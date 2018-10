DGAP-Ad-hoc: BB BIOTECH AG / Schlagwort(e): Personalie





19. Oktober 2018







BB Biotech erweitert den Verwaltungsrat



Die BB Biotech AG schlägt Dr. Thomas von Planta in den Verwaltungsrat vor.







An der ordentlichen Generalversammlung der BB Biotech AG vom 21. März 2019 wird der Verwaltungsrat die Zuwahl von Dr. Thomas von Planta beantragen. Dadurch soll das Gremium auf vier Mitglieder wachsen.



Dr. Thomas von Planta ist seit 2006 Inhaber der CorFinAd AG, Zürich, die Beratungen für M&A-Transaktionen und Kapitalmarktfinanzierungen anbietet. Zuvor war er während einiger Jahre Leiter a.i. des Investment Bankings und Head Corporate Finance der Vontobel Gruppe sowie Mitglied der erweiterten Geschäftsleitung. Davor war er bei Goldman Sachs in der Division Equity Capital Markets & Investment Banking tätig. Er ist Verwaltungsratspräsident der Bellevue Group AG, wo er sich auf die Generalversammlung vom 19. März 2019 nicht mehr zur Wiederwahl stellt. Zudem ist er Mitglied des Verwaltungsrates der Bâloise Holding AG, Basel.



«Ich freue mich ausserordentlich, dass sich Thomas von Planta für die Wahl in den Verwaltungsrat von BB Biotech zur Verfügung stellt», kommentiert Dr. Erich Hunziker, Verwaltungsratspräsident von BB Biotech, den Vorschlag an die Generalversammlung. «Mit Thomas von Planta konnten wir einen ausgewiesenen Experten mit profunden Kenntnissen der Finanzindustrie gewinnen. Diese Ergänzung erlaubt es uns, die vorhandene Erfahrung im Verwaltungsrat gezielt zu erweitern.»



Die bisherigen Mitglieder des Verwaltungsrates Dr. Erich Hunziker, Dr. Clive Meanwell sowie Prof. Dr. Dr. Klaus Strein stellen sich für eine Wiederwahl an der ordentlichen Generalversammlung zur Verfügung.







Für weitere Informationen:



Investor Relations



Bellevue Asset Management AG, Seestrasse 16, 8700 Küsnacht, Schweiz, Tel. +41 44 267 67 00



Dr. Silvia Siegfried-Schanz, ssc@bellevue.ch



Maria-Grazia Iten-Alderuccio, mga@bellevue.ch



Claude Mikkelsen, cmi@bellevue.ch



Media Relations



Bellevue Asset Management AG, Seestrasse 16, 8700 Küsnacht, Schweiz, Tel. +41 44 267 67 00



Tanja Chicherio, tch@bellevue.ch



TE Communications AG, Bleichestrasse 11, 9000 St. Gallen, Schweiz, Tel. +41 79 423 22 28



Thomas Egger, teg@te-communications.ch



Unternehmensprofil



BB Biotech beteiligt sich an Gesellschaften im Wachstumsmarkt Biotechnologie und ist einer der weltweit grössten Anleger in diesem Sektor. BB Biotech ist in der Schweiz, in Deutschland und in Italien notiert. Der Fokus der Beteiligungen liegt auf jenen börsennotierten Gesellschaften, die sich auf die Entwicklung und Vermarktung neuartiger Medikamente konzentrieren. Für die Selektion der Beteiligungen stützt sich BB Biotech auf die Fundamentalanalyse von Ärzten und Molekularbiologen. Der Verwaltungsrat verfügt über eine langjährige industrielle und wissenschaftliche Erfahrung.



