DGAP-Ad-hoc: BB BIOTECH AG / Parola (s): Generalità





BB Biotech amplia il Consiglio di amministrazione





19.10.2018 / 07:00 CET/CEST





Comunicazione delle informazioni privilegiate ai sensi dell"Art. 17 MAR, trasmesse da DGAP - un servizio di EQS Group AG.





L"emittente è responsabile del contenuto del comunicato.





Comunicato stampa del 19 ottobre 2018





BB Biotech amplia il Consiglio di amministrazione

BB Biotech AG propone l"elezione del Dr. Thomas von Planta nel Consiglio di amministrazione.





In occasione dell"Assemblea generale ordinaria di BB Biotech AG, in calendario per il 21 marzo 2019, il Consiglio di amministrazione proporrà la cooptazione del Dr. Thomas von Planta. La composizione del CdA passerà quindi a quattro membri.

Il Dr. Thomas von Planta è dal 2006 titolare della CorFinAd AG, Zurigo, azienda specializzata nella fornitura di consulenze per operazioni di fusione e acquisizione (M&A) e per finanziamenti sui mercati dei capitali. In precedenza ha ricoperto per vari anni la funzione di responsabile ad interim dell"Investment Banking e di Head Corporate Finance del Gruppo Vontobel nonché quella di membro del Consiglio direttivo allargato. Ancora prima aveva lavorato presso Goldman Sachs nella divisione Equity Capital Markets & Investment Banking. È presidente del Consiglio di amministrazione di Bellevue Group AG, in seno al quale non riproporrà la propria candidatura per la rielezione in occasione dell"Assemblea generale del 19 marzo 2019. È inoltre membro del Consiglio di amministrazione di Bâloise Holding AG, Basilea.

«Sono estremamente lieto della disponibilità data da Thomas von Planta per la nomina a membro del Consiglio di amministrazione di BB Biotech», ha affermato il Dr. Erich Hunziker, presidente del Consiglio di amministrazione di BB Biotech commentando la proposta all"attenzione dell"Assemblea generale. «Abbiamo trovato in Thomas von Planta un esperto assolutamente autorevole, dotato di profonde conoscenze del settore finanziario. Questa integrazione nel nostro team ci consente di ampliare in modo mirato l"esperienze presente in seno al Consiglio di amministrazione».

Gli attuali membri del Consiglio di amministrazione, ovvero il Dr. Erich Hunziker, il Dr. Clive Meanwell e il Prof. Dr. Dr. Klaus Strein hanno espresso la propria disponibilità per una rielezione in occasione dell"Assemblea generale ordinaria.



Per ulteriori informazioni

Luca Fumagalli, telefono +39 272 14 35 38, e-mail luca.fumagalli@bm.com



Maria-Grazia Alderuccio, telefono +41 44 267 67 14, e-mail mga@bellevue.ch



www.bbbiotech.com







Profilo aziendale



BB Biotech acquista partecipazioni in società attive nel settore biotech, caratterizzato da un"elevata crescita, ed è uno dei maggiori investitori a livello mondiale in questo comparto. BB Biotech è quotata sulle borse valori di Svizzera, Germania e Italia. La focalizzazione delle partecipazioni è incentrata sulle società biotech quotate in borsa specializzate nello sviluppo e nella commercializzazione di farmaci innovativi. Ai fini della selezione delle partecipazioni, BB Biotech fa affidamento sull"analisi fondamentale di medici e biologi molecolari di rinomata fama. Il Consiglio di Amministrazione vanta inoltre una pluriennale esperienza in campo sia industriale che scientifico.

Disclaimer



Il presente comunicato stampa contiene dichiarazioni previsionali e aspettative, nonché valutazioni, opinioni e ipotesi. Tali affermazioni sono basate sulle stime attuali di BB Biotech nonché dei suoi direttori e funzionari, e sono quindi soggette a rischi e a incertezze che possono variare nel tempo. Poiché gli sviluppi effettivi possono discostarsi significativamente da quanto preventivato, BB Biotech e i suoi direttori e funzionari declinano qualsiasi responsabilità a tale riguardo. Tutte le dichiarazioni con carattere previsionale contenute nel presente comunicato stampa vengono effettuate soltanto in riferimento alla data della relativa pubblicazione; BB Biotech e i suoi direttori e funzionari declinano qualsiasi obbligo volto ad aggiornare qualsivoglia dichiarazione previsionale a seguito di nuove informazioni, eventi futuri o altri fattori.