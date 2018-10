DGAP-News: DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung/Immobilien





DEMIRE: Kapitalerhöhung zur Finanzierung des potenziellen Erwerbs mehrerer Immobilien und / oder Immobilienportfolios





25.10.2018 / 19:06







DEMIRE: Kapitalerhöhung zur Finanzierung des potenziellen Erwerbs mehrerer Immobilien und / oder Immobilienportfolios



Ausgabe von 34.512.703 neuen, auf den Inhaber lautenden Stammaktien, was rund 47% des Grundkapitals entspricht



Bruttoemissionserlös von ca. EUR 150 Mio. zur Finanzierung von möglichen Akquisitionen mit einem geschätzten Brutto-Gesamtkaufpreis von bis zu ca. EUR 350 Mio.



AEPF III 15 S.à r.l hat zugestimmt, seine Bezugsrechte voll auszuüben sowie die "Neuen Aktien" zu erwerben, für die die Bezugsrechte der bestehenden Aktionäre der Gesellschaft nicht ausgeübt werden

Langen, Oktober 25, 2018 - Der Vorstand der DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG (die "Gesellschaft") hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, das Grundkapital der Gesellschaft gegen Bareinlage von EUR 73.085.728,00 um EUR 34.512.703,00 auf EUR 107.598.431,00 durch Ausgabe von 34.512.703 neuen, auf den Inhaber lautenden Stammaktien ohne Nennbetrag (Stückaktien) mit einem rechnerischen Nennwert von je EUR 1,00 und Gewinnberechtigung ab dem 1. Januar 2018 (die "Neuen Aktien") aus genehmigtem Kapital mit Bezugsrechten für die bestehenden Aktionäre der Gesellschaft zu erhöhen (die "Kapitalerhöhung").





Die Neuen Aktien werden den bestehenden Aktionären der Gesellschaft zu einem Preis von EUR 4,35 je Neuer Aktie und einem Bezugsverhältnis von 36:17 angeboten. Dementsprechend können bestehende Aktionäre 17 neue Aktien für 36 bestehende Aktien der Gesellschaft erwerben. Die AEPF III 15 S.à r.l. ("AEPF"), die größte Einzelaktionärin der Gesellschaft mit einer Beteiligung von derzeit ca. 49,58% des Grundkapitals der Gesellschaft, hat sich verpflichtet, ihre Bezugsrechte auszuüben und diejenige Anzahl Neuer Aktien, die dem Bezugsverhältnis entsprechend auf ihre Beteiligung entfällt, direkt zu zeichnen. Darüber hinaus hat sich die AEPF verpflichtet, die Neuen Aktien, für die die bestehenden Aktionäre der Gesellschaft keine Bezugsrechte ausüben, zu erwerben. Die Gesellschaft rechnet dementsprechend mit einem Bruttoemissionserlös aus der Kapitalerhöhung von ca. EUR 150,1 Millionen.





Die Bezugsfrist für die Kapitalerhöhung beginnt - vorbehaltlich der Billigung des Wertpapierprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) und der Veröffentlichung des gebilligten Prospekts - voraussichtlich am 30. Oktober 2018 und soll am 12. November 2018 (einschließlich beider Tage) enden. Ein Bezugsrechtshandel findet nicht statt.





Die Gesellschaft beabsichtigt, die Neuen Aktien zu verkaufen und den erwarteten Nettoerlös aus dem Angebot für die teilweise Finanzierung des Kaufpreises für den potenziellen Erwerb verschiedener, nicht miteinander in Zusammenhang stehender Immobilien bzw. Immobilienportfolien überwiegend in Deutschland mit einem geschätzten Gesamtkaufpreis (einschließlich Erwerbskosten) von bis zu ca. EUR 350 Millionen zu verwenden. Die Gesellschaft befindet sich derzeit in unterschiedlichen Stadien der Vorbereitung und exklusiven Verhandlungen mit den jeweiligen Verkäufern dieser Immobilien bzw. Portfolien und strebt an, in Bezug auf eines dieser Immobilienportfolien kurzfristig einen Kaufvertrag abzuschließen. Zum heutigen Tag ist die Gesellschaft keine bindenden Verpflichtungen in Bezug auf diese Erwerbsmöglichkeiten eingegangen. Sollte die Gesellschaft nicht in der Lage sein, einzelne oder sämtliche dieser Zukäufe zu vollziehen, würde sie den Nettoerlös aus dem Angebot in Übereinstimmung mit ihrer finanziellen Strategie, ausgewählte Zukäufe von kommerziell genutzten Immobilien in Sekundärstandorte in Deutschland zu tätigen, verwenden. Die Gesellschaft plant, den verbleibenden Kaufpreis für diese potenziellen Erwerbe in Höhe von bis zu ca. EUR 200 Millionen durch die Aufnahme von weiterem Fremdkapital zu finanzieren.





Es wird erwartet, dass die Durchführung der Kapitalerhöhung am 12. November 2018 in das Handelsregister des Amtsgerichts Frankfurt am Main eingetragen und die Aufnahme des Börsenhandels und die Einbeziehung der Neuen Aktien in die bestehende Notierung der Aktien der Gesellschaft an der Frankfurter Wertpapierbörse und im Teilsegment des regulierten Marktes der Frankfurter Wertpapierbörse mit zusätzlichen Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) am oder um den 13. November 2018 stattfinden wird.





Ralf Kind, CEO/CFO der DEMIRE: "Wir freuen uns sehr über die weitere Unterstützung unseres Ankeraktionärs bei der Umsetzung unserer Strategie DEMIRE 2.0. Mit dem Emissionserlös können wir einen ersten signifikanten Wachstumsschritt von bis zur EUR 350 Millionen realisieren. Darüber hinaus verfügen wir über eine starke und gut gefüllte Ankaufspipeline, die uns zuversichtlich stimmt, unser angestrebtes Portfolioziel von EUR 2 Milliarden zu erreichen."





Baader Bank begleitet die Bezugsrechtsemission als Sole Global Coordinator und als Sole Bookrunner.





Kontakt



DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG



Robert-Bosch-Strasse 11



D-63225 Langen



Phone: +49 (0) 6103 - 372 49 - 0



Fax: +49 (0) 6103 - 372 49 - 11

ir@demire.ag



www.demire.ag





Weitere Informationen



Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar. Weder diese Veröffentlichung noch deren Inhalt dürfen für ein Angebot in irgendeinem Land verwendet werden. Das Angebot erfolgt ausschließlich durch und auf Basis eines zu veröffentlichenden Wertpapierprospekts. Eine Anlageentscheidung hinsichtlich der öffentlich angebotenen Wertpapiere der Gesellschaft sollte nur auf der Grundlage des Wertpapierprospekts erfolgen. Der Wertpapierprospekt wird unverzüglich nach Billigung durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) veröffentlicht werden und bei der Gesellschaft, Robert-Bosch-Straße 11, 63225 Langen, Deutschland, oder auf der Webseite der Gesellschaft (https://www.demire.ag/investor-relations) kostenfrei erhältlich sein.







Die Wertpapiere der Gesellschaft dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika weder verkauft noch angeboten werden, solange keine Registrierung vorgenommen wird oder eine Ausnahme vom Registrierungserfordernis gemäß dem United States Securities Act von 1933 in zuletzt geänderter Fassung (der "Securities Act") besteht. Die Wertpapiere der Gesellschaft wurden und werden nicht nach dem Securities Act registriert.









Über die DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG





DEMIRE - First in Secondary Locations



DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG hält Gewerbeimmobilien in mittelgroßen Städten und an aufstrebenden Randlagen von Ballungsgebieten in ganz Deutschland. Die Gesellschaft hat ihre besondere Stärke an diesen Sekundärstandorten - First in Secondary Locations - und konzentriert sich auf ein Angebot, das sowohl für international agierende als auch regional ansässige Mieter attraktiv ist. DEMIRE ist in den Jahren 2013 bis 2016 sowohl über den Erwerb von Einzelobjekten als auch durch Übernahme von Gesellschaftsanteilen rasch gewachsen und verfügte am Ende des ersten Halbjahres 2018 über ein Portfolio mit einer Vermietungsfläche von rund 1 Millionen m² und einem Marktwert von über EUR 1,1 Milliarden.







Mit der Ausrichtung des Portfolios auf Büros, Einzelhandel und Logistik ergibt sich eine Rendite-/Risikostruktur, die aus Sicht von DEMIRE für das Geschäftsfeld der Gewerbeimmobilien angemessen ist. Die Gesellschaft legt Wert auf langfristige Verträge mit solventen Mietern und rechnet daher mit stabilen und nachhaltigen Mieteinnahmen. DEMIRE hat sich zum Ziel gesetzt, ihre Unternehmensstruktur weiter zu optimieren. Dabei ist sie der Überzeugung, dass Skaleneffekte und Portfoliooptimierungen am besten mit einem aktiven Immobilienmanagement-Ansatz zu erreichen sind. 