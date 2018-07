DGAP-News: De Raj Group AG / Schlagwort(e): Hauptversammlung/Personalie





De Raj Group AG: Hauptversammlung stimmt mit einstimmigen Mehrheiten den Beschlussvorlagen der Tagesordnung zu





Köln, 27. Juli 2018:



Die Aktionäre der De Raj Group AG, Köln, (ISIN: DE000A2GSWR1, Wiener Börse) stimmten auf der heutigen Hauptversammlung mit einstimmigen Mehrheiten den Beschlussvorlagen der Tagesordnung zu.

Die Aktionäre entlasteten Vorstand und Aufsichtsrat und bestätigten den bestehenden Aufsichtsrat durch Wiederwahl für die kommenden fünf Jahre. Herr Devarajah C. Navaratnam wurde als weiteres und viertes Mitglied des Aufsichtsrats ebenfalls für die kommenden fünf Jahre gewählt. Die bdp Revision und Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Berlin, wurde zum Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2018 sowie für eine prüferische Durchsicht der unterjährigen Finanzberichte für die Geschäftsjahre 2018 und 2019 bestellt.

Die Hauptversammlung (HV) fand heute Vormittag in Köln sowie per parallel geschalteter Live-Videokonferenz in Kuala Lumpur, Malaysia, statt. Im Anschluss an die heutige HV wurden auf der konstituierenden Sitzung des "neuen" Aufsichtsrats Alexander De Raj einstimmig zum Vorsitzenden und Renata De Raj einstimmig zur stellvertretenden Vorsitzenden gewählt.

Der testierte Konzernjahresabschluss inkl. des Konzernanhangs 2017 und eine Kurzfassung eines Jahresberichts stehen ebenso wie die vollständige Zwischenmitteilung Q1/3M 2018 auf der Web-site zum Herunterladen zur Verfügung: www.thederajgroup.com

Über die De Raj Group:



Die De Raj Group AG ist seit dem 8. Februar 2018 im Marktsegment "Standard Market Auction" des EU-regulierten Marktes (Amtlicher Handel) der Wiener Börse und seit dem 23. März 2018 auch im Open Market (Freiverkehr) in Frankfurt/Main und auf XETRA der Deutsche Börse AG



Die De Raj Group ist stark im Öl- & Gassektor sowie in der Energiegewinnung positioniert. Der Konzern besitzt und betreibt strategisch interessante Anlagen und Ausrüstungen in beiden Bereichen und verleast diese auf mittel- und langfristiger Basis. Im Energiebereich ist der Konzern sowohl in der konventionellen Energiegewinnung als auch mit Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen ("KWK-Anlagen") aktiv. Der Konzern besitzt ein diversifiziertes Portfolio an unter Vertrag stehenden Anlagen zur regenerativen wie konventionellen Energiegewinnung in Europa und beginnt zurzeit international im Nahen Osten und im Asien-Pazifik-Raum zu expandieren.

Die Konzernsparte Öl & Gas erbringt patentrechtlich geschützte, spezialisierte Leistungen, die das volle Spektrum der vorgelagerten Upstream-Öl- und -Gas-Lieferkette insbesondere in der südostasiatischen Region umfassen. Der Konzern besitzt ein diversifiziertes Portfolio an Anlagen in Form von Hubplattformen sowie Produktionsdeckausrüstung. Diese Hubplattformen können kurzfristig mit der entsprechenden Ausrüstung auf die individuellen Anforderungen der Kunden modifiziert werden. Die weitere Entwicklung von Offshore-Randfeldern als auch die Steigerung der Produktivität bereits ölfördernder Anlagen mit kostengünstigen Lösungen unterstützt die Ölgesellschaften in ihrem Streben nach schneller Monetarisierung ihrer Quellen.

Weitere Informationen:



De Raj Group AG



Investor Relations



Jörg Peters



Tel.: +49 6171 919 24 40



eMail: joerg.peters@thederajgroup.com







Emittent: De Raj Group AG



Christophstr. 15-17



D-50670 Köln



Telefon: +49 221 299 85 07



FAX: +49 221 299 85 08



eMail: joerg.peters@thederajgroup.com



URL: www.thederajgroup.com



ISIN: DE000A2GSWR1



Börse: Wiener Börse, Standard Market Auction



Deutsche Börse, XETRA und Open Market (Freiverkehr)



Index: WBI Wiener Börse Index (All Share Index)



Sprache: Deutsch