ProSiebenSat.1 Media SE



Bekanntmachung eines Aktienrückkaufs

Unterföhring, den 8. November 2018

Vorstand und Aufsichtsrat der ProSiebenSat.1 Media SE ("Gesellschaft") mit

Sitz in Unterföhring haben am 7. November 2018 ein Rückkaufprogramm für

eigene Aktien durch die Gesellschaft ("Rahmenprogramm") im Umfang von bis

zu EUR 250 Mio. mit einer Gesamtlaufzeit von 12 bis 24 Monaten beschlossen.

Auf dieser Grundlage hat der Vorstand der ProSiebenSat.1 Media SE für eine

erste Tranche den börslichen Rückkauf eigener Aktien durch die Gesellschaft

beschlossen. Der Rückkauf im Rahmen der ersten Tranche ("Rückkauf") umfasst

den Erwerb eigener auf den Namen lautender Aktien der Gesellschaft im

Gegenwert von insgesamt bis zu EUR 50.000.000,00 (Kaufpreis an der Börse

ohne Erwerbsnebenkosten). Der Erwerb ist ferner auf höchstens 4.000.000

Stück eigene Aktien der Gesellschaft beschränkt; dies entspricht rund 1,7 %

des Grundkapitals der Gesellschaft. Der Erwerb der Aktien erfolgt

ausschließlich im XETRA-Handel der Frankfurter Wertpapierbörse. Der

Vorstand wird zu gegebener Zeit über die ggf. weiteren Tranchen des

Rahmenprogramms und deren Einzelheiten entscheiden und diese mit jeweils

separaten Mitteilungen bekanntmachen.

Der Rückkauf wird auf Grundlage der Ermächtigung der Hauptversammlung der

Gesellschaft vom 21. Mai 2015 gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG zum Erwerb und

zur Verwendung eigener Aktien durchgeführt. Der gezahlte Kaufpreis je Aktie

(ohne Erwerbsnebenkosten) darf danach den Börsenkurs nicht um mehr als 5 %

über- oder unterschreiten. Als maßgeblicher Börsenkurs gilt dabei der am

jeweiligen Handelstag durch die Eröffnungsauktion ermittelte Börsenkurs der

Aktien der Gesellschaft im XETRA-Handel.

Der Rückkauf erfolgt ohne Verwendungsbeschränkung für die erworbenen

eigenen Aktien, die daher von der Gesellschaft zu allen gesetzlich

zulässigen Zwecken verwendet oder eingezogen werden können.

Der Rückkauf wird unter Führung eines Kreditinstituts abgewickelt, das

seine Entscheidungen über den Zeitpunkt des Erwerbs der Aktien unabhängig

und unbeeinflusst von der Gesellschaft trifft. Das beauftragte

Kreditinstitut hat sich gegenüber der Gesellschaft verpflichtet, den

Rückkauf in Übereinstimmung mit den Vorgaben der sog. Safe-HarbourRegelungen

gemäß Art. 5 Abs. 1 und 3 MAR in Verbindung mit Art. 2 bis Art.

4 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 vom 8. März 2016 ("Delegierten

VO") abzuwickeln.

Der Rückkauf wird in einem Zeitraum vom 9. November 2018 (erster möglicher

Erwerbstag) bis spätestens zum 17. Januar 2019 (letzter möglicher

Erwerbstag) durchgeführt werden.

Informationen zu den mit dem Rückkauf zusammenhängenden Geschäften werden

entsprechend Art. 2 Abs. 2 und 3 der Delegierten VO spätestens am Ende des

siebten Handelstages nach dem Tag der Ausführung solcher Geschäfte

angemessen bekanntgegeben werden. Darüber hinaus wird die Gesellschaft

entsprechend Art. 2 Abs. 3 der Delegierten VO die bekannt gegebenen

Geschäfte auf ihrer Website https://www.prosiebensat1.de/investor-relations

im Bereich "Aktien" unter dem Link "Aktienrückkauf" veröffentlichen und

dafür sorgen, dass die Informationen ab dem Tag der Bekanntgabe mindestens

fünf Jahre öffentlich zugänglich bleiben.

ProSiebenSat.1 Media SE

Der Vorstand



























