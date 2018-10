DGAP Stimmrechtsmitteilung: Westwing Group AG





1. Angaben zum Emittenten



Westwing Group AG



Moosacher Straße 88



80809 München



Deutschland





2. Grund der Mitteilung



Erwerb/Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten



Erwerb/Veräußerung von Instrumenten



Änderung der Gesamtzahl der Stimmrechte

Sonstiger Grund:

Erstmalige Zulassung der Aktien zum Handel an einem organisierten Markt.



3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen

Name:

Registrierter Sitz und Staat:

Rocket Internet Capital Partners SCS

Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg

Luxemburg



4. Namen der Aktionäre



mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.

Jade 1317. GmbH; Kinnevik Internet Lux S.à r.l.; AI European Holdings S.à r.l.; Summit Partners RKT S.à r.l.





5. Datum der Schwellenberührung:

08.10.2018



6. Gesamtstimmrechtsanteile



Anteil Stimmrechte

(Summe 7.a.)

Anteil Instrumente

(Summe 7.b.1.+ 7.b.2.)

Summe Anteile

(Summe 7.a. + 7.b.)

Gesamtzahl Stimmrechte des Emittenten

neu

51,98 %

0,06 %

52,04 %

19942100

letzte Mitteilung

0 %

0 %

0 %

7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen



a. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG)

ISIN

absolut

in %



direkt

(§ 33 WpHG)

zugerechnet

(§ 34 WpHG)

direkt

(§ 33 WpHG)

zugerechnet

(§ 34 WpHG)

DE000A2N4H07

451950

9913350

2,27 %

49,71 %

Summe

10365300

51,98 %



b.1. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG

Art des Instruments

Fälligkeit / Verfall

Ausübungs­zeitraum / Laufzeit

Stimmrechte absolut

Stimmrechte in %

Anspruch auf Aktienkauf- und übertragung aus einem Warrant Agreement gegen Parteien einer Stimmbindungsvereinbarung

Vollzug bis zum 23.10.2018



147605

0,74 %

Anspruch auf Aktienkauf- und übertragung aus einem Warrant Agreement gegen weitere Aktionäre der Emittentin

Vollzug bis zum 23.10.2018



11800

0,06 %





Summe

11800

0,06 %



b.2. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG

Art des Instruments

Fälligkeit / Verfall

Ausübungs­zeitraum / Laufzeit

Barausgleich oder physische Abwicklung

Stimmrechte absolut

8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen

X

Mitteilungspflichtiger (3.) wird weder beherrscht noch beherrscht Mitteilungspflichtiger andere Unternehmen mit melderelevanten Stimmrechten des Emittenten (1.).



Vollständige Kette der Tochterunternehmen beginnend mit der obersten beherrschenden Person oder dem obersten beherrschenden Unternehmen:



Unternehmen

Stimmrechte in %, wenn 3% oder höher

Instrumente in %, wenn 5% oder höher

9. Bei Vollmacht gemäß § 34 Abs. 3 WpHG



(nur möglich bei einer Zurechnung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)

Datum der Hauptversammlung:



Gesamtstimmrechtsanteil nach der Hauptversammlung:

% (entspricht Stimmrechten)



10. Sonstige Erläuterungen:

Zurechnung von



3.554.400 Stimmrechten (17,82%) der Jade 1317. GmbH (100% Tochtergesellschaft der Rocket Internet SE),

2.741.850 Stimmrechten (13,75%) der Kinnevik Internet Lux S.à r.l.,

1.511.400 Stimmrechten (7,58%) der AI European Holdings S.à r.l.,

1.501.050 Stimmrechten (7,53%) der Summit Partners RKT S.à r.l.,

344.850 Stimmrechten (1,73%) der Rocket Internet SE, sowie

259.800 Stimmrechten (1,30%) der Rocket Internet Capital Partners (Euro) SCS,





aufgrund einer Stimmbindungsvereinbarung gemäß § 34 Abs. 2 Alt. 1 WpHG (acting in concert).



Die 147.605 (0,74%) Stimmrechte in Ziffer 7.b.1. sind weder in der Summe in Ziffer 7.b.1. noch im Anteil Instrumente in Ziffer 6. berücksichtigt, da diese Stimmrechte wegen der Zurechnung durch die Stimmbindungsvereinbarung bereits in den zugerechneten Stimmrechten (§ 34 WpHG) und in der Summe in Ziffer 7.a. sowie im Anteil Stimmrechte in Ziffer 6. enthalten sind.





