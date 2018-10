DGAP-Ad-hoc: A.S. Création Tapeten AG / Schlagwort(e): Personalie





Herr Maik Holger Krämer, seit 1. April 2001 Vorstandsmitglied der A.S. Création Tapeten AG, zuständig für Finanzen und Controlling, und seit 1. April 2016 Vorstandsvorsitzender der Gesellschaft, hat den Aufsichtsrat gebeten, ihn von den Aufgaben des Vorstandsvorsitzenden zu entbinden. Grund für diesen Schritt ist die persönliche Einschätzung von Herrn Krämer, dass A.S. Création vor dem Hintergrund der Marktentwicklungen und der aktuellen Situation der Gesellschaft sowohl einen starken Vorstandsvorsitzenden als auch einen starken Finanzvorstand benötigt, die Impulse für die weitere Entwicklung von A.S. Création liefern. Beide Funktionen in Personalunion auszuüben, werde diesen Anforderungen nicht gerecht.



Der Aufsichtsrat hat diesen Wunsch von Herrn Krämer zum Anlass genommen, um die Zusammensetzung und Geschäftsverteilung des Vorstands zu überprüfen. Hierbei ist der Aufsichtsrat zu der Überzeugung gelangt, dass die Erweiterung des Vorstands um einen externen Kandidaten mit branchenfremden Erfahrungen im Interesse der Gesellschaft ist. Entsprechend hat der Aufsichtsrat in seiner heutigen Sitzung Herrn Daniel Barth (Jahrgang 1966) ab dem 19. November 2018 zum Vorstandsvorsitzenden bestellt. Herr Barth verfügt über eine langjährige internationale Erfahrung in der Konsumgüterindustrie. Zuletzt war Herr Barth Geschäftsführer der Steiff Beteiligungsgesellschaft mbH und der Margarete Steiff GmbH. Nach Einschätzung des Aufsichtsrats verfügt Herr Barth über die notwendigen Voraussetzungen, um A.S. Création erfolgreich in die Zukunft zu führen.



Damit wird sich der Vorstand der A.S. Création Tapeten AG ab dem 19. November 2018 wie folgt zusammensetzen:



- Daniel Barth, Vorstandsvorsitzender



- Roland Werner Bantel, Vertrieb und Marketing



- Maik Holger Krämer, Finanzen und Controlling



- Antonios Suskas, Produktion und Logistik







Der Aufsichtsrat spricht den bisherigen Vorstandsmitgliedern ausdrücklich sein Vertrauen aus und würdigt deren Einsatz für A.S. Création in einem sehr herausfordernden Marktumfeld. In der beschlossenen Erweiterung des Vorstands sieht der Aufsichtsrat einen geeigneten Weg, die Trendwende für A.S. Création zu einem profitablen Wachstum herbeizuführen.







Gummersbach, 25. Oktober 2018



A.S. Création Tapeten AG



