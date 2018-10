DGAP-Ad-hoc: GOVECS AG / Schlagwort(e): Vereinbarung





GOVECS schließt Lizenzvereinbarung mit BMW mit dem Ziel der Entwicklung eines E-Scooters ohne Helmpflicht





26. Oktober 2018





München, 26. Oktober 2018 - Die GOVECS AG ("GOVECS"), führender Hersteller von Elektrorollern in Europa, hat eine Lizenzvereinbarung mit der BMW AG ("BMW") geschlossen. Gemäß der Vereinbarung erhält GOVECS die Nutzungsrechte an einer von BMW entwickelten und zum Patent angemeldeten Sicherheitstechnologie für Zweiräder - für einen Zeitraum von vier Jahren als einziger Hersteller. Basierend auf diesen Schutzrechten plant GOVECS, einen E-Scooter der Leistungskategorien L1e und L3e mit besonderen Sicherheitsfeatures zu entwickeln und zu produzieren. Aufgrund des einzigartigen Sicherheitskonzepts ist es das Ziel von GOVECS, für diesen Roller die Straßenverkehrszulassung ohne Helmpflicht zu erhalten. Damit erschließt GOVECS ein völlig neues Produktsegment mit einem hohen Marktpotenzial sowohl im Bereich Sharing als auch im Endkundenmarkt. Die Markteinführung des geplanten neuen E-Scooter-Modells ist für das Jahr 2021 vorgesehen.





Die innovative Sicherheitstechnologie von BMW sorgt aufgrund seiner besonderen Konstruktion für einen erhöhten Aufprallschutz und soll so auch die Verletzungsgefahr bei Unfällen vermindern. Im Auftrag von BMW durchgeführte Computersimulationen der Konstruktion legen nahe, dass dieses Konzept für den Fahrer sicherer ist als derzeitige Zweiräder mit Helm.











Über GOVECS:

Die GOVECS Group ist der führende Hersteller von Elektrorollern in Europa und entwickelt zukunftsweisende Lösungen für die urbane Mobilität. Der Erfolg des Unternehmens basiert auf hochwertigen "Made in Europe"-Produkten für internationale Sharing-Plattformen und auf maßgeschneiderten Konzepten für die schnell wachsende Delivery-Branche. Über die eigene Handelsplattform HappyScooter vertreibt GOVECS Elektroroller und Zubehör im wachstumsstarken Privatkundensegment. Das GOVECS Produktportfolio umfasst derzeit E-Scooter der Marken Schwalbe, ELMOTO, GO! S und GO! T.



www.govecsgroup.com



Presse- und Investor-Relations-Kontakt:





GOVECS AG, Daniele Cesca, dcesca@govecs.com, +49 89 411 09 77 15



Kirchhoff Consult AG, Nicole Schüttforth, nicole.schuettforth@kirchhoff.de, +49 40 60 91 86 64





Hierin enthaltene Aussagen könnten sogenannte "zukunftsgerichtete Aussagen" darstellen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind durch Wörter wie "könnte", "wird", "sollte", "plant", "erwartet", "sieht voraus", "schätzt", "glaubt", "beabsichtigt", "hat vor", "zielen" oder deren negativer Form oder entsprechenden Abwandlungen und vergleichbaren Begriffen erkennbar. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den gegenwärtigen Erwartungen und beinhalten einer Reihe bekannter und unbekannter Risiken, Unsicherheiten sowie andere Faktoren, durch welche die tatsächlichen Ergebnisse, Auslastungsgrade, Entwicklungen und Erfolge der Gruppe oder des Industriezweigs in dem sie tätig ist, grundlegend anders ausfallen können als hier enthalten oder impliziert. Es sollte kein unangemessenes Vertrauen in zukunftsgerichtete Aussagen gesetzt werden. Die Gruppe wird die hier veröffentlichen zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund neuer Informationen, künftiger Ereignisse oder aus sonstigen Gründen nicht aktualisieren oder überprüfen.











