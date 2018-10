EQS-News: ZF North America Capital Inc. / Schlagwort(e): Anleihe





ZF beabsichtigt vorzeitige Rückzahlung der festverzinslichen Anleihe 2019 (ISIN DE000A14J7F8)





Friedrichshafen, 19. Oktober 2018: ZF beabsichtigt die vollständige vorzeitige Rückzahlung ("Make-whole Call") der am 27. April 2015 von der ZF North America Capital Inc. (die "Emittentin") begebenen 1,15 Milliarden EUR festverzinslichen Schuldverschreibungen mit einer Verzinsung in Höhe von 2,25 % und regulärer Fälligkeit am 26. April 2019, WKN: A14J7F, ISIN: DE000A14J7F8 (die "Schuldverschreibungen").







Die Emittentin wird die Kündigungserklärung, in der auch der Wahl-Rückzahlungstag festgelegt werden wird, den Anleihegläubigern zeitnah in der in den Anleihebedingungen festgelegten Weise bekannt geben. Die Kündigungserklärung wird dann auf der Internetseite der Luxemburger Börse (www.bourse.lu) abrufbar sein.













Pressekontakt:



Thomas Wenzel, Director Global Corporate Communications



Telefon: + 49 7541-2543, E-Mail:













Kontakt Investor Relations:



Charbel Chamoun, Manager Investor Relations



Telefon: +49 7541 77-969305



