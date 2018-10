DGAP-News: Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG / Schlagwort(e): Sonstiges/Sonstiges





Bekanntmachung nach Artikel 5 Absatz 4 b) und Absatz 5 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über Marktmissbrauch ("Marktmissbrauchsverordnung") und gemäß Artikel 6 Absatz 2 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 der Kommission vom 8. März 2016 über die Durchführung von Stabilisierungsmaßnahmen







Die Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Hamburg unter der Nummer HRA 42659 mit Sitz in Hamburg und der Geschäftsanschrift Neuer Jungfernstieg 20, 20354 Hamburg, hat als Stabilisierungsmanager im Rahmen der erstmaligen Zulassung der auf den Inhaber lautenden Stückaktien (Stammaktien) mit einem Nennbetrag von EUR 1,00 je Aktie der Westwing Group AG (WKN A2N4H0; ISIN DE000A2N4H07; Börsenkürzel WEW) zum Handel im Regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse im Zeitraum vom 19.10.2018 bis einschließlich 25.10.2018 die nachstehend einzeln aufgeführten Stabilisierungsmaßnahmen durchgeführt:



Handelsdatum (TT.MM.YYYY)

Handelszzeit (ISO 8601) MEZ/MESZ (hh:mm:ss,f)

Kauf (K) /

Verkauf (V)

Nominale

(Stücke)

Ausführungspreis (0,00000)

Währungskürzel

(ISO 4217)

MIC-Code (ISO 10386) des Handelsplatzes (Inland u. EU-Ausland)

19.10.2018

17:36:04

K

5.000

23,95

EUR

XETR

19.10.2018

17:28:07

K

160

23,89

EUR

XETR

19.10.2018

17:08:52

K

47

24,24

EUR

XETR

19.10.2018

17:01:03

K

125

24,18

EUR

XETR

19.10.2018

17:01:03

K

80

24,175

EUR

XETR

19.10.2018

16:32:33

K

58

24,29

EUR

XETR

19.10.2018

16:25:25

K

56

24,305

EUR

XETR

19.10.2018

16:18:46

K

54

24,31

EUR

XETR

19.10.2018

16:18:45

K

214

24,31

EUR

XETR

19.10.2018

15:47:26

K

54

24,37

EUR

XETR

19.10.2018

15:47:25

K

212

24,37

EUR

XETR

19.10.2018

15:15:25

K

56

24,7

EUR

XETR

19.10.2018

15:06:07

K

77

24,7

EUR

XETR

19.10.2018

15:04:13

K

161

24,715

EUR

XETR

19.10.2018

14:42:27

K

130

24,72

EUR

XETR

19.10.2018

14:06:31

K

88

24,805

EUR

XETR

19.10.2018

13:49:37

K

191

24,72

EUR

XETR

19.10.2018

13:46:25

K

36

24,685

EUR

XETR

19.10.2018

13:32:37

K

73

24,685

EUR

XETR

19.10.2018

13:27:21

K

48

24,685

EUR

XETR

19.10.2018

13:17:15

K

74

24,95

EUR

XETR

19.10.2018

12:37:25

K

212

24,95

EUR

XETR

19.10.2018

11:58:45

K

213

24,95

EUR

XETR

19.10.2018

11:17:45

K

56

24,94

EUR

XETR

19.10.2018

11:10:45

K

57

24,95

EUR

XETR

19.10.2018

11:03:00

K

56

24,95

EUR

XETR

19.10.2018

10:56:25

K

55

24,95

EUR

XETR

19.10.2018

10:47:41

K

56

24,95

EUR

XETR

19.10.2018

10:39:06

K

73

24,95

EUR

XETR

19.10.2018

10:36:40

K

212

25

EUR

XETR

19.10.2018

10:07:05

K

212

25

EUR

XETR

19.10.2018

09:46:03

K

430

24,99

EUR

XETR

19.10.2018

09:07:05

K

214

24,99

EUR

XETR

19.10.2018

09:02:07

K

160

25

EUR

XETR

19.10.2018

09:02:07

K

1.000

25

EUR

XETR

Summe Tag





10.000

24,3644 EUR











[Gesamtzahl]

[gewichteter Durchschnittskurs]



















22.10.2018

17:36:24

K

5.000

24,95

EUR

XETR

22.10.2018

17:28:31

K

120

24,785

EUR

XETR

22.10.2018

17:28:31

K

47

24,79

EUR

XETR

22.10.2018

17:14:54

K

98

24,85

EUR

XETR

22.10.2018

16:58:19

K

167

24,845

EUR

XETR

22.10.2018

16:35:34

K

222

24,85

EUR

XETR

22.10.2018

16:14:59

K

176

24,7

EUR

XETR

22.10.2018

15:48:39

K

222

24,7

EUR

XETR

22.10.2018

15:22:54

K

222

24,695

EUR

XETR

22.10.2018

14:50:39

K

223

24,845

EUR

XETR

22.10.2018

14:13:34

K

222

24,95

EUR

XETR

22.10.2018

13:17:25

K

196

24,94

EUR

XETR

22.10.2018

13:17:25

K

798

24,94

EUR

XETR

22.10.2018

13:17:25

K

51

24,94

EUR

XETR

22.10.2018

12:15:57

K

334

24,745

EUR

XETR

22.10.2018

12:15:49

K

167

24,74

EUR

XETR

22.10.2018

12:15:49

K

167

24,74

EUR

XETR

22.10.2018

09:19:19

K

221

24,475

EUR

XETR

22.10.2018

09:07:19

K

180

24,47

EUR

XETR

22.10.2018

09:02:05

K

1.000

24,48

EUR

XETR

22.10.2018

09:02:05

K

167

24,48

EUR

XETR

Summe Tag



10.000

24,8355











[Gesamtzahl]

[gewichteter Durchschnittskurs]



















23.10.2018

17:36:04

K

1.500

24,6

EUR

XETR

23.10.2018

17:27:06

K

5

24,645

EUR

XETR

23.10.2018

16:52:00

K

217

24,7

EUR

XETR

23.10.2018

16:29:39

K

176

24,75

EUR

XETR

23.10.2018

16:29:39

K

45

24,745

EUR

XETR

23.10.2018

15:55:51

K

64

24,61

EUR

XETR

23.10.2018

15:41:41

K

4

24,515

EUR

XETR

23.10.2018

14:57:01

K

212

24,65

EUR

XETR

23.10.2018

14:15:47

K

209

24,6

EUR

XETR

23.10.2018

13:17:26

K

11

24,795

EUR

XETR

23.10.2018

11:35:01

K

302

24,19

EUR

XETR

23.10.2018

11:35:01

K

214

24,185

EUR

XETR

23.10.2018

09:57:25

K

3

24,4

EUR

XETR

23.10.2018

09:46:08

K

258

24,86

EUR

XETR

23.10.2018

09:35:06

K

281

24,86

EUR

XETR

23.10.2018

09:26:26

K

220

24,8

EUR

XETR

23.10.2018

09:02:02

K

160

24,89

EUR

XETR

23.10.2018

09:02:02

K

1.000

24,89

EUR

XETR

Summe Tag



4.881

24,6769











[Gesamtzahl]

[gewichteter Durchschnittskurs]



















24.10.2018

17:36:23

K

1.500

24,65

EUR

XETR

24.10.2018

17:28:01

K

53

24,69

EUR

XETR

24.10.2018

17:10:05

K

215

24,69

EUR

XETR

24.10.2018

16:47:40

K

139

24,69

EUR

XETR

24.10.2018

16:16:45

K

214

24,7

EUR

XETR

24.10.2018

15:01:00

K

214

24,7

EUR

XETR

24.10.2018

14:02:25

K

214

24,7

EUR

XETR

24.10.2018

13:17:06

K

85

24,7

EUR

XETR

24.10.2018

11:20:20

K

214

24,7

EUR

XETR

24.10.2018

10:13:45

K

214

24,7

EUR

XETR

24.10.2018

09:46:40

K

217

24,7

EUR

XETR

24.10.2018

09:35:52

K

116

24,65

EUR

XETR

24.10.2018

09:33:40

K

224

24,7

EUR

XETR

24.10.2018

09:26:25

K

219

24,7

EUR

XETR

24.10.2018

09:02:05

K

162

24,7

EUR

XETR

24.10.2018

09:02:05

K

1.000

24,7

EUR

XETR

Summe Tag



5.000

24,6830











[Gesamtzahl]

[gewichteter Durchschnittskurs]



















25.10.2018

17:36:12

K

1.500

24,25

EUR

XETR

25.10.2018

17:28:04

K

65

24,245

EUR

XETR

25.10.2018

17:01:45

K

49

24,25

EUR

XETR

25.10.2018

16:52:45

K

57

24,25

EUR

XETR

25.10.2018

16:42:45

K

56

24,25

EUR

XETR

25.10.2018

16:36:25

K

56

24,25

EUR

XETR

25.10.2018

16:29:25

K

56

24,25

EUR

XETR

25.10.2018

16:19:00

K

58

24,25

EUR

XETR

25.10.2018

15:56:25

K

56

24,25

EUR

XETR

25.10.2018

15:32:05

K

58

24,25

EUR

XETR

25.10.2018

15:13:00

K

56

24,25

EUR

XETR

25.10.2018

15:01:25

K

57

24,25

EUR

XETR

25.10.2018

14:35:07

K

72

24,3

EUR

XETR

25.10.2018

14:23:25

K

214

24,5

EUR

XETR

25.10.2018

12:57:05

K

57

24,5

EUR

XETR

25.10.2018

12:28:45

K

56

24,5

EUR

XETR

25.10.2018

11:55:45

K

56

24,5

EUR

XETR

25.10.2018

11:23:45

K

56

24,5

EUR

XETR

25.10.2018

10:56:44

K

193

24,5

EUR

XETR

25.10.2018

10:10:25

K

62

24,5

EUR

XETR

25.10.2018

09:58:05

K

57

24,5

EUR

XETR

25.10.2018

09:52:40

K

58

24,5

EUR

XETR

25.10.2018

09:47:05

K

57

24,5

EUR

XETR

25.10.2018

09:44:01

K

55

24,5

EUR

XETR

25.10.2018

09:44:00

K

215

24,7

EUR

XETR

25.10.2018

09:37:25

K

214

24,7

EUR

XETR

25.10.2018

09:30:45

K

217

24,7

EUR

XETR

25.10.2018

09:10:02

K

75

24,24

EUR

XETR

25.10.2018

09:02:10

K

1.000

24,7

EUR

XETR

25.10.2018

09:02:10

K

162

24,7

EUR

XETR

SummeTag





5.000

24,4593











[Gesamtzahl]

[gewichteter Durchschnittskurs]

































Summe gesamt

19.10.2018 - 25.10.2018

K

235.314

24,7932

EUR

XETR







[Gesamtzahl]

[gewichteter Durchschnittskurs]































