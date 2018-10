Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen





29.10.2018 / 16:30







Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.









































1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen







a) Name

Name und Rechtsform:

Schawei GmbH



2. Grund der Meldung







a) Position / Status

Person steht in enger Beziehung zu:

Titel:



Vorname:

Petra

Nachname(n):

Schadeberg-Herrmann

Position:

Aufsichtsrat







b) Erstmeldung



3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht







a) Name

Krones AG





b) LEI

529900NY2GSZWWUBW049



4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften







a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art:

Aktie

ISIN:

DE0006335003





b) Art des Geschäfts

Kauf





c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)

Volumen

72,90 EUR





1166,40 EUR



73,00 EUR





5402,00 EUR



72,95 EUR





8024,50 EUR



72,90 EUR





2405,70 EUR



73,00 EUR





1387,00 EUR



72,95 EUR





1750,80 EUR



72,95 EUR





2334,40 EUR



72,85 EUR





3496,80 EUR



72,95 EUR





1896,70 EUR



72,75 EUR





6838,50 EUR



72,95 EUR





4085,20 EUR



72,90 EUR





1968,30 EUR



72,85 EUR





145,70 EUR



72,50 EUR





2682,50 EUR



72,30 EUR





5422,50 EUR



72,45 EUR





2028,60 EUR



72,80 EUR





3130,40 EUR



72,70 EUR





727,00 EUR



72,90 EUR





6998,40 EUR



72,80 EUR





3130,40 EUR



72,85 EUR





4225,30 EUR



72,95 EUR





2261,45 EUR



73,00 EUR





949,00 EUR



73,00 EUR





2993,00 EUR



72,95 EUR





3574,55 EUR



72,90 EUR





1603,80 EUR



72,40 EUR





1737,60 EUR



72,50 EUR





2755,00 EUR



72,40 EUR





1375,60 EUR



72,40 EUR





362,00 EUR



72,50 EUR





797,50 EUR



72,40 EUR





1737,60 EUR



72,40 EUR





1013,60 EUR



72,45 EUR





1666,35 EUR



72,50 EUR





1812,50 EUR



72,55 EUR





5368,70 EUR



72,63 EUR





1815,63 EUR



72,50 EUR





3625,00 EUR



72,65 EUR





1816,25 EUR



72,70 EUR





7124,60 EUR



72,70 EUR





3126,10 EUR



72,60 EUR





7260,00 EUR



72,65 EUR





1743,60 EUR



72,00 EUR





1800,00 EUR



72,15 EUR





1803,75 EUR



72,05 EUR





1801,25 EUR



72,15 EUR





1731,60 EUR



72,15 EUR





1803,75 EUR



72,15 EUR





1731,60 EUR



72,15 EUR





1659,45 EUR



72,15 EUR





144,30 EUR



72,15 EUR





1443,00 EUR



72,15 EUR





721,50 EUR



72,15 EUR





3751,80 EUR



72,15 EUR





1370,85 EUR



72,15 EUR





12265,50 EUR



72,15 EUR





8730,15 EUR



72,15 EUR





10750,35 EUR



72,15 EUR





1731,60 EUR



72,15 EUR





1659,45 EUR



72,15 EUR





1659,45 EUR



72,15 EUR





721,50 EUR



72,15 EUR





3535,35 EUR



72,15 EUR





19913,40 EUR



72,15 EUR





3607,50 EUR



72,15 EUR





1803,75 EUR



72,15 EUR





1875,90 EUR



72,15 EUR





1875,90 EUR



72,15 EUR





865,80 EUR



72,15 EUR





1731,60 EUR



72,15 EUR





1154,40 EUR



72,15 EUR





17821,05 EUR



72,15 EUR





15007,20 EUR



72,15 EUR





19552,65 EUR



72,15 EUR





16522,35 EUR



72,15 EUR





19552,65 EUR



72,15 EUR





721,50 EUR



72,15 EUR





5411,25 EUR



72,15 EUR





18109,65 EUR



72,15 EUR





17965,35 EUR



72,15 EUR





17965,35 EUR



72,15 EUR





17965,35 EUR



72,15 EUR





36075,00 EUR



72,15 EUR





26334,75 EUR



72,15 EUR





9884,55 EUR



72,15 EUR





12842,70 EUR



72,15 EUR





1659,45 EUR



72,15 EUR





1803,75 EUR



71,90 EUR





1797,50 EUR



72,15 EUR





1803,75 EUR



72,15 EUR





3318,90 EUR



72,00 EUR





1800,00 EUR



72,05 EUR





1729,20 EUR



71,95 EUR





1798,75 EUR



72,15 EUR





1803,75 EUR



72,15 EUR





1731,60 EUR



72,05 EUR





1729,20 EUR



72,15 EUR





6709,95 EUR







d) Aggregierte Informationen

Preis

Aggregiertes Volumen

72,2939 EUR





498828,13 EUR







e) Datum des Geschäfts

2018-10-25; UTC+2





f) Ort des Geschäfts

Name:

XETRA

MIC:

XETR



