Augsburg, 29. Oktober 2018 - Der Vorstand der Greiffenberger AG hat heute entschieden, die Produktionsleistung des Konzerns zu reduzieren. Hierdurch soll angesichts der dynamischen Vormaterialpreisentwicklung und der fortbestehenden Unsicherheiten im Hinblick auf die Nachfragesituation eine Bestandsoptimierung erreicht werden. Im Zuge dessen sind Verhandlungen mit den Fremdfinanzierungspartnern des Greiffenberger-Konzerns über Anpassungen verschiedener Finanzierungsvereinbarungen erforderlich. Ferner macht diese Entscheidung eine Änderung des Prognosekorridors für das im Geschäftsjahr 2018 erwartete Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) des Greiffenberger-Konzerns notwendig.

Im Geschäftsjahr 2017 hatte der Greiffenberger-Konzern ein EBIT in Höhe von 1,8 Mio. EUR erzielt. Bislang war erwartet worden, dass das EBIT des laufenden Geschäftsjahres insgesamt innerhalb des Intervalls von rund 2,4 Mio. EUR bis 3,0 Mio. EUR, in Abhängigkeit vom weiteren Geschäftsverlauf auch in einem Bereich um den unteren Rand dieses Intervalls herum liegen sollte. Nunmehr erwartet der Vorstand, dass für den Greiffenberger-Konzern im Geschäftsjahr 2018 ein EBIT innerhalb des Intervalls von 1,2 Mio. EUR bis 2,0 Mio. EUR realisiert wird.

Kontakt:Greiffenberger AGThorsten Braun, VorstandMartin Döring, VorstandEberlestraße 2886157 AugsburgTel.: 0821/5212-261Fax: 0821/5212-275e-mail: ir@greiffenberger.de