DGAP-Ad-hoc: Scout24 AG / Schlagwort(e): Firmenübernahme





Scout24 AG übernimmt FINANZCHECK.de, eine der führenden Plattformen für Verbraucherfinanzierung in Deutschland





17.07.2018 / 19:11 CET/CEST





Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.





Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.







Scout24 AG übernimmt FINANZCHECK.de, eine der führenden Plattformen für Verbraucherfinanzierung in Deutschland



Perfekte Ergänzung des Scout24 Consumer Services Segmentes entlang der Scout24 Marktnetzwerk-Strategie



Ermöglicht Scout24 und FINANZCHECK.de gemeinsam die Consumer Journey beim Auto- und Immobilienkauf umfangreicher abzudecken



FINANZCHECK.de mit starkem Wachstumsprofil im gesunden, mehr als 80 Milliarden Euro schweren deutschen Markt für Verbraucherkredite



Berlin / München, 17. Juli 2018 - Die Scout24 AG ("Scout24" oder "die Gruppe"), ein führender Betreiber digitaler Marktplätze mit Fokus auf Immobilien und Automobile in Deutschland und anderen ausgewählten europäischen Ländern, hat heute Abend eine Vereinbarung zum Erwerb aller Anteile an der FFG FINANZCHECK Finanzportale GmbH ("FINANZCHECK.de"), einem deutschen Online-Vergleichsportal für Verbraucherkredite, unterzeichnet. Das Closing steht unter dem Vorbehalt der kartellrechtlichen Genehmigung und wird in den nächsten vier bis sechs Wochen erwartet. Die Transaktion erfolgt auf Basis einer Gegenleistung in Höhe von 285 Millionen Euro, frei von Barmitteln und Schulden. Der Kaufpreis wird vollständig in bar bezahlt.



FINANZCHECK.de betreibt eine Online-Plattform für Verbraucherfinanzierung und bietet Nutzern in Echtzeit einen schnellen und effizienten Vergleich von Verbraucherkrediten. Darüber hinaus kooperiert FINANZCHECK.de über die eigene Technologieplattform für Verbraucherfinanzierung mit Affiliate-Webseiten, Point-of-Sale Finanzierungspartnern und Partnernetzwerken in Deutschland. In Bezug auf Marktanteil und Marktpositionierung beim Online-Vergleich von Verbraucherkrediten zählt FINANZCHECK.de zu einem der Top-drei-Portale in Deutschland.



Der Vorstand von Scout24 sieht durch die Erweiterung des Geschäftsbereichs Consumer Services um FINANZCHECK.de erhebliche Chancen, das Wachstum in diesem Segment voranzutreiben. Dies vor allem durch ein stärker integriertes Dienstleistungsangebot auf den Scout24 Plattformen, mit dem Scout24 die Consumer Journey in höherem Maße begleiten kann. Der Vorstand rechnet dabei mit Synergien sowohl im Automobil- als auch im Immobiliengeschäft. Der Fokus liegt zunächst auf dem Ausbau der Präsenz von FINANZCHECK.de auf der AutoScout24 Plattform, um damit weitere Bedürfnisse der Nutzer rund um den Autokauf zu erfüllen. Autokredite sind ein wesentlicher Bestandteil beim Autokauf; rund 40% der Gebrauchtwagen werden teilweise oder vollständig finanziert. Das Scout24 Management plant, das Angebot künftig auch auf die AutoScout24 Plattformen in den europäischen Kernmärkten auszuweiten.



Durch diese Akquisition von hoher strategischer Bedeutung arbeitet Scout24 künftig mit einem der führenden Branchenanbieter daran, den Nutzern ein hervorragendes Nutzererlebnis bieten zu können und sie zu unterstützen, Zeit und Geld bei der Suche nach dem passenden Verbraucherkredit zu sparen. Banken und Finanzinstituten kann zudem eine kosteneffiziente und skalierbare Möglichkeit geboten werden, Kreditsuchenden ihre Dienstleistungen anzubieten. FINANZCHECK.de hat sein erfolgreiches Geschäft auf einer eigenen Technologieplattform mit Machine-Learning-Kapazitäten und API-Verbindungen (Application Programming Interface, Deutsch: ,Anwendungs­Programmier­Schnittstelle") zu den relevantesten Finanzdienstleistern in Deutschland aufgebaut.



Der Markt für Online-Vergleiche von Konsumentenkrediten ist ein stark wachsender Markt, der sowohl von einer guten Gesamtentwicklung der mehr als 80 Milliarden Euro neu vergebener Verbraucherkredite in Deutschland als auch von einer fortschreitenden Verlagerung der Verbraucherkreditabschlüsse von Offline-Kanälen zu online profitiert. Im Zeitraum von 2015 bis 2022 soll sich der Marktanteil der durch Online-Vergleiche generierten Verbraucherkredite verdoppeln.



Mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von rund 35% in den letzten drei Jahren kann FINANZCHECK.de eine starke Wachstumshistorie nachweisen und erzielte im Geschäftsjahr endend im Dezember 2017 Umsätze von mehr als 35 Millionen Euro. Von Q1 2015 bis Q1 2018 hat das Unternehmen die Zahl der neu registrierten Kunden pro Quartal, die den Kreditantragsprozess durchlaufen, mehr als verdreifacht und die Zahl der Kredittransaktionen mehr als verdoppelt. Damit beläuft sich das vermittelte Kreditvolumen seit der Gründung des Unternehmens im Jahr 2012 auf mehr als 3,5 Milliarden Euro. Darüber hinaus verfügt FINANZCHECK.de mit mehr als 20 Finanzinstituten, die über API an ihre Technologieplattform angebunden sind, über eine umfassende Marktabdeckung hinsichtlich der wesentlichen Anbieter für Verbraucherfinanzierung.



Die Scout24 Gruppe finanziert die Akquisition durch eine Kreditfazilität.





Mitteilende Person und Ansprechpartner für Investor Relations



Britta Schmidt



Vice President Investor Relations & Controlling



Tel.: +49 89 44456 3278



E-Mail: ir@scout24.com







Ansprechpartner für die Presse



Jan Flaskamp



Vice President Communications & Marketing



Tel.: +49 30 24301 0721



E-Mail: mediarelations@scout24.com











Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:



Telefonkonferenz



Am Mittwoch, 18. Juli 2018, um 10 Uhr MESZ, veranstaltet Scout24 eine Telefonkonferenz und einen Webcast für Finanzanalysten und Investoren. Sie können sich über die folgenden Nummern einwählen:



DE: +4969222229043



UK: +442030092452



USA: +18554027766



Teilnehmer-PIN-Code: 82438614#



Der Webcast sowie eine Aufzeichnung werden unter:

https://webcasts.eqs.com/scout2420180718





Über Scout24



Mit unseren führenden digitalen Marktplätzen ImmobilienScout24 in Deutschland und AutoScout24 in Europa inspirieren wir die Menschen zu ihren besten Entscheidungen, wenn es darum geht, eine Immobilie oder ein Auto zu finden. Individuelle Zusatzservices, wie zum Beispiel Bonitätsauskünfte, die Vermittlung von Umzugsservices oder Bau- und Autofinanzierungen, bündelt Scout24 im Geschäftsfeld Scout24 Consumer Services. Mehr als 1.200 Mitarbeiter arbeiten am Erfolg unserer Produkte und Dienstleistungen. Wir stellen unsere Nutzer in den Mittelpunkt und schaffen ein vernetztes Angebot für Wohnen und Mobilität. Die Scout24 AG ist eine börsennotierte Aktiengesellschaft und wird an der Frankfurter Wertpapierbörse (ISIN: DE000A12DM80, Ticker: G24) gehandelt. Weitere Informationen finden Sie unter www.scout24.com, auf unserem Corporate Blog and Tech Blog oder folgen Sie uns auf Twitter and LinkedIn.





Ansprechpartner für Investor Relations



Britta Schmidt



Vice President Investor Relations & Controlling



Tel.: +49 89 44456 3278



E-Mail: ir@scout24.com



Ansprechpartner für die Presse



Jan Flaskamp



Vice President Communications & Marketing



Tel.: +49 30 24301 0721



E-Mail: mediarelations@scout24.com



Hinweis:



Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen sind sorgfältig ermittelt worden. Es wird jedoch keine Haftung irgendeiner Art übernommen für die hierin enthaltenen Informationen und/oder ihre Vollständigkeit. Die Gesellschaft, ihre Organmitglieder, Führungskräfte und Mitarbeiter und sonstige Personen geben keine Garantie oder Zusicherung, weder ausdrücklich noch konkludent, für die Richtigkeit und/oder Vollständigkeit der hierin enthaltenen Informationen ab und jegliche Haftung für jeglichen Schaden oder Verlust, der direkt oder indirekt aus dem Gebrauch dieser Informationen oder daraus in anderer Weise abgeleiteter Meinungen resultiert, ist ausgeschlossen.



Die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen können jederzeit geändert, revidiert oder aktualisiert werden. Einige in diesem Dokument wiedergegebene Darstellungen enthalten in die Zukunft gerichtete Aussagen, die die derzeitigen Erwartungen und Planungen der Gesellschaft bzw. des Senior Managements der Gesellschaft in Bezug auf künftige Ereignisse widerspiegeln. Solche in die Zukunft gerichteten Aussagen unterliegen naturgemäß Risiken, Ungewissheiten, Annahmen und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse einschließlich der Finanzlage und der Profitabilität der Gesellschaft wesentlich von denjenigen abweichen, und auch negativer ausfallen können als diejenigen, die in diesen Aussagen ausdrücklich oder implizit angenommen oder beschrieben werden. Aussagen, die in diesem Dokument enthalten sind, die sich auf vergangene Entwicklungen oder Aktivitäten beziehen, dürfen nicht als Zusicherung verstanden werden, dass diese Entwicklungen oder Aktivitäten in Zukunft andauern oder fortgesetzt werden. Die Gesellschaft übernimmt keine wie auch immer geartete Verpflichtung, irgendwelche Informationen (einschließlich der in die Zukunft gerichteten Aussagen), die in dieser Pressemitteilung enthalten sind, zu aktualisieren oder zu korrigieren, sei es als Ergebnis neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus sonstigen Gründen. In die Zukunft gerichteten Aussagen und Darstellungen, die sich lediglich auf das Datum dieser Mitteilung beziehen, sollten Sie nicht über Gebühr vertrauen.



Scout24 verwendet zur Erläuterung der Ertragskennzahlen auch alternative Leistungskennzahlen, die nicht nach IFRS definiert sind. Diese sollten nicht isoliert, sondern als ergänzende Information betrachtet werden. Sondereinflüsse, die für die Ermittlung einiger alternativer Leistungskennzahlen verwendet werden, resultieren aus der Integration erworbener Unternehmen, Restrukturierungen, außerplanmäßigen Abschreibungen, dem Veräußerungsergebnis bei Devestitionen und Beteiligungsverkäufen sowie sonstigen Aufwendungen und Erträgen außerhalb des gewöhnlichen Geschäftsbetriebs von Scout24. Die von Scout24 verwendeten alternativen Leistungskennzahlen sind im Kapitel "Glossar" des Scout24 Geschäftsberichts 2017 definiert, der unter www.scout24.com/finanzberichte öffentlich verfügbar ist.



Aufgrund von Rundungsdifferenzen ist es möglich, dass bei der Summierung der in diesem Bericht veröffentlichten Einzelpositionen Unterschiede zu den angegebenen Summen auftreten und aus diesem Grund auch Prozentsätze nicht die genaue Entwicklung der absoluten Zahlen widerspiegeln.











17.07.2018 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de