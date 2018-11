DGAP-News: GRENKE AG / Schlagwort(e): Sonstiges





GRENKE AG: Stellungnahme zum Bloomberg-Interview: Leasing-Neugeschäft mit unverändertem Wachstumspotenzial





05.11.2018







Stellungnahme zum Bloomberg-Interview:

Leasing-Neugeschäft mit unverändertem Wachstumspotenzial



Baden-Baden, den 5. November 2018. Das heute veröffentlichten Bloomberg-Interview "Grenke erwartet langfristig deutlich geringeres Leasing-Wachstum" hat zu deutlichen Irritationen am Kapitalmarkt geführt.



Das Unternehmen GRENKE AG stellt nach dem Gespräch mit der Redaktion von Bloomberg klar: GRENKE sieht unverändert gutes Wachstumspotenzial im Leasinggeschäft und erwartet auch zukünftig ein zweistelliges Wachstum. Im Geschäftsbericht 2017 wurde für die GRENKE Gruppe ein langfristiges Wachstum des Neugeschäfts - das ist die Summe der Anschaffungskosten neu erworbener Leasinggegenstände, Factoringvolumina und Existenzgründungsfinanzierungen (inkl. Mikrokreditgeschäft) - um jährlich mindestens zwölf Prozent genannt. Im Conference Call am 30. Oktober 2018 zum dritten Quartal und den ersten neun Monaten 2018 hat Herr Hirsch, Mitglied des Vorstands, diesen Ausblick konkretisiert und als mittel- bis langfristiges Wachstum für das Leasingneugeschäft 14 bis 16 Prozent genannt. Analysten, die das Unternehmen langfristig begleiten, haben diese Erwartungshaltung in neuerlichen Reports bestätigt.



Die Prognose für das Leasing-Neugeschäft für das Geschäftsjahr 2019 wird das Unternehmen am 07. Februar 2019 im Rahmen der Finanzberichterstattung zum abgelaufenen Geschäftsjahr bekanntgeben.



Über GRENKE





Die GRENKE Gruppe (GRENKE) ist ein globaler Finanzierungspartner für kleine und mittlere Unternehmen. Kunden erhalten alles aus einer Hand: vom flexiblen Small-Ticket-Leasing über bedarfsgerechnete Bankprodukte bis zum praktischen Factoring. Die schnelle und



einfache Abwicklung sowie der persönliche Kontakt zu Kunden und Partnern stehen dabei im Mittelpunkt.



1978 in Baden-Baden gegründet, ist die Gruppe heute mit über 1.500 Mitarbeitern in 31 Ländern weltweit aktiv. Die GRENKE-Aktie ist an der Frankfurter Börse im SDAX gelistet (ISIN: DE000A161N30).



Weitere Informationen zu GRENKE sowie zu den Produkten unter: http://www.grenke.de



























