CompuGroup Medical SE: Bekanntmachung gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. b) und Abs.

3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 (MAR) i.V.m. Art. 2 Abs. 2 und Abs. 3

der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 - 14. Zwischenmeldung,

zugleich Abschlussmeldung

CompuGroup Medical SE / Aktienrückkauf

Koblenz, den 18. Oktober 2018

Die CompuGroup Medical SE hat im Zeitraum vom 15. Oktober 2018 bis

einschließlich zum 17. Oktober 2018 insgesamt 22.095 Stückaktien der

CompuGroup Medical SE im Rahmen des Aktienrückkaufs erworben. Mit

Bekanntmachung vom 13. Juli 2018 gemäß Art. 2 Abs. 1 der Delegierten

Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 der Kommission zur Verordnung (EU) Nr.

596/2014 (MAR) wurde der Beginn des Rückerwerbs eigener Aktien für den 16.

Juli 2018 mitgeteilt. Der Aktienrückkauf, in dessen Rahmen bis längstens

zum 31. Dezember 2018 bis zu 500.000 eigene Aktien der Gesellschaft

ausschließlich über die Börse im elektronischen Handel an der Frankfurter

Wertpapierbörse (Xetra) zurückerworben werden sollten - entsprechend einem

Anteil von rund 0,94% des derzeitigen Grundkapitals -, begrenzt jedoch auf

eine solche Anzahl von Aktien, die einem Gesamtvolumen von EUR

23.000.000,00 (ohne Erwerbsnebenkosten) entspricht, wurde am 17. Oktober

2018 abgeschlossen.

Das Gesamtvolumen der im Zeitraum vom 15. Oktober 2018 bis einschließlich

zum 17. Oktober 2018 täglich zurückerworbenen Aktien sowie die täglichen

volumengewichteten Durchschnittskurse betragen:













Datum

Gesamtvolumen

Volumengewichteter



zurückerworbener Aktien

Durchschnittskurs



(Stück)

(EUR, ohne





Erwerbsnebenkosten,





kaufmännisch gerundet auf





vier Nachkommastellen)

15. Oktober 2018

7.209

46,3684

16. Oktober 2018

6.812

47,1660

17. Oktober 2018

8.074

47,5608







Summe/Gesamt:

22.095

47.0500























Die Gesamtzahl der im Rahmen des Aktienrückkaufs im Zeitraum vom 16. Juli

2018 bis einschließlich zum 17. Oktober 2018 durch die CompuGroup Medical

SE erworbenen Aktien beläuft sich auf 469.226 Stückaktien. Dies entspricht

einem Anteil von rund 0,88% des derzeitigen Grundkapitals der CompuGroup

Medical SE. Der Kaufpreis betrug durchschnittlich (volumengewichteter

Durchschnittskurs in EUR, ohne Erwerbsnebenkosten, kaufmännisch gerundet

auf vier Nachkommastellen), EUR 49,0168 je Aktie. Insgesamt wurden Aktien

in einem Gesamtvolumen von EUR 22.999.970,15 (ohne Erwerbsnebenkosten)

zurückgekauft.

Weitere Informationen gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. b) und Abs. 3 der Verordnung

(EU) Nr. 596/2014 (MAR) i.V.m. Art. 2 Abs. 2 und Abs. 3 der Delegierten

Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 sind im Internet unter https://www.cgm.com/

aktienrueckkauf abrufbar.

Der Erwerb der Stückaktien der CompuGroup Medical SE erfolgte durch ein von

der CompuGroup Medical SE beauftragtes Kreditinstitut ausschließlich über

die Frankfurter Wertpapierbörse (Xetra-Handel).

Koblenz, den 18. Oktober 2018

Der Vorstand

CompuGroup Medical SE



Investor Relations



Maria Trost 21



56070 Koblenz



T: 49 (0) 261 8000-6200



F: 49 (0) 261 8000-3200



























