DGAP-News: Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG / Schlagwort(e): Sonstiges/Sonstiges





Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 4 b) und 5 der VO-EU Nr. 596/2014 des EU Parlaments und des Rates vom 16.04.14 über Marktmissbrauch und gemäß Art. 6 Abs. 2 der DVO-EU 2016/1052 der Kommission vom 8.03.16 über die Durchführung von Stabilisierungsmaßnahmen





02.11.2018 / 13:46







Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Bekanntmachung nach Artikel 5 Absatz 4 b) und Absatz 5 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über Marktmissbrauch ("Marktmissbrauchsverordnung") und gemäß Artikel 6 Absatz 2 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 der Kommission vom 8. März 2016 über die Durchführung von Stabilisierungsmaßnahmen111







Die Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Hamburg unter der Nummer HRA 42659 mit Sitz in Hamburg und der Geschäftsanschrift Neuer Jungfernstieg 20, 20354 Hamburg, hat als Stabilisierungsmanager im Rahmen der erstmaligen Zulassung der auf den Inhaber lautenden Stückaktien (Stammaktien) mit einem Nennbetrag von EUR 1,00 je Aktie der Westwing Group AG (WKN A2N4H0; ISIN DE000A2N4H07; Börsenkürzel WEW) zum Handel im Regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse im Zeitraum vom 26.10.2018 bis einschließlich 01.11.2018 die nachstehend einzeln aufgeführten Stabilisierungsmaßnahmen durchgeführt:



Handelsdatum (TT.MM.YYYY)

Handelszzeit (ISO 8601) MEZ/MESZ (hh:mm:ss,f)

Kauf (K) /

Verkauf (V)

Nominale

(Stücke)

Ausführungspreis (0,00000)

Währungskürzel

(ISO 4217)

MIC-Code (ISO 10386) des Handelsplatzes (Inland u. EU-Ausland)

26.10.2018

17:36:15

K

1.500

24

EUR

XETR

26.10.2018

17:28:02

K

58

24

EUR

XETR

26.10.2018

17:22:25

K

110

24

EUR

XETR

26.10.2018

16:52:40

K

218

23,995

EUR

XETR

26.10.2018

16:20:20

K

217

23,995

EUR

XETR

26.10.2018

15:07:40

K

217

24

EUR

XETR

26.10.2018

14:04:05

K

221

24

EUR

XETR

26.10.2018

12:15:45

K

217

24

EUR

XETR

26.10.2018

10:34:10

K

245

24,4

EUR

XETR

26.10.2018

09:52:40

K

221

24,74

EUR

XETR

26.10.2018

09:40:05

K

225

24,74

EUR

XETR

26.10.2018

09:33:36

K

170

24,44

EUR

XETR

26.10.2018

09:26:25

K

217

24,75

EUR

XETR

26.10.2018

09:04:17

K

1.000

24,9

EUR

XETR

26.10.2018

09:04:17

K

164

24,9

EUR

XETR

Summe Tag



5.000

24,3422











[Gesamtzahl]

[gewichteter Durchschnittskurs]



















29.10.2018

17:36:10

K

1.000

23,55

EUR

XETR

29.10.2018

17:28:19

K

58

23,5

EUR

XETR

29.10.2018

17:22:49

K

29

23,5

EUR

XETR

29.10.2018

17:10:49

K

80

23,495

EUR

XETR

29.10.2018

16:47:49

K

107

23,495

EUR

XETR

29.10.2018

16:29:29

K

111

23,49

EUR

XETR

29.10.2018

15:34:21

K

104

23,475

EUR

XETR

29.10.2018

14:58:09

K

106

23,5

EUR

XETR

29.10.2018

14:12:49

K

106

23,5

EUR

XETR

29.10.2018

13:31:09

K

105

23,5

EUR

XETR

29.10.2018

12:52:14

K

100

23,5

EUR

XETR

29.10.2018

10:28:30

K

166

23,55

EUR

XETR

29.10.2018

09:50:17

K

221

24

EUR

XETR

29.10.2018

09:35:30

K

319

24

EUR

XETR

29.10.2018

09:09:33

K

74

23,53

EUR

XETR

29.10.2018

09:02:09

K

1.000

23,98

EUR

XETR

Summe Tag



3.686

23,7186











[Gesamtzahl]

[gewichteter Durchschnittskurs]



















30.10.2018

17:36:27

K

1000

23,63

EUR

XETR

30.10.2018

17:01:22

K

209

23,49

EUR

XETR

30.10.2018

15:58:02

K

58

23,49

EUR

XETR

30.10.2018

15:28:37

K

58

23,50

EUR

XETR

30.10.2018

15:10:02

K

60

23,50

EUR

XETR

30.10.2018

14:43:42

K

59

23,50

EUR

XETR

30.10.2018

14:16:22

K

59

23,50

EUR

XETR

30.10.2018

14:06:40

K

61

23,50

EUR

XETR

30.10.2018

13:55:35

K

76

23,50

EUR

XETR

30.10.2018

13:09:22

K

58

23,61

EUR

XETR

30.10.2018

12:29:17

K

58

23,61

EUR

XETR

30.10.2018

11:47:42

K

58

23,61

EUR

XETR

30.10.2018

11:11:33

K

171

23,61

EUR

XETR

30.10.2018

10:52:44

K

394

23,75

EUR

XETR

30.10.2018

10:52:43

K

338

23,61

EUR

XETR

30.10.2018

09:19:14

K

177

23,75

EUR

XETR

30.10.2018

09:02:11

K

500

24,00

EUR

XETR

Summe Tag



3.394

23,673











[Gesamtzahl]

[gewichteter Durchschnittskurs]



















31.10.2018

17:36:00

K

1.000

23

EUR

XETR

31.10.2018

17:23:00

K

127

22,86

EUR

XETR

31.10.2018

17:18:00

K

34

22,505

EUR

XETR

31.10.2018

16:38:00

K

194

23

EUR

XETR

31.10.2018

14:54:00

K

55

23

EUR

XETR

31.10.2018

14:17:00

K

195

23,2

EUR

XETR

31.10.2018

12:42:00

K

56

23,5

EUR

XETR

31.10.2018

11:54:00

K

55

23,6

EUR

XETR

31.10.2018

11:03:00

K

55

23,6

EUR

XETR

31.10.2018

10:46:00

K

142

23,6

EUR

XETR

31.10.2018

10:46:00

K

480

23,6

EUR

XETR

31.10.2018

09:28:00

K

213

23,8

EUR

XETR

31.10.2018

09:02:00

K

1.000

24

EUR

XETR

Summe Tag



3.606

23,4554 EUR











[Gesamtzahl]

[gewichteter Durchschnittskurs]



















01.11.2018

17:38:24

K

1.000

23,5

EUR

XETR

01.11.2018

17:28:02

K

72

22,7

EUR

XETR

01.11.2018

17:20:11

K

114

22,695

EUR

XETR

01.11.2018

16:30:16

K

217

23

EUR

XETR

01.11.2018

14:22:56

K

56

22,7

EUR

XETR

01.11.2018

14:11:56

K

56

22,7

EUR

XETR

01.11.2018

13:55:36

K

56

22,7

EUR

XETR

01.11.2018

13:17:03

K

90

22,7

EUR

XETR

01.11.2018

12:00:37

K

63

22,995

EUR

XETR

01.11.2018

11:05:49

K

249

23

EUR

XETR

01.11.2018

09:56:28

K

324

23,105

EUR

XETR

01.11.2018

09:56:27

K

75

23,105

EUR

XETR

01.11.2018

09:56:26

K

249

23,125

EUR

XETR

01.11.2018

09:02:19

K

1.000

23,495

EUR

XETR

SummeTag





3.621

23,2579











[Gesamtzahl]

[gewichteter Durchschnittskurs]

































Summe gesamt

26.10.2018 - 01.11.2018

K

19.307

23,7365

EUR

XETR







[Gesamtzahl]

[gewichteter Durchschnittskurs]































