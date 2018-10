DGAP-News: OHB SE / Schlagwort(e): Auftragseingänge





OHB SE: OHB entwickelt und baut Bodensegment für Anschluss Frankreichs an deutsches Radaraufklärungssystem





24.10.2018 / 15:05







Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Bremen/Koblenz - Die OHB System AG, ein Tochterunternehmen des Raumfahrt- und Technologiekonzerns OHB SE, hat heute einen Vertrag für die Entwicklung und die Herstellung des "French SARah Partner Ground Segment" (F-SPGS) in Koblenz beim Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr (BAAINBw) unterzeichnet. Für die OHB System AG haben die Vorstände Dr. Ingo Engeln und Kurt Melching unterschrieben.



Das F-SPGS ist ein Bodensegment, welches an das deutsche Radarsatellitensystem SARah angeschlossen wird. SARah wird das bisherige ebenfalls von OHB entwickelte und betriebene deutsche Radarsatellitensystem SAR-Lupe ablösen. Das F-SPGS ermöglicht Frankreich Zugang zu Radarbildern des zurzeit für Deutschland in der Realisierung befindlichen SARah Systems.



Für den Betrieb des F-SPGS Systems besteht die Möglichkeit über zwei bereits verhandelte, jeweils fünfjährige Optionen ebenfalls die OHB zu beauftragen. Im Gegenzug erhält Deutschland die Möglichkeit, über ein eigenes Bodensegment Bildaufträge an das französische optische System CSO zu stellen.





Kontakt:



Investor Relations



Martina Lilienthal



Tel.: +49 421 - 2020-720



Fax: +49 421 - 2020-613



E-Mail: martina.lilienthal@ohb.de







Corporate Communications



Günther Hörbst



Tel.: +49 421 - 2020-9438



E-Mail: guenther.hoerbst@ohb.de Kontakt:Investor RelationsMartina LilienthalTel.: +49 421 - 2020-720Fax: +49 421 - 2020-613E-Mail: martina.lilienthal@ohb.deCorporate CommunicationsGünther HörbstTel.: +49 421 - 2020-9438E-Mail: guenther.hoerbst@ohb.de

























24.10.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de