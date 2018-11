DGAP-Ad-hoc: KROMI Logistik AG / Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung





KROMI Logistik AG: Korrektur Quartalsabschluss zum 30.09.2018



Hamburg, 08. November 2018 - Die KROMI Logistik AG (KROMI) hat heute Morgen eine Corporate News und den Quartalsbericht zum 30.09.2018 veröffentlicht, die hinsichtlich des nicht-operativen Ergebnisses aufgrund einer zu bildenden Rückstellung zu korrigieren sind.



Das Betriebsergebnis (EBIT) zum 30.09.2018, belastet um Sondereffekte, beträgt nach Korrektur TEUR -1.275 aufgrund einer zu bildenden Rückstellung in Höhe von TEUR 650 wegen des Ausscheidens eines Vorstandsmitgliedes zum 31.03.2019.



KROMI war ursprünglich davon ausgegangen, dass die Bildung der Rückstellung erst im Zeitpunkt des Ausscheidens des Vorstandmitgliedes, d.h. zum 31.03.2019, zu erfolgen hat.



Das operative Ergebnis, also das EBIT bereinigt um nicht-operative Effekte, beträgt unverändert TEUR -360.



Der korrigierte Quartalsbericht wird kurzfristig auf der Internetseite des Unternehmens veröffentlicht.



