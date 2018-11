DGAP-News: adesso AG / Schlagwort(e): Auftragseingänge/Expansion





adesso baut SmartShore-Angebot erfolgreich aus





08.11.2018 / 07:31







Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





adesso baut SmartShore-Angebot erfolgreich aus



Die adesso AG baut das Mitte 2016 gestartete SmartShore-Angebot weiter aus. Neben den erfolgreich eingebundenen Teams in der Türkei sorgt der neu gegründete Standort in Bulgarien für zusätzliche Kapazitäten. Im Rahmen des SmartShore-Angebots werden internationale Teams über deutsche Kollegen koordiniert und fest in die Projektstrukturen integriert. Eine mittelgroße Versicherung sorgt so zum Beispiel über einen Zeitraum von mehreren Jahren für die Entlastung ihrer eigenen IT-Abteilung, welche sich derzeit im Schwerpunkt mit der Einführung eines neuen Bestandsführungssystems beschäftigt. adesso erweitert indes die Kapazitäten des Kunden, um das Tagesgeschäft sowie die Weiterentwicklung der bestehenden Systeme sicherzustellen. Mit rund 2,5 Mio. EUR Auftragsvolumen ist dies der bislang größte Einzelauftrag im wachsenden Geschäft mit SmartShore-Dienstleistungen.



adesso übernimmt im Rahmen eines erweiterten Application Managements große Teile der Bestandssysteme des Direktversicherers und wird diese gemeinsam mit adesso-Kollegen aus der Türkei betreuen. adesso ist dabei nicht nur für die Wartung und Weiterentwicklung der Systeme zuständig, sondern auch für die Anforderungsanalyse hinsichtlich größerer Systemerweiterungen und deren Umsetzung inklusive der Qualitätssicherung. Durch den SmartShore-Anteil des Auftrags profitiert die Versicherung von attraktiven Konditionen und behält im intelligenten Team-Mix ein Höchstmaß an Projekttransparenz.



adesso konnte bereits eine Vielzahl von Kunden aus unterschiedlichen Branchen für das SmartShore-Modell gewinnen, darunter ist auch ein großer deutscher Automobilkonzern. Das seit Mitte 2016 von adesso als Kundenalternative zu meist risikoreicherem Offshoring angebotene SmartShoring-Modell erweist sich somit als Wachstumstreiber. Rund die Hälfte der in der Türkei erwirtschafteten Umsätze resultiert aus dem SmartShore-Angebot. Inzwischen beschäftigt adesso in der Türkei 150 Mitarbeiter. Mit der Gründung der neuen adesso-Landesgesellschaft in Bulgarien hat adesso Mitte 2018 die Weichen für den Ausbau und die Weiterentwicklung des Erfolgsmodells über einen zusätzlichen Standort in der EU gestellt. In Bulgarien werden bereits Projekte für drei namhafte deutsche Kunden im Rahmen des Modells bearbeitet.



adesso sichtet derzeit weitere europäische Standorte, um die Internationalisierung des Dienstleistungsgeschäfts voranzutreiben.







adesso Group



Die adesso Group ist mit über 2.900 Mitarbeitern und einem Jahresumsatz 2017 von 321,6 Millionen Euro eines der größten deutschen IT-Dienstleistungsunternehmen mit hervorragender Wachstumsperspektive. An eigenen Standorten in Deutschland, Österreich, der Schweiz, der Türkei, Spanien, Bulgarien, den USA und England sowie bei zahlreichen Kunden vor Ort sorgt adesso für die Optimierung der Kerngeschäftsprozesse durch Beratung und Softwareentwicklung. Für stärker standardisierte Aufgabenstellungen bietet adesso fertige Softwareprodukte an. Die Entwicklung eigener, branchen-spezifischer Produktangebote eröffnet zusätzliche Wachstums- und Ertragschancen und ist ein weiteres Kernelement der adesso-Strategie. adesso wurde 2016 und 2018 als bester IT-Arbeitgeber in Deutschland ausgezeichnet.







Kontakt:



Martin Möllmann



Manager Investor Relations



Tel.: +49 231 7000-7000



E-Mail: ir@adesso.de Kontakt:Martin MöllmannManager Investor RelationsTel.: +49 231 7000-7000E-Mail: ir@adesso.de

























08.11.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de