SLM Solutions Group AG:

Prognoseanpassung für das Geschäftsjahr 2018

Lübeck, 01. November 2018 - Der Vorstand der SLM Solutions Group AG ("SLM") passt seine Umsatz- und Ergebnisprognose für das laufende Geschäftsjahr an. Der SLM Vorstand rechnet für das Geschäftsjahr 2018 nunmehr mit einem Konzernumsatz zwischen 90 Mio. Euro und 100 Mio. Euro und einer positiven EBITDA-Marge im einstelligen Bereich (vormals: 115 Mio. Euro bis 125 Mio. Euro Konzernumsatz und 11 bis 13% EBITDA-Marge). Hintergrund sind kundenseitige Verschiebungen der Auslieferungstermine, insbesondere aus dem am 14. November 2017 geschlossenen Rahmenvertrag über den Kauf von Maschinen des Typs SLM800 durch einen Kunden in Asien.



Kontakt:

Dennis Schäfer



Leiter Recht, Compliance & Investor Relations



Telefon: 0049 451 4060 4307



eMail: dennis.schaefer@slm-solutions.com