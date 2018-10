DGAP Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Linde plc / Gesamtzahl der Stimmrechte





Linde PLC

Gesamtzahl der Stimmrechte













In Übereinstimmung mit Artikel 20 der

Transparency (Directive 2004/109/

EC) Regulations 2007 of Ireland in der jeweils

geltenden Fassung (die

"Transparenzrichtlinie"), erklärt Linde plc mit

Geltung zum 31. Oktober

2018, dass:







sich 551,054,569 stimmberechtigte Stammaktien

der Linde plc mit einem

Nominalwert von 0,001 EUR je Aktie (die

"Stammaktien") in Umlauf

befinden und







dass Linde plc keine Stammaktien als eigene

Aktien hält.





Die Stückzahl 551,054,569 der begebenen

Stammaktien der Linde plc kann

von den Aktionären der Linde plc als

Berechnungsgrundlage genutzt

werden, um zu ermitteln, ob ihr Anteilsbesitz

an der Linde plc oder

die Änderung ihres Anteilsbesitzes gemäß den

Transparenzvorschriften

und den Transparency Rules der Zentralbank von

Irland meldepflichtig

ist.







31. Oktober 2018

















































