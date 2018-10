DGAP Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Deutsche Bank AG / Bekanntmachung





11.10.18

Nicht zur direkten oder indirekten Verbreitung in den bzw. in die

Vereinigten Staaten oder einen anderen Rechtsraum, in dem eine solche

Verbreitung rechtswidrig wäre, bestimmt.

Knorr-Bremse AG

Vor-Stabilisierungs-Mitteilung

Deutsche Bank Aktiengesellschaft (Ansprechpartner: Dr. Foruhar Madjlessi;

+49 (0) 69 910 38930) teilt hiermit als Stabilisierungskoordinator mit,

dass der nachstehend genannte Stabilisierungsmanager das Angebot der

folgenden Wertpapiere im Sinne von Artikel 3.2(d) der EU-Verordnung Nr.

596/2014 über Marktmissbrauch stabilisieren kann.

Die Wertpapiere:



Emittent: Knorr-Bremse AG



Garant (falls vorhanden): Nicht zutreffend

Nominelles Gesamtvolumen: 48.360.000



Beschreibung: Stammaktien



(ISIN DE000KBX1006)

Angebotspreis: EUR 80,00



Sonstige Angebotsbedingungen: Nicht zutreffend

Stabilisierung:



Stabilisierungsmanager: Deutsche Bank Aktiengesellschaft

Erwarteter Beginn des Stabilisierungszeitraums: 12.10.2018

Erwartetes Ende des Stabilisierungszeitraums: 11.11.2018

Existenz, maximale Größe und Nutzungsbedingungen der Mehrzuteilungsoption

und Greenshoe-Option 5.256.521 Stammaktien

Handelsplatz der Stabilisierung Frankfurter Wertpapierbörse



In Zusammenhang mit den oben genannten Wertpapieren kann der

Stabilisierungsmanager durch die Greenshoe-Option abgedeckte

Mehrzuteilungen der Wertpapiere vornehmen oder Transaktionen durchführen,

um den Marktpreis der Wertpapiere während des Stabilisierungszeitraums auf

einem höheren Niveau zu halten, als es ohne diese Maßnahmen der Fall wäre.

Jedoch gibt es keine Zusicherung, dass eine Stabilisierung tatsächlich

erfolgt und eine eingeleitete Stabilisierungsmaßnahme kann jederzeit

eingestellt werden. Jegliche Stabilisierungsmaßnahme oder Mehrzuteilung

erfolgt im Einklang mit sämtlichen einschlägigen Gesetzen und Regularien.

Diese Bekanntmachung dient ausschließlich Informationszwecken und ist nicht

als Empfehlung oder Angebot zu verstehen, Wertpapiere in einem beliebigen

Rechtsraum zu zeichnen oder anderweitig zu erwerben oder zu veräußern.

Diese Bekanntmachung stellt kein Angebot von Wertpapieren zum Verkauf in

den Vereinigten Staaten dar. Die oben genannten Wertpapiere wurden und

werden nicht gemäß dem US-Wertpapiergesetz (United States Securities Act)

von 1933 registriert und können nicht in den Vereinigten Staaten angeboten

oder verkauft werden, sofern keine Registrierung oder Befreiung von der

Registrierungspflicht vorliegt. Die Wertpapiere werden in den USA nicht

öffentlich angeboten.



























