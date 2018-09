DGAP-News: Grammer AG / Schlagwort(e): Personalie





Vorstandsmitglieder der Grammer AG kündigen Ausscheiden nach der Übernahme durch Ningbo Jifeng an



- Deutliche Verschiebung der Eigentumsverhältnisse in der Aktionärsstruktur durch 85-Prozent-Beteiligung des Mehrheitsaktionärs Ningbo Jifeng



- Aufsichtsrat zuversichtlich hinsichtlich einer zügigen Nachfolgeregelung



- Investorenvereinbarung (BCA) weiterhin gültig







Amberg, 24. September 2018 - Der langjährige Vorstandsvorsitzende der Grammer AG (CEO), Herr Hartmut Müller, der Finanzvorstand (CFO), Herr Gérard Cordonnier, und der Technikvorstand (COO), Herr Manfred Pretscher, haben heute den Vorsitzenden des Aufsichtsrats, Herrn Dr.-Ing. Klaus Probst, darüber informiert, dass sie beabsichtigen, im Rahmen der vertraglich bestehenden Kontrollwechselklauseln ihre Ämter als Mitglieder des Vorstands niederzulegen.



Nach Abschluss des Übernahmepozesses hat die Bietergesellschaft Jiye Auto Parts GmbH, ein verbundenes Unternehmen des chinesischen Automobilzulieferers und strategischen Partners von Grammer Ningbo Jifeng, am 10. September einen Anteil von 84,23% Prozent an der Grammer AG gemeldet. Durch die unerwartet hohe Annahmequote des Übernahmeangebots haben sich die künftigen Eigentumsverhältnisse in der Aktionärsstruktur deutlicher verschoben als erwartet.



"Mit meinem Rücktritt gebe ich Aufsichtsrat und Großaktionär die Möglichkeit, grundsätzliche Entscheidungen über die künftige Ausrichtung des Unternehmens unabhängig von meiner Person zu diskutieren und damit notwendige Weichenstellungen einzuleiten", begründet Hartmut Müller seine Entscheidung. "Dank des hohen Engagements aller Mitarbeiter des Grammer Konzern hat sich das Unternehmen in den letzten Jahren zu einem zuverlässigen, globalen und innovativen Partner seiner Automobil- und Nutzfahrzeugkunden entwickelt und ist für die zukünftigen Herausforderungen in der Fahrzeugbranche hervorragend aufgestellt", so Müller weiter.



"Der langjährige Vorstandsvorsitzende Hartmut Müller war maßgeblich für die erfolgreiche Entwicklung des Grammer Konzerns verantwortlich. Durch die konsequente Umsetzung einer klar definierten Wachstumsstrategie sowie gezielte Akquisitionen und Partnerschaften hat er Grammer zu einem führenden internationalen Automobilzulieferer transformiert", sagt Dr.-Ing. Klaus Probst, Aufsichtsratsvorsitzender der Grammer AG. "Zuletzt konnte er mit der strategischen Partnerschaft mit Ningbo Jifeng und der erfolgreichen Übernahme des amerikanischen Automobilzulieferers TMD wichtige Meilensteine für die künftige Entwicklung des Unternehmens setzen. Der Aufsichtsrat bedauert das Ausscheiden außerordentlich und bedankt sich für die erfolgreiche und sehr gute Zusammenarbeit über viele Jahre hinweg", so Probst weiter.



Gérard Cordonnier, Finanzvorstand der Grammer AG seit 2015, und Manfred Pretscher, COO seit 2010, haben ebenfalls heute den Aufsichtsrat informiert, dass sie aus persönlichen Gründen das Unternehmen verlassen werden. Gérard Cordonnier hat in den vergangenen Jahren die Finanzierung des Grammer Konzerns neu aufgestellt und an das starke Wachstum angepasst und war auch maßgeblich an den erfolgreichen Akquisitionen der ehemaligen REUM Gruppe sowie der US-amerikanischen TMD Gruppe beteiligt. Gérard Cordonnier wird das Unternehmen voraussichtlich bis zum 31. Dezember 2018 in seiner Funktion als Finanzvorstand begleiten.



Manfred Pretscher verantwortete die erfolgreiche Innovations- und Produktstrategie sowie den Ausbau der internationalen Fertigungs und Entwicklungskapazitäten im Rahmen der erfolgreichen Wachstumsstrategie des Grammer Konzerns. Er wird dem Grammer Konzern über den 31. Dezember 2018 hinaus vorübergehend weiter zur Verfügung zu stehen, um eine reibungslose Übergabe an den neuen Vorstand zu ermöglichen.



"Wir bedanken uns bei Herrn Cordonnier und Herr Pretscher für die sehr gute Zusammenarbeit in den vergangenen Jahren und wünschen ihnen alles Gute", so Probst weiter.



Reibungsloser Übergang eingeleitet



Alle drei Vorstände werden den Wechsel im Vorstand begleiten, um einen reibungslosen Übergang zu gewährleisten. Außerdem werden die Vorstände dem Unternehmen auch nach ihrem offiziellen Ausscheiden beratend zur Verfügung stehen.



Der Aufsichtsrat der Grammer AG wird zügig die Neubesetzung der Positionen in die Wege leiten.



Investorenvereinbarung (BCA) weiterhin gültig



Unabhängig von den Veränderungen im Vorstand bleibt die im Zusammenhang mit dem Übernahmeangebot abgeschlossene Investorenvereinbarung unverändert gültig. Die Vereinbarung beinhaltet umfassende Zusagen für nationale und internationale Standorte sowie umfangreiche Zusagen für alle Beschäftigten des Grammer Konzern. Darüber hinaus unterstützt der Hauptaktionär die Weiterführung der Wachstums- und Innovationsstrategie sowie die Finanzierungs- und Dividendenpolitik des Unternehmens. Die Börsennotierung soll ebenso aufrecht erhalten bleiben wie die Marke Grammer und die Standorte. Nach Angaben des Hauptaktionärs beabsichtigt er gegenwärtig nicht, mehr als zwei Mitglieder des Aufsichtsrats zu besetzen. Auch soll kein Beherrschungsvertrag abgeschlossen werden. Ebenfalls bietet die Investorenvereinbarung weitreichenden Schutz für die Marke, Patente und andere Schutzrechte von Grammer.



Unternehmensprofil



Die Grammer AG mit Sitz in Amberg ist spezialisiert auf die Entwicklung und Herstellung von Komponenten und Systemen für die Pkw-Innenausstattung sowie von gefederten Fahrer- und Passagiersitzen für On- und Offroad-Fahrzeuge. Im Segment Automotive liefern wir Kopfstützen, Armlehnen, Mittelkonsolen sowie hochwertige Interieurkomponenten und Bediensysteme für die Automobilindustrie an namhafte Pkw-Hersteller im Premiumbereich und an Systemlieferanten der Fahrzeugindustrie. Das Segment Commercial Vehicles umfasst die Geschäftsfelder Lkw- und Offroad-Sitze (Traktoren, Baumaschinen, Stapler) sowie Bahn- und Bussitze.



Mit über 13.000 Mitarbeitern ist Grammer in 19 Ländern weltweit tätig.



Die Grammer Aktie ist im Prime Standard notiert und wird an den Börsen München und Frankfurt sowie über das elektronische Handelssystem Xetra gehandelt.









Kontakt:



GRAMMER AG



Ralf Hoppe



Tel.: 09621 66 2200



