DGAP-Ad-hoc: TTL Beteiligungs- und Grundbesitz-AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung





TTL Beteiligungs- und Grundbesitz-AG führt geplante Kapitalerhöhung und Platzierung von Aktien vorerst nicht durch





23.10.2018 / 19:26 CET/CEST





Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.





Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.







München, 23.10.2018







TTL Beteiligungs- und Grundbesitz-AG führt geplante Kapitalerhöhung und Platzierung von Aktien vorerst nicht durch





Die TTL Beteiligungs- und Grundbesitz-AG (ISIN DE0007501009), eine Beteiligungsgesellschaft mit Fokus auf den Gewerbeimmobilienmarkt, hat heute beschlossen, die angekündigte Platzierung von insgesamt 12.275.000 Aktien durch die Ausgabe von bis zu 8.800.000 neuen Aktien aus einer Kapitalerhöhung sowie von 3.475.000 bestehenden Aktien aus dem Bestand der Altaktionäre vorerst nicht durchzuführen. Hintergrund der Entscheidung ist das derzeit schwierige Umfeld an den Kapitalmärkten.



Der Vorstand der TTL Beteiligungs- und Grundbesitz-AG bestätigt die erst kürzlich erhöhten Wachstumsziele für das Gesamtjahr 2018.







Mitteilende Person



Theo Reichert



Vorstandsvorsitzender



Tel: +49 89 381611-0



E-Mail: presse@ttl-ag.de





Disclaimer





Die hierin enthaltenen Informationen sind nicht zur direkten oder indirekten Veröffentlichung in oder in die Vereinigten Staaten von Amerika, Australien, Kanada oder Japan bestimmt. Dieses Dokument (und die hierin enthaltenen Informationen) enthalten oder begründen kein Angebot von Wertpapieren zum Verkauf oder keine Aufforderung zu einem Angebot für den Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten, Australien, Kanada oder Japan oder in anderen Ländern, in denen ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung verboten ist. Die hierin genannten Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem US Securities Act von 1933 in der geltenden Fassung ("Securities Act") registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten nicht angeboten oder verkauft werden, es sei denn, die Wertpapiere sind gemäß dem Securities Act registriert oder es besteht eine Ausnahme von den Registrierungspflichten des Securities Act. In den Vereinigten Staaten wird kein öffentliches Angebot der Wertpapiere erfolgen.



Dieses Dokument stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar.

















23.10.2018 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de