstum von währungsbereinigt zwischen 2,0 und 5,0 Prozent und eine EBIT-Marge zwischen 4,0 und 6,0 Prozent. Die EBIT-Marge wird dabei vermutlich im unteren Bereich der prognostizierten Bandbreite liegen.







Dräger wird die vollständigen Ergebnisse für die ersten sechs Monate des Geschäftsjahres am 26. Juli 2018 veröffentlichen.





Drägerwerk AG & Co. KGaA



Moislinger Allee 53-55



23558 Lübeck, Deutschland



www.draeger.com





Investor Relations:



Thomas Fischler



Tel. +49 451 882-2685



thomas.fischler@draeger.com





Corporate Communications:



Melanie Kamann



Tel. +49 451 882-3998



melanie.kamann@draeger.com



















13.07.2018 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de