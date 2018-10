DGAP-Ad-hoc: cyan AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung





NICHT ZUR DIREKTEN ODER INDIREKTEN VERÖFFENTLICHUNG ODER VERBREITUNG INNERHALB DER BZW. IN DIE VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, AUSTRALIEN, KANADA ODER JAPAN ODER INNERHALB EINER BZW. IN EINE SONSTIGE RECHTSORDNUNG BESTIMMT, IN DER EINE SOLCHE VERÖFFENTLICHUNG ODER VERBREITUNG UNZULÄSSIG WÄRE. ES GELTEN WEITERE BESCHRÄNKUNGEN.

München, 11. Oktober 2018 - Der Vorstand der cyan AG hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, von dem bestehenden genehmigten Kapital teilweise Gebrauch zu machen und das Grundkapital der Gesellschaft in Höhe von EUR 8.394.923,00 um bis zu EUR 370.000,00 auf bis zu EUR 8.764.923,00 durch Ausgabe von bis zu 370.000 neuen Stückaktien gegen Bareinlagen unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre zu erhöhen. Die neuen Aktien sind ab 1. Januar 2018 gewinnberechtigt. Die neuen Aktien wurden der Hauck & Aufhäuser Privatbankiers Aktiengesellschaft, Frankfurt am Main, und der MAINFIRST BANK AG, Frankfurt am Main, als Joint Bookrunner zur Zeichnung angeboten mit der Verpflichtung, die neuen Aktien im Rahmen einer Privatplatzierung institutionellen Investoren zum Erwerb anzubieten. Die genaue Anzahl der auszugebenden Aktien und der Platzierungspreis werden vom Vorstand nach Abschluss eines von den Joint Bookrunners durchzuführenden Accelerated Bookbuilding-Verfahrens festgelegt.







Mit dem Erlös aus der Platzierung werden bestehende Fremdverbindlichkeiten getilgt, die die Gesellschaft beim Erwerb der Mehrheitsbeteiligung an der I-New Unified Mobile Solutions AG übernommen hatte.







Über cyan:



Die cyan AG ist ein führender, weltweit aktiver Anbieter von intelligenten White-Label IT-Sicherheitslösungen mit mehr als 25 Jahren Erfahrung auf dem Gebiet der IT-Sicherheit. Die Hauptgeschäftsbereiche der Gesellschaft sind mobile Sicherheitslösungen für Endkunden von Mobil- und Festnetzinternetanbietern (MNO, ISP), virtuellen Mobilfunkanbietern (MVNO), Unternehmen der Versicherungs- und Finanzindustrie sowie staatliche Institutionen. Mit der im Juli 2018 erfolgten Übernahme von I-New wurde cyan zu einem One-Stop-Shop für MVNOs weltweit. Heute zählt die Unternehmensgruppe mehr als 40 internationale MVNOs mit rund 5,5 Mio. Endkunden zu ihren Vertragspartnern. Die Lösungen von cyan können problemlos in die bestehende Infrastruktur der Geschäftspartner integriert und durch ein Revenue-Share-Modell an den Markt gebracht werden. Durch die vollständige Integration in die Umgebung des Kunden wird so auch der Datenschutz gewährt.



Die cyan AG betreibt ein eigenes Forschungs- & Entwicklungszentrum und unterhält enge Verbindungen zu Universitäten, internationalen Forschungsinstituten, Sicherheitsorganisationen, Finanzinstituten sowie zu sozialen Organisationen. Die intensive Zusammenarbeit gewährleistet die frühzeitige Erkennung von Trends und technischen Entwicklungen zur Integration in cyan-Produkte. Sitz der Holding ist in München.





Weitere Informationen stehen unter www.cyansecurity.com bereit.





