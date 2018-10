DGAP-News: Dialog Semiconductor Plc. / Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung





London, Großbritannien, 31. Oktober 2018 - Dialog Semiconductor Plc (XETRA: DLG), Anbieter von hochintegrierter Powermanagement-, konfigurierbarer Mixed-Signal-IC-, AC/DC-, Festkörperbeleuchtungs- und Bluetooth(R) Low-Energy-Wireless-Technologie, gibt heute die ungeprüften Ergebnisse für das am 28. September 2018 abgeschlossene dritte Quartal bekannt.

Finanzielle Highlights des dritten Quartals 2018

- Umsatz von 384 Mio. US$ entspricht Plus von 6% im Jahresvergleich, damit leicht über Mittelwert des August-Zielkorridors

- Umsatzerlöse enthalten Beitrag von Silego Technology Inc. ("Silego")

- Bruttomarge bei 48,5%, bereinigte¹ Bruttomarge bei 48,6%, damit beide im Wesentlichen auf dem Niveau von Q3 2017

- Betriebsergebnis von 63,5 Mio. US$ entspricht Anstieg von 1% im Jahresvergleich, bereinigtes1 Betriebsergebnis von 83,7 Mio. US$ liegt 9% über Vorjahreswert

- Sämtliche operativen Geschäftssegmente erwirtschafteten positives Betriebsergebnis

- Verwässertes Ergebnis je Aktie von 0,60 US$ (Q3 2017: 0,62 US$), bereinigtes1 verwässertes Ergebnis je Aktie von 0,85 US$ (Q3 2017: 0,81 US$)

- Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit von 87 Mio. US$ (Q3 2017: 34 Mio. US$); in Q3 2018 generierter Free Cashflow1 von 79 Mio. US$ (Q3 2017: 7 Mio. US$); 617 Mio. US$ Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente, 20 Mio. US$ weniger als zum 29. September 2017

Operative Highlights des dritten Quartals 2018

- Integration von Silego verläuft nach Plan

- Branchenweit erste Präsentation von Audio-Streaming über Bluetooth(R) Low-Energy in Stereo-High-Fidelity(Hi-Fi)-Qualität

- Impulse durch Design-Win für unsere konfigurierbare Mixed-Signal-IC-Technologie (CMIC)

- Beibehaltung eines maßgeblichen Marktanteils im Rapid-Charge-Segment von Smartphones

- Nach Quartalsende hat das Unternehmen am 11. Oktober 2018 eine Vereinbarung mit Apple Inc. über die Lizenzierung einzelner PMIC-Technologien, die Übertragung bestimmter Vermögenswerte sowie den Wechsel von mehr als 300 Mitarbeitern geschlossen. Dialog hat von Apple ein breites Spektrum neuer Aufträge zur Entwicklung und Lieferung von Power-Management-, Audio-Subsystem-, Lade- sowie weiterer Mixed-Signal-ICs erhalten

Dr. Jalal Bagherli, CEO von Dialog Semiconductor, kommentierte die Ergebnisse folgendermaßen:

"Wir haben im dritten Quartal einen Rekord-Umsatz erzielt und einen starken Free Cashflow generiert. Unsere konfigurierbare Technologie stärkt nach wie vor unsere Präsenz in Märkten wie dem Internet der Dinge, Mobile und Computing. Mit der Ausweitung des Marktes für Bluetooth Low-Energy entwickeln wir zudem neue Produkte, die einen weiteren Anstieg der vernetzten Geräte ermöglichen."

"Die kürzlich mit Apple geschlossene Vereinbarung stärkt unsere langjährige Partnerschaft und bedeutet für unsere Aktionäre unmittelbare Wertschöpfung. Wir schlagen ein neues Kapitel für Dialog auf und bauen dabei auf unserer einzigartigen Expertise bei energieeffizienten Mixed-Signal-ICs sowie unsere strategische Ausrichtung auf wachstumsstarke Segmente. Hierzu zählen neben dem Internet der Dinge auch die Endverbrauchermärkte Mobile, Automotive sowie Computing & Storage."

"Eine starke Bilanz und ein Cashflow-starkes Geschäftsmodell geben uns reichlich finanzielle Flexibilität, um unsere Wachstumsstrategie fortzusetzen und langfristig Shareholder-Value zu generieren."

1 Bereinigte Kennzahlen und Angaben zum Free Cashflow in dieser Pressemitteilung entsprechen Nicht-IFRS-Kennzahlen (siehe Seite 5).

Ausblick

Aus aktueller Sicht und unter Berücksichtigung üblicher saisonaler Trends erwarten wir für das vierte Quartal 2018 einen Umsatz im Bereich von 430 bis 470 Mio. US$. Der Mittelwert würde für das Geschäftsjahr 2018 einen Umsatzerlös von 1.461 Mio. US$ bedeuten, ein Anstieg von 8% im Jahresvergleich.

Entsprechend der erwarteten Umsatzentwicklung gehen wir davon aus, dass die Bruttomarge für das GJ 2018 im Wesentlichen auf dem Niveau des GJ 2017 liegen wird.

Wichtige Kennzahlen

IFRS-Basis

US$ Millionen, sofern nicht anderweitig genannt

Q3 2018

Q3 2017

Veränderung

9M 2018

9M 2017

Veränderung

Umsatzerlöse

383,6

362,8

+6%

1.011,4

889,3

+14%

Bruttomarge2

48,5%

48,5%

0bps

47,6%

48,2%

-60bps

Forschungs- und Entwicklungskosten %2,3

21,4%

21,5%

-10bps

23,9%

24,5%

-60bps

Vertriebs-, Allgemeine und Verwaltungskosten %3

11,2%

9,8%

+140bps

12,0%

11,2%

+80bps

Betriebsergebnis

63,5

62,6

+1%

122,6

111,6

+10%

Umsatzrendite

16,6%

17,3%

-70bps

12,1%

12,5%

-40bps

Konzernergebnis

46,4

47,3

-2%

81,9

87,5

-6%

Unverwässertes Ergebnis je Aktie US$

0,63

0,65

-3%

1,11

1,19

-7%

Verwässertes Ergebnis je Aktie US$

0,60

0,62

-3%

1,05

1,14

-8%

Mittelzufluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit

86,9

34,2

+154%

192,2

154,5

+24%



Bereinigt

US$ Millionen, sofern nicht anderweitig genannt

Q3 2018

Q3 2017

Veränderung

9M 2018

9M 2017

Veränderung

Umsatzerlöse

383,6

362,8

+6%

1.011,4

889,3

+14%

Bruttomarge2

48,6%

48,7%

-10bps

48,1%

48,4%

-30bps

Forschungs- und Entwicklungskosten %2,3

19,5%

19,9%

-40bps

21,7%

22,5%

-80bps

Vertriebs-, Allgemeine und Verwaltungskosten %3

7,7%

7,6%

+10bps

9,0%

8,9%

+10bps

EBITDA

98,7

90,5

+9%

221,9

192,7

+15%

EBITDA %

25,7%

24,9%

+80bps

21,9%

21,7%

+20bps

Betriebsergebnis

83,7

76,6

+9%

178,2

151,3

+18%

Umsatzrendite

21,8%

21,1%

+70bps

17,6%

17,0%

+60bps

Konzernergebnis

66,3

62,4

+6%

142,5

124,6

+14%

Unverwässertes Ergebnis je Aktie US$

0,90

0,85

+6%

1,93

1,68

+15%

Verwässertes Ergebnis je Aktie US$

0,85

0,81

+5%

1,83

1,60

+14%



2 Bruttomarge sowie Forschungs- und Entwicklungskosten % für 2017 werden einheitlich dargestellt. Weitere Informationen zur Klassifizierung bestimmter Produktentwicklungskosten finden Sie auf Seite 8



sowie unter Anmerkung 1 zu den Zwischenabschlüssen.



3 Forschungs- und Entwicklungskosten sowie Vertriebs-, Allgemeine und Verwaltungskosten in Prozent des Umsatzes

Der Umsatz ist im dritten Quartal 2018 im Jahresvergleich um 6% auf 384 Mio. US$ gestiegen. Ohne den aus der Akquisition von Silego entstandenen Beitrag (Q3 2018: 28,3 Mio. US$) fiel der Umsatz im Vergleich mit Q3 2017 um 2% niedriger aus. Der leichte Rückgang war die Folge eines im Jahresvergleich geringeren Umsatzes bei Mobile Systems. Er lag um 3% unter Q3 2017 infolge des von Apple im Mai 2018 mitgeteilten reduzierten Volumenanteils des Haupt-PMIC an der Smartphone-Plattform 2018. Der geringere Volumenanteil wurde teilweise durch einen höheren Content per Device bei anderen Plattformen wettgemacht. Der Umsatz von Advanced Mixed Signal im dritten Quartal 2018 hat sich gegenüber dem Vergleichsquartal nahezu verdoppelt. Ohne den Umsatz von Silego schnitt Advanced Mixed Signal im Jahresvergleich 3% besser ab. Grund war die solide Nachfrage bei Rapid-Charge-ICs und Backlighting-Produkten. Connectivity lag 2% über dem Vorjahreswert. Ausschlaggebend für den Anstieg im Jahresvergleich war der Umsatzzuwachs bei Audio-Produkten. Der Umsatz von Automotive & Industrial fiel im Jahresvergleich vor allem aufgrund geringerer Umsatzvolumina im Automobilsegment um 11% niedriger aus.

Zu Beginn des Jahres haben wir die Klassifizierung der Abschreibung aktivierter Produktentwicklungskosten, der Abschreibung erworbener Technologien sowie von Lizenzgebühren geändert. Solche Aufwendungen waren zuvor in den Umsatzkosten inkludiert und sind nunmehr in den Aufwendungen für F&E enthalten (Einzelheiten siehe Tabelle Seite 8). Die Änderung hatte keinerlei Auswirkung auf das Betriebsergebnis und wurde zur besseren Vergleichbarkeit unserer Ergebnisse mit denen des Vergleichsumfeldes vorgenommen. Die Bruttomarge für das dritte Quartal 2018 entsprach mit 48,5% dem Wert für das dritte Quartal 2017. Im dritten Quartal 2018 betrug die bereinigte1 Bruttomarge 48,6%; sie lag damit im Wesentlichen auf dem Niveau des dritten Quartals 2017. Grund war der Produktmix, dessen Auswirkungen teilweise durch niedrigere Fertigungskosten wettgemacht wurden.

Die Betriebsausgaben (bestehend aus Ausgaben für Vertriebs-, Allgemeine und Verwaltungskosten sowie F&E) beliefen sich im dritten Quartal 2018 auf 125,1 Mio. US$ (plus 10% im Jahresvergleich) oder 32,6% des Umsatzes (Q3 2017: 31,3%). Die Zunahme der Betriebsausgaben ist vorrangig auf die Einbeziehung von Silego in den Konsolidierungskreis des Konzerns zurückzuführen. Die bereinigten1 Betriebsausgaben haben sich im Berichtsquartal im Jahresvergleich um 4% auf 104,4 Mio. US$ oder 27,2% des Umsatzes erhöht (Q3 2017: 27,5%). Die im Jahresvergleich gestiegenen bereinigten1 Betriebsausgaben sind auf die Einbeziehung von Silego in den Konsolidierungskreis des Konzerns zurückzuführen.

Die Aufwendungen für F&E sind im Berichtsquartal gegenüber dem dritten Quartal 2017 um 5% auf 82,2 Mio. US$ gestiegen. Die Zunahme der Ausgaben für F&E im Jahresvergleich ist vorrangig auf die Einbeziehung von Silego in den Konsolidierungskreis des Konzerns zurückzuführen. Der Anteil der Investitionen in F&E am Umsatz lag im dritten Quartal 2018 mit 21,4% im Wesentlichen auf dem Niveau des dritten Quartals 2017. Bereinigt1 haben sich die Aufwendungen für F&E gegenüber dem dritten Quartal 2017 um 3% auf 74,7 Mio. US$ erhöht. Der Anteil der bereinigten1 Ausgaben für F&E am Umsatz sank im dritten Quartal 2018 gegenüber dem dritten Quartal 2017 um 40bps auf 19,5%.

Die Aufwendungen für Vertriebs-, Allgemeine und Verwaltungskosten haben sich im Berichtsquartal gegenüber dem Vergleichsquartal um 21% auf 42,9 Mio. US$ erhöht. Der Anstieg ist vorrangig auf die Einbeziehung von Silego in den Konsolidierungskreis des Konzerns zurückzuführen. Im dritten Quartal 2018 entstanden uns durch die Akquisition von Silego Integrationskosten von 0,9 Mio. US$. und weitere 3,9 Mio. US$ Kosten für abgebrochene Merger-Verhandlungen mit Synaptics sowie für die am 11. Oktober 2018 mit Apple geschlossene Vereinbarung. Der Anteil der bereinigten Aufwendungen für Vertriebs-, Allgemeine und Verwaltungskosten am Umsatz lag im Berichtsquartal mit 11,2% 140bps über dem Vorjahresquartal (Q3 2017: 9,8%). Die bereinigten1 Ausgaben für Vertriebs-, Allgemeine und Verwaltungskosten sind im dritten Quartal 2018 gegenüber dem Vorjahresquartal um 7% auf 29,7 Mio. US$ gestiegen. Ihr Anstieg ist auf denselben zuvor genannten Grund zurückzuführen. Der Anteil der bereinigten1 Aufwendungen für Vertriebs-, Allgemeine und Verwaltungskosten am Umsatz ist mit 7,7% im Vorjahresvergleich im Wesentlichen unverändert geblieben (Q3 2017: 7,6%).

Die sonstigen betrieblichen Erträge betrug im Berichtsquartal 2,6 Mio. US$. Sie umfassen Erlöse aus F&E-Verträgen von 1,5 Mio. US$ sowie Erträge von 1,1 Mio. US$ aufgrund einer Reduzierung der geschätzten an Silego zu zahlenden Kaufpreisverbindlichkeiten. Die bereinigten1 betrieblichen Erträge beliefen sich im dritten Quartal 2018 auf 1,5 Mio. US$, bedingt durch Erlöse aus F&E-Verträgen.

Das Betriebsergebnis fiel im dritten Quartal 2018 mit 63,5 Mio. US$ aufgrund gestiegener Umsätze sowie sonstiger betrieblicher Erlöse, denen höhere betriebliche Ausgaben gegenüberstanden, im Jahresvergleich um 1% höher aus. Im Berichtsquartal betrug die Umsatzrendite 16,6%; sie lag damit 70bps unter dem dritten Quartal 2017. Grund war hauptsächlich der Anstieg der Vertriebs- und allgemeinen Verwaltungskosten im Verhältnis zum Umsatz in Folge der Konsolidierung von Silego. Das bereinigte1 Betriebsergebnis fiel aufgrund höherer Umsätze und der leicht gestiegenen Betriebsausgaben mit 83,7 Mio. US$ im Jahresvergleich um 9% höher aus. Die bereinigte1 Umsatzrendite lag im Berichtsquartal mit 21,8% 70bps über dem dritten Quartal 2017.

Der effektive Steuersatz im dritten Quartal belief sich auf 24,9% (Q3 2017: 22,6%). Darin enthalten ist der Effekt der Belastung von 1,4 Mio. US$ (Q3 2017: 1,2 Mio. US$ Erstattung) aufgrund der Vereinbarung mit den Steuerbehörden zu Vorjahrespositionen. Der höhere effektive Steuersatz im dritten Quartal war prinzipiell von Verwerfungen geprägt, die durch die steuerliche und bilanztechnische Behandlung der anteilsbasierten Vergütung, die Auswirkungen der Unternehmenszusammenlegungen sowie durch einige unserer strategischen Investitionen zustande kamen. Der bereinigte1 effektive Steuersatz belief sich im dritten Quartal 2018 auf 22,6% (Q3 2017: 20,5%). Ohne den Effekt der Belastung von 1,4 Mio. US$ (Q3 2017: 1,2 Mio. US$ Erstattung) aus früheren Jahren betrug der bereinigte1 effektive Steuersatz im dritten Quartal 2018 21,0% (Q3 2017: 22,0%).

Im dritten Quartal 2018 fiel das Netto-Konzernergebnis aufgrund des leichten Anstiegs beim Betriebsergebnis, der durch höhere Steuern vom Einkommen und vom Ertrag wettgemacht wurde, um 2% geringer aus als im Vergleichsquartal. Bereinigt1 fiel das Konzernergebnis im Jahresvergleich 6% höher aus. Die im Jahresvergleich positive Entwicklung des bereinigten1 Konzernergebnisses war im Wesentlichen Folge der Veränderung im Betriebsergebnis. Das verwässerte Ergebnis je Aktie lag im Berichtsquartal 3% unter dem dritten Quartal 2017. Das bereinigte1 verwässerte Ergebnis je Aktie lag im dritten Quartal 2018 5% über dem Vorjahreswert.

Ende des dritten Quartals 2018 war unser Vorratsbestand mit insgesamt 141 Mio. US$ 5% größer als im Vorquartal. Die Lagerreichweite war mit 64 Tagen 14 Tage geringer als im Vorquartal. Für das vierte Quartal 2018 erwarten wir einen Anstieg des Vorratsbestandes und einen Rückgang der Lagerreichweite gegenüber dem dritten Quartal 2018.

Am Ende des dritten Quartals 2018 beliefen sich Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente auf 617 Mio. US$. Der Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit betrug im Berichtsquartal 87 Mio. US$, mehr als doppelt so viel wie im dritten Quartal 2017 (Q3 2017: 34 Mio. US$), im Wesentlichen eine Folge von Veränderungen beim Working Capital sowie der Zeitpunkte der Einkommens- und Ertragssteuerzahlungen. Der Free Cashflow im Berichtsquartal betrug 79 Mio. US$; er war damit deutlich höher als im Vergleichsquartal (Q3 2017: 7 Mio. US$), was vorrangig auf einen höheren Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit zurückzuführen ist.

Am 31. Juli 2018 teilte das Unternehmen mit, dass die Gespräche mit Synaptics Incorporated (NASDAQ: SYNA) über eine mögliche Akquisition abgebrochen wurden.

Operative Entwicklung

Dialog Semiconductor ist ein Halbleiterhersteller mit Fabless-Geschäftsmodell mit primärem Fokus auf der Entwicklung hochintegrierter Mixed-Signal-Produkte für die Unterhaltungselektronik. Hochqualifizierte Ingenieure, Partnerschaftskonzepte, operative Flexibilität sowie die Qualität unserer Produkte sind die Grundlage für unseren Wettbewerbsvorsprung. Unsere primären Zielmärkte sind Endverbrauchermärkte wie das Internet der Dinge (IoT) und Mobile. Die zunehmende Einführung von Standardtechnologien wie Bluetooth(R) Low-Energy oder LED-Beleuchtung sowie der Vormarsch von High-Performance-Prozessoren bei Infotainment-Systemen haben zu unserer stärkeren Präsenz im Automotive-Segment beigetragen. Entsprechend unseren strategischen Zielen beabsichtigen wir, unser Produktportfolio durch Kombination organischer sowie anorganischer Wachstumsmaßnahmen zusätzlich zu erweitern.

Mobile Systems



Im dritten Quartal 2018 lag der Umsatz des Geschäftssegments Mobile Systems 3% unter dem Vergleichsquartal. Ursächlich hierfür war die von Apple am 31. Mai 2018 mitgeteilte Reduzierung für den Volumenanteil des Haupt-PMIC an der Smartphone-Plattform 2018. Diese Entwicklung wurde teilweise durch einen höheren Content per Device bei anderen Plattformen kompensiert.

Mobile Systems erweitert kontinuierlich sein Portfolio an anwendungsspezifischen Standardprodukten (ASSP) mit Lade-ICs der nächsten Generation sowie mit Nanopower-PMICs. Die ultrakompakten Nanopower-PMICs bieten hohe Effizienz und Flexibilität bei Wearables, Smart-Home-Anwendungen sowie vielen anderen vernetzten Geräten.

Am 11. Oktober 2018 schloss Dialog mit Apple Inc. eine Vereinbarung über die Lizenzierung seiner Power-Management-Technologien und die Übertragung bestimmter Vermögenswerte sowie den Wechsel von mehr als 300 Dialog Mitarbeitern zu Apple zur Stärkung der Chipforschung und



-entwicklung. Im Rahmen der Transaktion wird Apple 300 Millionen US$ in bar bezahlen und weitere 300 Millionen US$ in Form einer Vorauszahlung für Dialog Produkte entrichten, die in den nächsten drei Jahren geliefert werden. Die Transaktion wird voraussichtlich in der ersten Hälfte 2019 zum Abschluss gebracht werden; sie ist von der Zustimmung der zuständigen Aufsichtsbehörden und weiteren üblichen Abschlussbedingungen abhängig.

Dialog hat von Apple ein breites Spektrum neuer Aufträge zur Entwicklung und Lieferung von Power-Management-, Audio-Subsystem-, Lade- sowie weiterer Mixed-Signal-ICs erhalten. Erste Umsatzerlöse aus den neuen Verträgen werden ab 2019 erwartet und voraussichtlich 2020 und 2021 weiter ansteigen.

Gleichzeitig setzen wir durch den Ausbau unseres Plattform-Referenzdesigns die Expansion unserer Powermanagement-Technologie in neuen Märkte und Geografien fort. So ermöglicht uns die Partnerschaft mit Spreadtrum, unseren Marktanteil im Mobile-Segment in China und Südostasien zu vergrößern. Zudem stärken die Kooperationen mit Renesas und Xilinx die Präsenz von Dialog Semiconductor im Segment Automotive.

Advanced Mixed Signal



Im vierten Quartal 2017 haben wir durch die Zusammenlegung des Segments Power Conversion mit dem akquirierten Silego Geschäft das neue Segment Advanced Mixed Signal geschaffen. Im dritten Quartal 2018 hat sich der Umsatz von Advanced Mixed Signal im Jahresvergleich nahezu verdoppelt. Ohne Berücksichtigung des Umsatzbeitrags von Silego schnitt Advanced Mixed Signal im Jahresvergleich 3% besser ab. Grund war die gute Nachfrage bei Rapid-Charge-ICs und Backlighting-Produkten.

Wir erwarten, dass die Marktakzeptanz neuer Ladetechnologien wie USB PD Type-C in 2019 zunehmen wird. Durch die Kombination aus differenzierter Technologie, schneller Umsetzung sowie umfassender Unterstützung von Rapid-Charge-Protokollen hat Dialog seinen eindrucksvollen Marktanteil im Schnelllade-Segment erfolgreich gehalten. Unsere RapidCharge(TM) Lösungen für Netzteil-Adapter hatten Ende 2017 am Schnelllade-Adaptermarkt für Smartphones einen Anteil von circa 60%4.

Unser breites Produktportfolio bei LED-Treiber-ICs für Solid-State Lighting (SSL) sowie exklusiven digitalen Wandeltechnologien ermöglicht hochwertige Lösungen zu niedrigen Kosten. Der Erwerb der LED-Backlighting-Technologie der ams AG im November 2017 hat dazu geführt, dass wir unsere Kundenbasis ausgebaut und unseren Anteil am Markt für Highend-TV-Geräte vergrößert haben. Mittelfristig visieren wir den Mobile- und den Automotive-Display-Markt an.

Auch die Akquisition von Silego im November 2017 hat zur Ausweitung unseres Produktportfolios beigetragen. Mit der Auslieferung von über 4 Milliarden CMICs bis heute hat sich die konfigurierbare Technologie von Dialog, die auch die sehr erfolgreiche Produktfamilie GreenPAK(TM) einschließt, im Markt als erste Wahl durchgesetzt. Der extrem geringe Stromverbrauch und die Möglichkeit zur In-System-Programmierung ermöglichen es Kunden, mehrere analoge, logische und diskrete Komponenten ohne großen Zeitaufwand maßgeschneidert in einem einzigen Chip zu integrieren.

Im dritten Quartal 2018 wurde die Technologie von einer der Top-Marken bei Audio-Equipment für die nächste Generation von Wireless-Speakers eingeführt. Diese Technologie wird zur Vergrößerung unserer Kundenbasis beitragen und unsere Präsenz in den Bereichen IoT, Mobile Computing und Automotive weiter stärken.

Connectivity

Das Geschäftssegment Connectivity erzielte im dritten Quartal 2018 ein Umsatzplus von 2% im Jahresvergleich.

Der Umsatz unseres SmartBond(TM) System-on-Chip (SoC) lag im Wesentlichen auf dem Niveau des Vergleichsquartals. Schätzungen zufolge wird der Bluetooth(R) Low-Energy-Markt im Zeitraum 2016 bis 20215 mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 23% (CAGR) wachsen. Diese Entwicklung ist ein klarer Beleg für die weiter voranschreitende Akzeptanz der Technologie über einen breiten Anwendungsbereich hinweg. Im Berichtsquartal hat Dialog als branchenweit erstes Unternehmen eine Machbarkeitsstudie zur Demonstration von Audio-Streaming über Bluetooth(R) Low-Energy in Stereo-High-Fidelity(Hi-Fi)-Qualität implementiert. Die Studie verdeutlicht das Potenzial von Bluetooth Low-Energy, Entwicklern Lösungen zu liefern und gleichzeitig Einschränkungen bestehender Technologien zu überwinden. Unsere Strategie bleibt unverändert auf bestimmte vertikale Märkte ausgerichtet wie zum Beispiel Wearables, Proximity-Tags, Smart Home oder Gaming-Zubehör. Die jüngsten Ergänzungen unseres Portfolios ermöglichen mehr Sicherheit, fortschrittliche Konnektivität für IoT-Devices mit der Cloud sowie neue Anwendungsfälle wie das Bluetooth(R) Mesh. Im dritten Quartal 2018 hat ein US-amerikanischer Top-OEM SmartBond(TM) DA14585 für seine Proximity-Tags der nächsten Generation eingeführt, und ein bedeutender Mobile-OEM nutzt jetzt unsere Bluetooth Low-Energy-Technologie bei seinem energieeffizienten Phablet-Zubehör. Die Umsatzerlöse unserer DECT Audio-Produkte waren im Berichtsquartal gegenüber dem Vergleichsquartal marginal rückläufig.

Die Audio-Technologie schnitt im dritten Quartal 2018 gut ab, der Umsatz betrug nahezu das Dreifache des dritten Quartals 2017. Das Connectivity-Segment avisiert mit dem Wireless Audio-IC SmartBeat(TM) den Headset-Markt für Endverbraucher. Diese Technologie schafft die Voraussetzung für ein neues immersives Headset-Erlebnis. Sie unterstützt sowohl kabelgebundene USB 3.0 Type-C(TM) als auch Bluetooth(R) basierte Headsets für Endverbraucher. Unsere Audio-Technologie wurde im Berichtsquartal von einem Top-OEM im Bereich Gaming eingeführt, ebenso von einem Top-OEM für Audio-Equipment, der seine nächste Generation von Unified Communication Low-Power-Hi-Fi-Headsets damit ausrüstet. Der DA14195 wird derzeit von einer Reihe führender Marken der Unterhaltungselektronik für Anwendungen wie Gaming- und USB Type-C(TM)-Headsets getestet.

4 Schätzungen von Dialog Semiconductor



5 Quelle: IHS Technology Q1 2018 Tracker und Unternehmensschätzung



Automotive & Industrial



Die Umsatzerlöse von Automotive & Industrial lagen im Berichtsquartal 11% unter dem dritten Quartal 2017. Dieser Rückgang ist auf geringere Umsatzvolumina im Automotive-Segment zurückzuführen.



Weitere Geschäftsinitiativen



Unsere strategische Partnerschaft mit der Energous Corporation hat sich positiv weiterentwickelt. Ziel ist es, die Akzeptanz im Markt für echtes kabelloses Laden via Over-the-Air-Technologie durch die Kombination der kabellosen Ladetechnologie von Energous mit den Energiespartechnologien von Dialog Semiconductor weiter voranzutreiben. Im ersten Quartal 2018 haben wir bekanntgegeben, die geplante Entwicklung einer vollständigen Produkt-Roadmap zu beschleunigen. Diese Ankündigung wurde im Anschluss an die Zulassung des Mid-Field WattUp(R) Transmitter-Referenzdesigns durch die Federal Communications Commission (FCC) möglich.

Nicht-IFRS-Kennzahlen

Bereinigte Kennzahlen für Performance und Free Cashflow in dieser Pressemitteilung sind Nicht-IFRS-Kennzahlen. Unsere Verwendung von bereinigten Kennzahlen und Vergleichsangaben für die bereinigten Kennzahlen zu den am nächsten entsprechenden IFRS-Kennzahlen sind in Abschnitt 3 des Zwischenberichts für Q3 2018 aufgeführt. Zur besseren Übersicht sind nachfolgend Vergleichsangaben für die Nicht-IFRS-Kennzahlen aufgeführt, wie sie in der vorliegenden Pressemitteilung zitiert werden:

Q3 2018

000US$, sofern nicht anderweitig genannt

IFRS-

Basis

Anteilsbasierte Vergütung und damit zusammen-



hängende Sozialversiche-



rungsbeiträge

Bilanzierung von Unternehmens-



zusammen-



schlüssen

Integrations-

kosten

Kosten für Unternehmenstransaktionen

Strategische Investitionen

Bereinigt

Umsatzerlöse

383.574

-

-

-

-

-

383.574

Bruttoergebnis

185.975

284

335

-

-

-

186.594

Vertriebs- sowie Allgemeine und Verwaltungskosten

(42.926)

4.734

3.673

940

3.880

-

(29.699)

Forschungs- und Entwicklungskosten

(82.180)

5.187

2.272

-

-

-

(74.721)

Sonstiges Betriebsergebnis

2.619

-

(1.113)

-

-

-

1.506

Betriebsergebnis

63.488

10.205

5.167

940

3.880

-

83.680

Finanzergebnis

(1.196)

-

459

-

-

3.199

2.462

Ergebnis vor Steuern vom Einkommen und vom Ertrag

62.292

10.205

5.626

940

3.880

3.199

86.142

Steuern vom Einkommen und vom Ertrag

(15.504)

(1.829)

(761)

(197)

(571)

(607)

(19.469)

Ergebnis nach Steuern vom Einkommen und vom Ertrag

46.788

8.376

4.865

743

3.309

2.592

66.673

Anteiliger Verlust des assoziierten Unternehmens

(367)

-

-

-

-

-

(367)

Konzernergebnis

46.421

8.376

4.865

743

3.309

2.592

66.306



Q3 2017

000US$, sofern nicht anderweitig genannt

IFRS-



Basis

Anteilsbasierte Vergütung und damit zusammen-



hängende Sozialversiche-



rungsbeiträge

Bilanzierung von Unternehmens-



zusammen-



schlüssen

Effektivzins-



methode

Strategische Investitionen

Bereinigt

Umsatzerlöse

362.833

-

-

-

-

362.833

Bruttoergebnis

176.150

422

-

-

-

176.572

Vertriebs- sowie Allgemeine und Verwaltungskosten

(35.425)

4.562

3.156

-

-

(27.707)

Forschungs- und Entwicklungskosten

(78.153)

4.090

1.775

-

-

(72.288)

Betriebsergebnis

62.572

9.074

4.931

-

-

76.577

Finanzergebnis

(1.424)

-

-

65

3.194

1.835

Ergebnis vor Steuern vom Einkommen und vom Ertrag

61.148

9.074

4.931

65

3.194

78.412

Steuern vom Einkommen und vom Ertrag

(13.837)

(1.530)

(210)

(13)

(461)

(16.051)

Konzernergebnis

47.311

7.544

4.721

52

2.733

62.361



9M 2018

000US$, sofern nicht anderweitig genannt

IFRS-

Basis

Anteilsbasierte Vergütung und damit zusammen-



hängende Sozialversiche-



rungsbeiträge

Bilanzierung von Unterneh-



mens-



zusammen-



schlüssen

Integrations-

kosten

Kosten für Unternehmenstransaktionen

Effektivzins-

methode

Strategische Investitionen

Bereinigt

Umsatzerlöse

1.011.393

-

-

-

-

-

-

1.011.393

Bruttoergebnis

481.599

1.432

3.129

13

-

-

-

486.173

Vertriebs- sowie Allgemeine und Verwaltungskosten

(121.419)

12.656

11.026

1.862

4.653

-

-

(91.222)

Forschungs- und Entwicklungskosten

(241.358)

15.211

6.873

228

-

-

-

(219.046)

Sonstiges Betriebsergebnis

3.776

-

(1.477)

-

-

-

-

2.299

Betriebsergebnis

122.598

29.299

19.551

2.103

4.653

-

-

178.204

Finanzergebnis

(3.737)

-

1.630

-

-

50

7.455

5.398

Ergebnis vor Steuern vom Einkommen und vom Ertrag

118.861

29.299

21.181

2.103

4.653

50

7.455

183.602

Steuern vom Einkommen und vom Ertrag

(35.832)

129

(2.747)

(442)

(654)

(9)

(401)

(39.956)

Ergebnis nach Steuern vom Einkommen und vom Ertrag

83.029

29.428

18.434

1.661

3.999

41

7.054

143.646

Anteiliger Verlust des assoziierten Unternehmens

(1.116)

-

-

-

-

-

-

(1.116)

Konzernergebnis

81.913

29.428

18.434

1.661

3.999

41

7.054

142.530



9M 2017

000US$, sofern nicht anderweitig genannt

IFRS-



Basis

Anteilsbasierte Vergütung und damit zusammen-



hängende Sozialversiche-



rungsbeiträge

Bilanzierung von Unternehmens-



zusammen-



schlüssen

Effektivzins-



methode

Strategische Investitionen

Bereinigt

Umsatzerlöse

889.322

-

-

-

-

889.322

Bruttoergebnis

428.864

1.352

-

-

-

430.216

Vertriebs- sowie Allgemeine und Verwaltungskosten

(99.413)

13.536

6.804

-

-

(79.073)

Forschungs- und Entwicklungskosten

(217.874)

12.695

5.316

-

-

(199.863)

Sonstiges Betriebsergebnis

50

-

-

-

-

50

Betriebsergebnis

111.627

27.583

12.120

-

-

151.330

Finanzergebnis

1.861

-

-

240

3.904

6.005

Ergebnis vor Steuern vom Einkommen und vom Ertrag

113.488

27.583

12.120

240

3.904

157.335

Steuern vom Einkommen und vom Ertrag

(25.977)

(5.474)

(630)

(46)

(633)

(32.760)

Konzernergebnis

87.511

22.109

11.490

194

3.271

124.575



Bilanzierung von Unternehmenszusammenschlüssen

000US$

Q3 2018

Q3 2017



9M 2018

9M 2017

Akquisitionsbedingte Aufwendungen

-

1.332



-

1.332

Abschreibung von erworbenen identifizierten immateriellen Vermögenswerten

5.658

3.599



16.972

10.788

Effekte aus der Fair-Value-Bewertung von übernommenen Vorräten

335

-



3.129

-

Kaufpreisverbindlichkeit, als Vergütungsaufwendung bilanziert

342

-



1.146

-

Verfall verzögerter Kaufpreisverbindlichkeiten

(14)

-



(177)

-

Neubewertung bedingter Kaufpreisverbindlichkeiten

(1.154)

-



(1.519)

-

Steigerung des Betriebsergebnisses

5.167

4.931



19.551

12.120

Auflösung der Diskontierung bedingter Kaufpreisverbindlichkeiten

459

-



1.630

-

Steigerung des Ergebnisses vor Ertragssteuern

5.626

4.931



21.181

12.120

Steuern vom Einkommen und Ertrag

(761)

(210)



(2.747)

(630)

Steigerung des Konzernergebnisses

4.865

4.721



18.434

11.490



EBITDA

000US$

Q3 2018

Q3 2017



9M 2018

9M 2017

Konzernergebnis

46.421

47.311



81.913

87.511

Finanzergebnis

1.196

1.424



3.737

(1.861)

Steuern vom Einkommen und vom Ertrag

15.504

13.837



35.832

25.977

Abschreibungen auf Sachanlagen

8.138

7.796



24.074

22.803

Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände

12.538

9.724



36.563

29.347

EBITDA

83.797

80.092



182.119

163.777

Anteilsbasierte Vergütung und damit zusammenhängende Sozialversicherungsbeiträge

10.205

9.074



29.299

27.583

Akquisitionsbedingte Aufwendungen

-

1.332



-

1.332

Effekte aus der Fair-Value-Bewertung von übernommenen Vorräten

335

-



3.129

-

Kaufpreisverbindlichkeit, als Vergütungsaufwendung bilanziert

342

-



1.146

-

Verfall verzögerter Kaufpreisverbindlichkeiten

(14)

-



(177)

-

Neubewertung bedingter Kaufpreisverbindlichkeiten

(1.154)

-



(1.519)

-

Kosten für Unternehmenstransaktionen

3.880

-



4.653

-

Integrationskosten

940

-



2.103

-

Anteiliger Verlust des assoziierten Unternehmens

367

-



1.116

-

Bereinigtes EBITDA

98.698

90.498



221.869

192.692



Free Cashflow

000US$

Q3 2018

Q3 2017



9M 2018

9M 2017

Mittelzufluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit

86.896

34.202



192.183

154.484

Erwerb von Immobilien, Anlagen und Ausrüstungen

(3.462)

(21.863)



(20.245)

(38.031)

Erwerb vom immateriellen Vermögensgegenständen

(653)

(1.678)



(3.891)

(4.032)

Auszahlungen für aktivierte Entwicklungskosten

(3.731)

(2.418)



(18.950)

(14.661)

Kapitalanteil an Finance-Lease-Verpflichtungen und Ratenkaufzahlungen

-

(787)



(1.650)

(3.483)

Free Cashflow

79.050

7.456



147.447

94.277



Auswirkung der Umklassifizierung bestimmter Aufwendungen für Forschungs- und Entwicklungskosten

Mit Wirkung zum 1. Januar 2018 haben wir bestimmte Produktentwicklungskosten von den Umsatzkosten in die Forschungs- und Entwicklungskosten (F&E) umklassifiziert. Wie in der folgenden Tabelle aufgeführt, haben wir die Vergleichsinformationen für das dritte Quartal 2017 einheitlich dargestellt.



IFRS



Bereinigt¹



Wie berichtet



000US$

Auswirkung der Umklassifi-



zierung



000US$

Neu



000US$



Wie berichtet



000US$

Auswirkung der Umklassifi-



zierung



000US$

Neu



000US$

Umsatzerlöse

362.833

-

362.833



362.833

-

362.833

Umsatzkosten

(192.744)

6.061

(186.683)



(190.547)

4.286

(186.261)

Bruttoergebnis

170.089

6.061

176.150



172.286

4.286

176.572

Forschungs- und Entwicklungskosten

(72.092)

(6.061)

(78.153)



(68.002)

(4.286)

(72.288)

Betriebsergebnis

62.572

-

62.572



76.577

-

76.577

















Bruttomarge

46,9%



48,5%



47,5%



48,7%

Forschungs- und Entwicklungskosten % vom Umsatz

19,9%



21,5%



18,7%



19,9%



Deutsche Übersetzung der englischen Mitteilung

Diese, in deutscher Sprache vorliegende Mitteilung ist eine nicht zertifizierte, nicht geprüfte Übersetzung der englischen Mitteilung. Maßgeblich ist allein die englische Originalfassung, die auf der Webseite des Unternehmens www.dialog-semiconductor.de erhältlich ist.

*******

Dialog Semiconductor lädt Sie ein, an einer Telefonkonferenz heute um 09:30 Uhr (London) / 10:30 Uhr (Frankfurt) teilzunehmen, in der das Management die Ergebnisse des dritten Quartals 2018 präsentiert sowie einen Ausblick auf das vierte Quartal 2018 geben wird. Um an der Konferenz teilzunehmen, registrieren Sie sich bitte über untenstehenden Link. Nach der Registrierung erhalten Sie Zugang zu einer Übersicht aller länderspezifischen Einwahlnummern, dem Konferenz-Passwort sowie ihrer Teilnehmer-ID:

https://www.incommglobalevents.com/registration/client/1395/dialog-semiconductor-q3-earnings-call/

Die Analystenpräsentation wird zudem parallel zur Telefonkonferenz hier zugänglich sein:

http://webcast.openbriefing.com/semiconductor_31102018/

Diese Präsentation steht auch auf der Website des Unternehmens im Bereich Investor Relations zur Verfügung:

https://www.dialog-semiconductor.com/investor-relations/results-center

Eine Aufzeichnung wird Ihnen vier Stunden nach der Präsentation unter folgender Adresse zur Verfügung stehen:

https://www.dialog-semiconductor.com/investor-relations/results-center

Zusätzliche Informationen über diese Mitteilung, darunter die konsolidierte Gewinn- und Verlustrechnung, die Konzernbilanz und die konsolidierte Kapitalflussrechnung für das am 28. September 2018 zu Ende gegangene Quartal können Sie auf der Website des Unternehmens im Bereich Investor Relations einsehen:

https://www.dialog-semiconductor.com/investor-relations/results-center

Dialog, das Dialog Logo, SmartBond(TM), RapidCharge(TM), SmartBeat(TM) sind eingetragene Markenzeichen von Dialog Semiconductor Plc und seinen Tochterunternehmen. Alle anderen Produkt- oder Service Namen sind Rechte ihrer jeweiligen Eigentümer. (c) Copyright 2018 Dialog Semiconductor Plc. Alle Rechte vorbehalten.

