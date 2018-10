DGAP-Ad-hoc: GOVECS AG / Schlagwort(e): Sonstiges





GOVECS erwirbt Elektroroller von spanischem Kraftradhersteller Rieju und sichert sich zusätzliche Produktionskapazitäten





18.10.2018 / 09:14 CET/CEST





Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.





Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.







GOVECS erwirbt Elektroroller von spanischem Kraftradhersteller Rieju und sichert sich zusätzliche Produktionskapazitäten





München, 18. Oktober 2018 - Die GOVECS AG ("GOVECS") hat einen Kaufvertrag mit dem spanischen Kraftradhersteller Rieju S.A. ("Rieju") abgeschlossen. Vertragsgegenstand ist der Erwerb eines neuen Elektrorollermodells, das GOVECS weiterentwickeln wird. Das neue Modell soll voraussichtlich bereits im zweiten Quartal 2019 unter dem Namen "FLEXY" auf den Markt gebracht werden und somit zum Umsatzanstieg im Geschäftsjahr 2019 beitragen. Mit dem neuen FLEXY E-Scooter ergänzt GOVECS sein Produktportfolio um ein Elektrorollermodell im mittleren Preissegment. Die FLEXY Elektroroller eignen sich durch ein modulares Design für alle GOVECS-Zielgruppen, ob Sharing-Anbieter, Lieferdienste oder Endverbraucher.





Die Serienproduktion des weiterentwickelten FLEXY Elektrorollermodells übernimmt Rieju im Auftrag von GOVECS. In diesem Zusammenhang hat Rieju Kapazitäten für die Herstellung von bis zu 12.000 Elektrorollern pro Jahr vertraglich zugesichert, die auch für die Herstellung der ELMOTO-Modelle genutzt werden. GOVECS geht davon aus, bei Bedarf auch andere E-Scooter-Modelle in den Produktionsanlagen von Rieju in Spanien fertigen lassen zu können. Infolgedessen erwartet GOVECS, dass die Produktionskapazität ausreicht, um den erwarteten steigenden Produktionsbedarf bis zum Jahr 2021 zu decken und seine Wachstumsstrategie schneller und mit geringerem Risiko fortführen zu können. Vor diesem Hintergrund erwartet GOVECS, dass die geplanten Investitionen in die Erweiterung der eigenen Produktionskapazitäten in Wroclaw um bis zu 10 Millionen Euro reduziert werden können.















Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:



Über GOVECS:



Die GOVECS Group ist der führende Hersteller von Elektrorollern in Europa und entwickelt zukunftsweisende Lösungen für die urbane Mobilität. Der Erfolg des Unternehmens basiert auf hochwertigen "Made in Europe"-Produkten für internationale Sharing-Plattformen und auf maßgeschneiderten Konzepten für die schnell wachsende Delivery-Branche. Über die eigene Handelsplattform HappyScooter vertreibt GOVECS Elektroroller und Zubehör im wachstumsstarken Privatkundensegment. Das GOVECS Produktportfolio umfasst derzeit E-Scooter der Marken Schwalbe, ELMOTO, GO! S und GO! T.



www.govecsgroup.com





Pressekontakt:



GOVECS GmbH, Daniele Cesca, dcesca@govecs.com, +49 89 411 09 77 15



Kirchhoff Consult AG, Nicole Schüttforth, nicole.schuettforth@kirchhoff.de, +49 40 60 91 86 64





Hierin enthaltene Aussagen könnten sogenannte "zukunftsgerichtete Aussagen" darstellen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind durch Wörter wie "könnte", "wird", "sollte", "plant", "erwartet", "sieht voraus", "schätzt", "glaubt", "beabsichtigt", "hat vor", "zielen" oder deren negativer Form oder entsprechenden Abwandlungen und vergleichbaren Begriffen erkennbar. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den gegenwärtigen Erwartungen und beinhalten einer Reihe bekannter und unbekannter Risiken, Unsicherheiten sowie andere Faktoren, durch welche die tatsächlichen Ergebnisse, Auslastungsgrade, Entwicklungen und Erfolge der Gruppe oder des Industriezweigs in dem sie tätig ist, grundlegend anders ausfallen können als hier enthalten oder impliziert. Es sollte kein unangemessenes Vertrauen in zukunftsgerichtete Aussagen gesetzt werden. Die Gruppe wird die hier veröffentlichen zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund neuer Informationen, künftiger Ereignisse oder aus sonstigen Gründen nicht aktualisieren oder überprüfen.











18.10.2018 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de