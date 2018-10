DGAP-News: CompuGroup Medical SE / Schlagwort(e): Personalie





CompuGroup Medical stärkt die Führung



Der Aufsichtsrat der CompuGroup Medical SE (CGM) hat heute zwei Vorstandsresorts für die Sektoren Ambulante Einrichtungen und Stationäre Einrichtungen geschaffen. Herr Dr. Ralph Körfgen (Vorstand Ambulante Einrichtungen) und Herr Hannes Reichl (Vorstand Stationäre Einrichtungen) wurden als zusätzliche Mitglieder des Vorstandes bestellt.



Dr. Ralph Körfgen wird als Vorstand künftig die Geschäftsbereiche Arztinformationssysteme, Zahnarztinformationssysteme und Apothekeninformationssysteme weltweit führen. Die strategische und operative Führung dieser Bereiche hat bisher Frank Gotthardt, der Unternehmensgründer und CEO, verantwortet.



Hannes Reichl wird als Vorstand das Segment Hospital Information Systems und den Bereich Laborinformationssysteme führen, in dem alle Aktivitäten der CGM für stationäre Einrichtungen (Krankenhaus-, Reha- und Pflege und der Bereich Laborinformationssysteme) weltweit gebündelt sind. Er hat dies bisher schon als Segmentchef unterhalb der Vorstandsebene verantwortet.



"Dies ist ein besonders wichtiger und großer Schritt auf unserem Weg zu starkem Wachstum und Erfolg", so Frank Gotthardt. "Nach der enormen Entwicklung und der erfolgreichen Internationalisierung in den vergangenen Jahren erzielen die Arztinformationssysteme, Zahnarztinformationssysteme und Apothekeninformationssysteme heute hohe Umsatzanteile für den Konzern. Das begründet einen eigenen Vorstandsbereich, in dessen Führung eine Unternehmerpersönlichkeit gehört, die diesen mit Expertise und hohem Engagement leitet. Und die vor allem die großen Wachstumschancen der kommenden Jahre für uns nutzt. Das trauen der Aufsichtsrat und ich Herrn Dr. Ralph Körfgen zu.



Und sehr gerne sehe ich die Führung des Sektors Stationäre Einrichtungen in den bewährten Händen von Hannes Reichl, der in den letzten Jahren in seiner bisherigen Funktion die Basis für hervorragende Wachstumschancen im internationalen HIS-Markt geschaffen hat. Wir haben eine völlig neuartige Technologie der CGM Medical Cloud entwickelt. Mit unseren darauf basierenden neuen wegweisenden Vernetzungs-Produkten CGM Clinical und CGM Health Alliance werden wir auch im stationären Bereich mit einem starken Expansionskurs weltweit für medizinische Einrichtungen und für die Patienten enorme Fortschritte in Nutzen und User-Experience liefern."



"Diese zwei Bestellungen machen uns noch stärker für die Wahrnehmung unserer Chancen auf sehr großes Wachstum im e-health-Sektor" sagt der Aufsichtsratsvorsitzende Klaus Esser.



Dr. Ralph Körfgen und Hannes Reichl übernehmen ihre neue Funktion zum 01.11.2018.





Über Dr. Ralf Körfgen



Dr. Ralph Körfgen hat Betriebswirtschaft an der Universität Münster studiert. In der Top-Management-Beratung Roland Berger & Partner hat er sich auf die Erschließung von Wachstumspotenzialen in verschiedenen Branchen fokussiert. In der Deutschen Bahn AG hat er u.a. die Konzernentwicklung geleitet und das Geschäftsfeld Vertrieb als CEO verantwortet. Dabei hatte er u.a. Verantwortung für die größten digitalen Vertriebsplattformen im europäischen Mobilitätsmarkt.



Dr. Körfgen verfügt über umfangreiche Erfahrung in der Erschließung internationaler Märkte und dem Wachstum digitaler Geschäftsmodelle.



Über Hannes Reichl



Hannes Reichl zeichnet seit dem 1. Mai 2016 als Senior Vice President für das Segment HIS (Hospital Information Systems) und seit dem 01. Juli 2018 zusätzlich für das Segment LAB (Laboratory Information Systems) verantwortlich. Von 2009 bis 2014 hat er die damalige CGM-Region Central Eastern Europe (CEE) und Middle East erfolgreich aufgebaut und weiterentwickelt. Sein Schwerpunkt lag neben dem operativen Management im strategischen Business Development und in der Integration akquirierter Unternehmen. Hannes Reichl arbeitete nach seinem Studium der Informationswirtschaft und -management 1998 bei mehreren österreichischen Unternehmen, die heute alle zur CompuGroup Medical gehören. Seit seinem Start bei der CGM 2007 bekleidete er verschiedene Führungspositionen im Geschäft mit niedergelassenen Ärzten, Laboren und Krankenhäusern, unter anderem war er in der Geschäftsführung der Systema Österreich.



Über CGM



CompuGroup Medical ist eines der führenden eHealth-Unternehmen weltweit und erwirtschaftete 2017 einen Jahresumsatz von über 580 Mio. Euro. Seine Softwareprodukte zur Unterstützung aller ärztlichen und organisatorischen Tätigkeiten in Arztpraxen, Apotheken, Laboren und Krankenhäusern, seine Informationsdienstleistungen für alle Beteiligten im Gesundheitswesen und seine webbasierten persönlichen Gesundheitsakten dienen einem sichereren und effizienteren Gesundheitswesen. Grundlage der CompuGroup Medical Leistungen ist die einzigartige Kundenbasis mit über 1 Million Nutzern, darunter Ärzte, Zahnärzte, Apotheker und sonstige Leistungserbringer in ambulanten und stationären Einrichtungen. Mit eigenen Standorten in 19 Ländern und Produkten in 55 Ländern weltweit ist CompuGroup Medical das eHealth-Unternehmen mit einer der größten Reichweiten unter Leistungserbringern. Rund 4.600 hochqualifizierte Mitarbeiter stehen für nachhaltige Lösungen bei ständig wachsenden Anforderungen im Gesundheitswesen.



























