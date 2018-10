DGAP-Ad-hoc: ad pepper media International N.V. / Schlagwort(e): 9-Monatszahlen/Vorläufiges Ergebnis





ad pepper media International N.V. setzt profitables Wachstum fort





12.10.2018 / 11:49 CET/CEST





Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014





Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.







Nürnberg, Amsterdam, 12. Oktober 2018



ad pepper media International N.V. erzielte in den ersten neun Monaten 2018 Umsatzerlöse in Höhe von TEUR 27.642 (Q1-Q3 2017: TEUR 23.314). Auf vergleichbarer Basis beträgt das Umsatzwachstum der Gruppe somit 18,6 Prozent. Die größte Dynamik der Geschäftsentwicklung zeigte erneut die auf Lead-Generierung und Zielgruppentargeting spezialisierte Performance Agentur ad pepper media. Das Segment wuchs im Neunmonatszeitraum um 66,4 Prozent auf TEUR 8.050 (Q1-Q3 2017: TEUR 4.837); im abgelaufenen dritten Quartal betrug das Wachstum von ad pepper media sogar 86,7 Prozent. Das Affiliate-Netzwerk Webgains weist in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres ein Wachstum (auf vergleichbarer Basis) von TEUR 88 bzw. 1,3 Prozent bei einem Umsatz von TEUR 7.057 auf (Q1-Q3 2017: TEUR 6.970); im abgelaufenen dritten Quartal beschleunigte sich das Wachstum und betrug 6,2 Prozent. Die Performance Marketing Agentur ad agents verzeichnete in den ersten drei Quartalen bei einem Umsatz von TEUR 12.535 (Q1-Q3 2017: TEUR 11.507) nur noch ein Umsatzwachstum von 8,9 Prozent, was auf einen Umsatzrückgang von 11,2 Prozent im dritten Quartal zurückzuführen ist.



Die Bruttomarge der Gruppe stieg in den ersten neun Monaten um TEUR 1.219 bzw. 9,3 Prozent auf TEUR 14.285 (Q1-Q3 2017: TEUR 13.066). Die operativen Kosten der Gruppe stiegen im gleichen Zeitraum auf TEUR 13.604 (Q1-Q3 2017: TEUR 12.415). Mit einem EBIT von TEUR 682 (Q1-Q3 2017: TEUR 651) sowie einem EBT von TEUR 732 (Q1-Q3 2017: TEUR 641) wurden die entsprechenden Vorjahreswerte jeweils übertroffen. Das EBITDA der Gruppe liegt mit TEUR 926 in etwa auf Vorjahresniveau (Q1-Q3 2017: TEUR 955). Das Segment-EBITDA von ad pepper media stieg dabei deutlich auf TEUR 1.633 (Q1-Q3 2017: TEUR 965). Aufgrund höherer Personal- und Marketingsausgaben reduzierten sich die Segment-EBITDA"s bei Webgains auf TEUR 226 (Q1-Q3 2017: TEUR 552) sowie bei ad agents auf TEUR 78 (Q1-Q3 2017: TEUR 754).



Für das vor uns liegende Schlussquartal rechnen wir grundsätzlich mit einer Fortsetzung des positiven Trends, allerdings bei einer im Vergleich zur entsprechenden Vorjahresperiode niedrigeren Profitabilität. Hauptgrund ist ein schwächer als erwartetes Neukundengeschäft des Segmentes ad agents. Unter Berücksichtigung der Ergebnisse für das dritte Quartal 2018 und mit Blick auf unsere Schätzungen für das vierte Quartal hält der Vorstand folglich das Erreichen des angepeilten Zieles eines Gesamtjahres-EBITDA der Gruppe mindestens auf Vorjahresniveau aus heutiger Sicht für nicht mehr wahrscheinlich (2017: TEUR 2.209).



Der Bericht für die ersten neun Monate 2018 wird am 15. November 2018 veröffentlicht.



Kennzahlen (vorläufig und ungeprüft) Q1-Q3/2018 gegenüber Q1-Q3/2017:







Q1-Q3 2018

Q1-Q3 2017

%

Umsatz

TEUR

27.642

*52.037

-46,9

Bruttomarge

TEUR

14.285

13.066

9,3

EBITDA

TEUR

926

955

-3,1

EBIT

TEUR

682

651

4,6

EBT

TEUR

732

641

14,2





30.09.2018

30.09.2017



Liquide Mittel **

TEUR

18.835

21.605

-12.8







* Auf vergleichbarer Basis, d.h. bei Anwendung des IFRS 15 auf den entsprechenden Vorjahreszeitraum, beträgt der Umsatz der Vorjahresperiode TEUR 23.314 und das Umsatzwachstum der Gruppe 18,6 Prozent.



** einschließlich Wertpapierbestände



Für nähere Informationen:



Dr. Jens Körner (CEO)



ad pepper media International N.V.



+49 (0) 911 929057-0

ir@adpepper.com

www.adpeppergroup.com

















