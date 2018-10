DGAP-News: GRENKE AG / Schlagwort(e): Sonstiges





Drittes Quartal 2018 setzt Wachstumsdynamik des ersten Halbjahres fort



- Neugeschäft der GRENKE Gruppe Leasing wächst in den ersten neun Monaten 2018 um 22,6 % und liegt damit am oberen Ende der Jahresprognose (18 % - 22 %)



- Deckungsbeitrag 2 der GRENKE Gruppe Leasing steigt um 20,2 %



- Zwei neue Standorte in Q3, insgesamt neun in 2018



Baden-Baden, den 2. Oktober 2018: Die GRENKE Gruppe setzte ihr Wachstum im dritten Quartal 2018 kontinuierlich fort. Das akquirierte Volumen der GRENKE Gruppe Leasing - das ist die Summe der Anschaffungskosten neu erworbener Leasinggegenstände - wurde um 21,0 % auf 559,7 Mio. EUR nach 462,4 Mio. EUR im vergleichbaren Vorjahresquartal gesteigert. In Summe konnte in den ersten neun Monaten 2018 mit einem Neugeschäfts-volumen Leasing in Höhe von 1.718,1 Mio. EUR (Vorjahreszeitraum: 1.401,9 Mio. EUR) eine Zunahme um 22,6 % erzielt werden. Das Neugeschäft der GRENKE Gruppe Factoring profitierte wie schon im ersten Halbjahr 2018 auch im Berichtszeitraum von kräftigen Zuwächsen bei den internationalen Franchisepartnern. Die Summe der angekauften Forderungen nahm im dritten Quartal um 19,1 % auf 130,6 Mio. EUR (Vorjahreszeitraum: 109,6 Mio. EUR) und im Neunmonatszeitraum um 18,4 % auf 366,2 Mio. EUR (Vorjahres-zeitraum: 309,3 Mio. EUR) zu.



"Mit dem Neugeschäft der ersten neun Monate 2018 sind wir sehr zufrieden. Wir konnten über alle drei Quartale hinweg eine hohe Wachstumsrate realisieren und sind deshalb zuversichtlich, das Neugeschäft der GRENKE Gruppe Leasing im laufenden Geschäftsjahr insgesamt im Rahmen unserer zur Jahresmitte angehobenen Spanne von 18 bis 22 Prozent steigern zu können. Mit ähnlicher Dynamik treiben wir die Verbreiterung und Verdichtung unserer Präsenz in Kundennähe voran: Im bisherigen Jahresverlauf haben wir neun neue Standorte eröffnet, zuletzt in Dänemark und in Österreich.", kommentierte Antje Leminsky, Vorstandsvorsitzende der GRENKE AG.



Die Profitabilität des Neugeschäfts wurde auf hohem Niveau fortgeführt: Im Segment Leasing stieg der Deckungsbeitrag 2 (DB2) der GRENKE Gruppe im Neunmonatszeitraum 2018 um 20,2 % auf 303,0 Mio. EUR nach 252,2 Mio. EUR im vergleichbaren Vorjahres-zeitraum. Dies entspricht einer DB2-Marge von 17,6 %. Im Neunmonatszeitraum 2017 lag sie bei 18,0 %. Im dritten Quartal 2018 betrug die DB2-Marge 17,5 % nach 17,8 % im Vorjahreszeitraum. Die DB1-Marge der Leasingsparte (Deckungsbeitrag 1 zu Anschaffungs-werten) betrug in den ersten neun Monaten 2018 12,7 % nach 12,6 % im Vorjahreszeitraum und erreichte einen Wert von 218,6 Mio. EUR nach 176,2 Mio. EUR. (Q3-2018: 12,6 % bzw. 70,3 Mio. EUR nach 12,6 % bzw. 58,4 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum).



Mit Blick auf die regionale Abgrenzung innerhalb unserer drei Leasing-Kernmärkte zog das Neugeschäftsvolumen im Berichtsquartal insbesondere in Deutschland weiter an. Die erfreu-liche Entwicklung des ersten Halbjahrs wurde im dritten Quartal mit einem Plus von 18,1 % verstärkt und erreichte im Neunmonatszeitraum 2018 ein Wachstum von 14,8 % gegenüber dem vergleichbaren Vorjahreszeitraum. Die weiteren Kernmärkte Frankreich (+20,2 %) und Italien (+23,6 %) zeigten sich im Neunmonatszeitraum ebenfalls wachstumsstark.



Die GRENKE Gruppe verzeichnete von Januar bis September 2018 insgesamt 395.264 Leasinganfragen (davon international 330.012), aus denen 195.708 neue Leasingverträge (davon international 160.026) geschlossen wurden. Der mittlere Wert pro Leasingvertrags-abschluss bewegte sich mit 8.779 EUR (9M-2017: 8.610 EUR) auf dem geschäftstypischen Niveau. Die Umwandlungsquote (Anfragen in Verträge) in der



GRENKE Gruppe (Leasingsparte) lag insgesamt bei 50 %. In unseren internationalen Märkten wurden 48 % der Anfragen in Verträge umgewandelt. Sie ist somit niedriger als in der DACH-Region mit 55 %.



"Unser Leasinggeschäft zeichnet sich weiterhin durch sein über alle Regionen hinweg starkes Wachstum sowohl beim Neugeschäftsvolumen als bei den Deckungsbeiträgen aus. Gleichzeitig wahren wir Stabilität bei Umwandlungsquoten und mittleren Vertragswerten. Dies zeigt, dass wir weder zusätzliche Risiken bei der Bonität unserer Kundenbasis noch hinsichtlich der individuellen Vertragvolumina eingehen, um unser Wachstum aufrecht zu halten.", so Sebastian Hirsch, Mitglied des Vorstands der GRENKE AG.



Im Segment Factoring konnten wir das Neugeschäftsvolumen in den ersten neun Monaten des laufenden Geschäftsjahres um 18,4 % auf 366,2 Mio. EUR (9M-2017: 309,3 Mio. EUR) steigern. Die Brutto-Marge des in Deutschland erzielten Neugeschäftsvolumens von 128,6 Mio. EUR betrug 1,66 % (9M-2017: 1,72 %). In unseren internationalen Märkten wurde die Brutto-Marge des Neugeschäftsvolumens von 237,6 Mio. EUR auf 1,31 % gesteigert (Vorjahreszeitraum: 1,25 %). Diese Marge bezieht sich auf den durchschnittlichen Zeitraum eines Factoring-Geschäftes von ca. 27 Tagen in Deutschland (9M-2017: ca. 28 Tage) und ca. 40 Tagen auf internationaler Ebene (9M-2017: ca. 38 Tage).



Die GRENKE Bank verzeichnete im Neunmonatszeitraum 2018 beim Kreditgeschäft für kleine und mittlere Unternehmen (inkl. Existenzgründungsfinanzierungen und Mikrokredite) einen gegenüber dem Vorjahreszeitraum sehr kräftigen Anstieg um 46,2 % auf 29,3 Mio. EUR nach 20,0 Mio. EUR im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Das Einlagevolumen stieg um 29,9 % und betrug zum 30. September 2018 624,8 Mio. EUR nach 481,0 Mio. EUR zum 30. September 2017.



Neugeschäftsentwicklung im Überblick (in Mio. EUR, Vorjahreszahlen angepasst)





9M-2018

9M-2017

Veränd. in %









Neugeschäft GRENKE Gruppe Leasing

1.718,1

1.401,9

22,6

- davon International

1.278,5

1.029,9

24,1

- davon Franchise-International

45,1

18,0

150,5

- davon DACH*

394,4

354,0

11,4

Westeuropa (ohne DACH)*

438,7

357,3

22,8

Südeuropa*

542,3

432,4

25,4

Nord/Osteuropa*

277,9

226,1

22,9

Übrige Regionen*

64,8

32,1

102,0

Neugeschäft GRENKE Gruppe Factoring

366,2

309,3

18,4

- davon Deutschland

128,6

122,1

5,4

- davon International

105,4

114,7

-8,1

- davon Franchise-International

132,2

72,6

82,2

GRENKE Bank







Einlagevolumen

624,8

481,0

29,9

Neugeschäft KMU-Kreditgeschäft



(inkl. Existenzgründungsfinanzierungen)

29,3

20,0

46,2

Deckungsbeitrag 2 (DB2) des Neugeschäfts







GRENKE Gruppe Leasing

303,0

252,2

20,2

- davon International

237,4

197,3

20,3

- davon Franchise-International

9,6

3,7

158,4

- davon DACH*

56,0

51,2

9,4

Westeuropa (ohne DACH)*

79,3

64,2

23,4

Südeuropa*

102,0

85,8

19,0

Nord/Osteuropa*

52,3

43,8

19,3

Übrige Regionen*

13,5

7,2

87,2







* Regionen: DACH: Deutschland, Österreich, Schweiz



Westeuropa (ohne DACH): Belgien, Frankreich, Luxemburg, Niederlande



Südeuropa: Italien, Kroatien, Malta, Portugal, Slowenien, Spanien



Nord- | Osteuropa: Dänemark, Finnland, Großbritannien, Irland, Norwegen, Schweden | Polen, Rumänien, Slowakei, Tschechien, Ungarn



Übrige Regionen: Australien, Brasilien, Chile, Kanada, Singapur, Türkei, VAE



Die Quartalsmitteilung über das dritte Quartal und die ersten neun Monate 2018 wird das Unternehmen am 30. Oktober 2018 veröffentlichen.



Weitere Informationen erhalten Sie von:



GRENKE AG



Investor Relations



Renate Hauss



Neuer Markt 2



76532 Baden-Baden



Telefon: +49 7221 5007-204



E-Mail: investor@grenke.de



Internet: http://www.grenke.de



Über GRENKE





Die GRENKE Gruppe (GRENKE) ist ein globaler Finanzierungspartner für kleine und mittlere Unternehmen. Kunden erhalten alles aus einer Hand: vom flexiblen Small-Ticket-Leasing über bedarfsgerechnete Bankprodukte bis zum praktischen Factoring. Die schnelle und einfache Abwicklung sowie der persönliche Kontakt zu Kunden und Partnern stehen dabei im Mittelpunkt.



1978 in Baden-Baden gegründet, ist das Unternehmen heute mit über 1.300 Mitarbeitern in 31 Ländern weltweit aktiv. Die GRENKE-Aktie ist an der Frankfurter Börse im SDAX gelistet (ISIN: DE000A161N30).



Weitere Informationen zu GRENKE sowie zu den Produkten unter: http://www.grenke.de



























