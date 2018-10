DGAP-Ad-hoc: Energiekontor Finanzierungsdienste GmbH & Co. KG / Schlagwort(e): Anleihe





Die Energiekontor Finanzierungsdienste GmbH & Co. KG zahlt die Anleihe 2010 (StufenzinsAnleihe I) vorzeitig zurück





Die Energiekontor Finanzierungsdienste GmbH & Co. KG zahlt die Anleihe 2010 (StufenzinsAnleihe I) vorzeitig zurück.



Die Energiekontor Finanzierungsdienste GmbH & Co. KG, eine Tochtergesellschaft der Energiekontor AG, Bremen, zahlt aufgrund des ihr eingeräumten Kündigungsrechts die StufenzinsAnleihe I vorzeitig mit Wirkung zum 31. Dezember 2018 zurück. Die StufenzinsAnleihe I wurde ursprünglich in Höhe von EUR 10,1 Mio. emittiert und valutiert derzeit noch in Höhe von ca. EUR 4 Mio.



Die StufenzinsAnleihe I ist zum Handel im Freiverkehr an der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen (WKN: A1CRY6).



Die StufenzinsAnleihe I (WKN: A1CRY6) wird zu 100 % des zum 31. Dezember 2018 valutierenden Betrages gekündigt und zurückbezahlt. Die Rückzahlung wird zu einem Wert von 100 % des valutierenden Nennwertes erfolgen.



Hintergrund und Ziel dieser Maßnahme ist es, den Zinsaufwand im Konzern zu reduzieren, die Entschuldung der konzerneigenen Windparks zu beschleunigen und damit die Konzern-Eigenkapitalquote zu verbessern.

















