Die First Sensor AG, Entwickler und Hersteller von Standardprodukten und kundenspezifischen Lösungen im Wachstumsmarkt Sensorik, hat nach vorläufigen Zahlen im dritten Quartal 2018 einen Umsatz von 40,8 Mio. Euro erzielt. Das entspricht einem Plus von 3,8 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum (Q3 2017: 39,3 Mio. Euro). Nach neun Monaten erreichte der Konzernumsatz 115,1 Mio. Euro und liegt damit 6,4 Prozent über dem Vorjahreswert von 108,2 Mio. Euro.



Das EBIT erreicht im dritten Quartal 2018 nach vorläufigen Zahlen 4,6 Mio. Euro gegenüber 3,0 Mio. Euro im zweiten Quartal sowie 4,1 Mio. Euro im Vorjahr. Das entspricht einer EBIT-Marge von 11,3 Prozent (Q3 2017: 10,4 Prozent). Nach neun Monaten beläuft sich die EBIT-Marge auf 7,5 Prozent (9M 2017: 6,9 Prozent).



Zum Jahresende erwartet der Vorstand weiterhin einen Umsatz zwischen 150 und 160 Mio. Euro bei einer EBIT-Marge zwischen 7 und 9 Prozent.



First Sensor wird die vollständigen Ergebnisse zum dritten Quartal 2018 und den ersten neun Monaten 2018 in der Quartalsmitteilung Q3 2018 veröffentlichen. Diese ist ab dem 12. November 2018 unter www.first-sensor.com verfügbar. Ebenfalls am 12. November 2018 um 14.00 Uhr (CET) wird First Sensor eine Telefonkonferenz in englischer Sprache für Analysten und Investoren durchführen. Die Telefonkonferenz wird später auf der Webseite abrufbar sein.



Über die First Sensor AG



Im Wachstumsmarkt Sensorik entwickelt und produziert First Sensor Standardprodukte und kundenspezifische Lösungen für die stetig zunehmende Zahl von Anwendungen in den Zielmärkten Industrial, Medical und Mobility. Basierend auf bewährten Technologieplattformen entstehen Produkte vom Chip bis zum komplexen Sensorsystem. Trends wie Industrie 4.0, autonomes Fahren oder die Miniaturisierung der Medizintechnik werden das Wachstum zukünftig überproportional beflügeln. First Sensor wurde 1991 in Berlin gegründet und ist seit 1999 an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert [Prime Standard Ι WKN: 720190 Ι ISIN: DE0007201907 Ι SIS]. Weitere Informationen: www.first-sensor.com.



Disclaimer



Aussagen in diesem Bericht, die sich auf die zukünftige Entwicklung beziehen, basieren auf unserer sorgfältigen Einschätzung zukünftiger Ereignisse. Die tatsächlichen Ergebnisse des Unternehmens können von den geplanten Ergebnissen erheblich abweichen, da sie von einer Vielzahl von Markt- und Wirtschaftsfaktoren abhängen, die sich teilweise dem Einfluss des Unternehmens entziehen.































