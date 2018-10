DGAP-News: Aareal Bank AG / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung





Aareal Bank AG: Aareal Bank beteiligt sich an Finanzierungsplattform BrickVest





Wiesbaden, 08. Oktober 2018 - Die Aareal Bank Gruppe treibt ihre Digitalisierungsoffensive weiter voran und beabsichtigt, sich im Zuge dessen an BrickVest, einer führenden europäischen Onlineplattform für gewerbliche Immobilieninvestments zu beteiligen. Der geplante Erwerb eines Minderheitsanteils ist in einer Rahmenvereinbarung verankert und setzt die abschließende Due Diligence und finale Dokumentation voraus. Über die Konditionen des geplanten Einstiegs wurde Stillschweigen vereinbart.



BrickVest, mit Sitz in London ist die einzige durch die Finanzaufsicht voll regulierte Online-Plattform im Real-Estate-Bereich in Europa. Ziel ist es, die ganze Bandbreite von Eigenkapital über Mezzanine bis Senior Finanzierungen einfach und kostengünstig über die Plattform abzubilden.



Mit der Aareal Bank engagiert sich bereits die zweite renommierte deutsche Bank bei BrickVest. Die Aareal Bank als führender Anbieter gewerblicher internationaler Immobilienfinanzierungen beteiligt sich durch den Einstieg bei BrickVest an einem digitalen Zukunftsmodell, das in der gewerblichen Immobilienfinanzierung in den kommenden Jahren stark an Bedeutung gewinnen wird.



Der Vorstandsvorsitzende Hermann J. Merkens erklärte dazu: "BrickVest besitzt als Start-up ein umfassendes Verständnis von Real Estate, Kapitalmarkt, Regulierung und Technologie. Daher passt die Plattform hervorragend zu unserem Innovationsversprechen und Digitalisierungsanspruch. Dies ist auch eine der zentralen Stoßrichtungen unseres Zukunftsprogramms "Aareal 2020". Mit unserem Engagement bei BrickVest gehen wir auf diesem Weg konsequent weiter voran."



Thomas Schneider, Mit-Gründer und Chief Investment Officer von BrickVest, sagt: "Wir freuen uns, dass wir mit der Aareal Bank bereits ein zweites renommiertes Kreditinstitut als Partner gewinnen konnten. Das zeigt, dass es sich gelohnt hat, von Anfang an auf eine vollständige Regulierung zu setzen. Zugleich ist das ein weiterer wichtiger Meilenstein auf unserem Wachstumskurs, insbesondere für unsere B2B-Plattform BrickVest Select, die sich an professionelle Investoren und Deal Sponsoren in den Bereichen Equity, Debt und Mezzanine richtet."







Aareal Bank Gruppe



Die Aareal Bank Gruppe mit Hauptsitz in Wiesbaden ist ein führender internationaler Immobilienspezialist. Sie bietet smarte Finanzierungen, Software-Produkte sowie digitale Lösungen für die Immobilienbranche und angrenzende Industrien und ist auf drei Kontinenten - in Europa, Nordamerika und Asien - vertreten. Die Muttergesellschaft des Konzerns ist die im MDAX gelistete Aareal Bank AG. Unter ihrem Dach sind die Unternehmen der Gruppe in den Geschäftssegmenten Strukturierte Immobilienfinanzierungen und Consulting/Dienstleistungen gebündelt. Das Segment Strukturierte Immobilienfinanzierungen umfasst die Immobilienfinanzierungs- und Refinanzierungsaktivitäten der Aareal Bank Gruppe. Hier begleitet sie im Rahmen einer Drei-Kontinente-Strategie nationale und internationale Kunden bei ihren Immobilienprojekten in Europa, Nordamerika und Asien. Im Segment Consulting/Dienstleistungen bietet die Aareal Bank Gruppe Kunden in Europa aus der Immobilien- und Energiewirtschaft eine einzigartige Kombination aus spezialisierten Bankdienstleistungen, innovativen digitalen Produkten und Dienstleistungen zur Optimierung und Effizienzsteigerung ihrer Geschäftsprozesse.





Kontakt:



Aareal Bank AG



Corporate Communications





Sven Korndörffer



Tel.: +49 611 348 2306



sven.korndoerffer@aareal-bank.com





Cornelia Müller



Tel.: +49 611 348 2457



cornelia.mueller@aareal-bank.com





Christian Feldbrügge



Tel.: +49 611 348 2280



christian.feldbruegge@aareal-bank.com



