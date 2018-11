DGAP-News: Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG / Schlagwort(e): Sonstiges





Bekanntmachung nach Artikel 5 Absatz 4 und 5 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über Marktmissbrauch ("Marktmissbrauchsverordnung") und gemäß Artikel 8 lit. f) sowie Artikel 6 Absatz 2 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 der Kommission vom 8. März 2016 über die Durchführung von Stabilisierungsmaßnahmen



Bekanntmachung über die Ausübung der Greenshoe-Option gemäß Artikel 8 lit. f) DelVo 2016/1052



Die durch die Westwing Group AG dem Stabilisierungsmanager im Namen und für Rechnung der Konsortialbanken eingeräumte Option, bis zu 660.000 zusätzliche Aktien an der Westwing Group AG zum Platzierungspreis in dem Umfang zu erwerben, in dem Aktien aus einer Wertpapierleihe im Wege der Mehrzuteilung platziert wurden (sog. Greenshoe-Option), wurde am 08. November 2018 von Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG im Umfang von 311.359 Aktien ausgeübt.



Bekanntmachung über die Durchführung von Stabilisierungsmaßnahmen gemäß Artikel 6 Absatz 2 DelVo 2016/1052



Die Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Hamburg unter der Nummer HRA 42659 mit Sitz in Hamburg und der Geschäftsanschrift Neuer Jungfernstieg 20, 20354 Hamburg, hat als Stabilisierungsmanager im Rahmen der erstmaligen Zulassung der auf den Inhaber lautenden Stammaktien mit einem Nennbetrag von EUR 1,00 je Aktie der Westwing Group AG (WKN A2N4H0; ISIN DE000A2N4H07; Börsenkürzel WEW) zum Handel im Regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse im Zeitraum vom 02. November 2018 bis einschließlich 08. November 2018 die im Anhang einzeln aufgeführten Stabilisierungsmaßnahmen durchgeführt:



Handelsdatum (TT.MM.YYYY)

Handelszzeit (ISO 8601) MEZ/MESZ (hh:mm:ss,f)

Kauf (K) /

Verkauf (V)

Nominale

(Stücke)

Ausführungspreis (0,00000)

Währungskürzel

(ISO 4217)

MIC-Code (ISO 10386) des Handelsplatzes (Inland u. EU-Ausland)

02.11.2018

09:02:20

K

1.000

23,9550

EUR

XETR

02.11.2018

09:40:11

K

1

23,7100

EUR

XETR

02.11.2018

09:40:11

K

425

23,9300

EUR

XETR

02.11.2018

10:50:08

K

152

23,8000

EUR

XETR

02.11.2018

10:50:08

K

169

23,7800

EUR

XETR

02.11.2018

10:53:53

K

58

23,5000

EUR

XETR

02.11.2018

11:22:45

K

52

23,5000

EUR

XETR

02.11.2018

12:07:45

K

52

23,5000

EUR

XETR

02.11.2018

13:17:02

K

74

23,4900

EUR

XETR

02.11.2018

15:13:54

K

241

23,0950

EUR

XETR

02.11.2018

15:36:02

K

53

23,0000

EUR

XETR

02.11.2018

16:37:01

K

146

23,0000

EUR

XETR

02.11.2018

17:17:28

K

96

23,4650

EUR

XETR

02.11.2018

17:36:07

K

1.000

23,0000

EUR

XETR

Summe Tag





3.519

23,5084











[Gesamtzahl]

[gewichteter Durchschnittskurs]



















05.11.2018

09:04:26

K

174

23,5000

EUR

XETR

05.11.2018

09:04:26

K

500

23,5000

EUR

XETR

05.11.2018

09:39:34

K

325

23,5950

EUR

XETR

05.11.2018

09:51:10

K

262

23,1700

EUR

XETR

05.11.2018

10:56:44

K

229

23,5350

EUR

XETR

05.11.2018

12:23:52

K

145

23,2450

EUR

XETR

05.11.2018

13:53:32

K

134

23,2000

EUR

XETR

05.11.2018

14:26:12

K

134

23,2000

EUR

XETR

05.11.2018

15:21:18

K

135

23,2000

EUR

XETR

05.11.2018

16:54:50

K

143

23,0000

EUR

XETR

05.11.2018

16:54:50

K

58

22,9950

EUR

XETR

05.11.2018

16:54:51

K

135

23,0000

EUR

XETR

05.11.2018

17:20:10

K

55

23,0000

EUR

XETR

05.11.2018

17:28:55

K

72

22,9800

EUR

XETR

05.11.2018

17:36:09

K

1.000

23,2000

EUR

XETR

Summe Tag





3.501

23,2890











[Gesamtzahl]

[gewichteter Durchschnittskurs]



















06.11.2018

09:02:18

K

2

23,4900

EUR

XETR

06.11.2018

09:02:18

K

98

23,4900

EUR

XETR

06.11.2018

09:29:45

K

85

23,4850

EUR

XETR

06.11.2018

09:36:50

K

132

23,4850

EUR

XETR

06.11.2018

09:53:50

K

132

23,4850

EUR

XETR

06.11.2018

10:33:35

K

120

23,4000

EUR

XETR

06.11.2018

10:59:10

K

35

23,2800

EUR

XETR

06.11.2018

13:17:29

K

90

23,1000

EUR

XETR

06.11.2018

14:01:50

K

35

23,0700

EUR

XETR

06.11.2018

14:14:25

K

38

23,0000

EUR

XETR

06.11.2018

14:43:10

K

35

23,0000

EUR

XETR

06.11.2018

15:13:10

K

35

23,0000

EUR

XETR

06.11.2018

15:41:10

K

35

23,0000

EUR

XETR

06.11.2018

16:18:46

K

28

23,0000

EUR

XETR

06.11.2018

17:27:58

K

100

23,0000

EUR

XETR

06.11.2018

17:38:39

K

20.000

23,7250

EUR

XETR

Summe Tag





21.000

23,7042











[Gesamtzahl]

[gewichteter Durchschnittskurs]



















07.11.2018

09:02:29

K

100

23,3200

EUR

XETR

07.11.2018

11:03:46

K

200

23,5000

EUR

XETR

07.11.2018

11:03:47

K

275

23,5000

EUR

XETR

07.11.2018

12:50:37

K

101

23,4000

EUR

XETR

07.11.2018

15:14:45

K

132

23,3900

EUR

XETR

07.11.2018

15:14:46

K

34

23,3900

EUR

XETR

07.11.2018

17:01:00

K

58

23,2000

EUR

XETR

07.11.2018

17:36:01

K

20.000

23,8550

EUR

XETR

Summe Tag





20.900

23,8367











[Gesamtzahl]

[gewichteter Durchschnittskurs]



















08.11.2018

09:02:18

K

10.000

24,9500

EUR

XETR

08.11.2018

09:02:23

K

5.000

24,9500

EUR

XETR

08.11.2018

09:33:08

K

5.000

24,9500

EUR

XETR

08.11.2018

10:04:41

K

187

24,0000

EUR

XETR

08.11.2018

10:04:41

K

85

24,2000

EUR

XETR

08.11.2018

10:14:44

K

757

24,2000

EUR

XETR

08.11.2018

10:14:44

K

500

24,1900

EUR

XETR

08.11.2018

10:14:44

K

202

24,0150

EUR

XETR

08.11.2018

10:14:44

K

187

24,0000

EUR

XETR

08.11.2018

10:14:56

K

82

23,9950

EUR

XETR

08.11.2018

10:15:24

K

2.000

24,2000

EUR

XETR

08.11.2018

10:15:24

K

3.013

24,0000

EUR

XETR

08.11.2018

10:51:30

K

290

24,0150

EUR

XETR

08.11.2018

11:20:40

K

24

23,7450

EUR

XETR

08.11.2018

11:20:40

K

216

23,7500

EUR

XETR

08.11.2018

13:26:34

K

1.357

24,0000

EUR

XETR

08.11.2018

14:20:32

K

100

23,9900

EUR

XETR

08.11.2018

14:20:32

K

106

23,6100

EUR

XETR

08.11.2018

14:20:32

K

83

23,7500

EUR

XETR

08.11.2018

14:21:11

K

917

24,0000

EUR

XETR

08.11.2018

15:43:39

K

2.083

24,0000

EUR

XETR

08.11.2018

15:52:54

K

130

24,0000

EUR

XETR

08.11.2018

15:52:54

K

181

23,8800

EUR

XETR

08.11.2018

15:52:54

K

100

23,7450

EUR

XETR

08.11.2018

16:39:21

K

2.160

23,7500

EUR

XETR

08.11.2018

16:39:21

K

429

23,8800

EUR

XETR

08.11.2018

16:39:21

K

571

23,8800

EUR

XETR

08.11.2018

16:39:21

K

2.374

23,7500

EUR

XETR

08.11.2018

16:39:21

K

55

23,8750

EUR

XETR

08.11.2018

16:40:56

K

133

23,5000

EUR

XETR

08.11.2018

16:40:56

K

126

23,7500

EUR

XETR

08.11.2018

16:56:00

K

213

23,6000

EUR

XETR

08.11.2018

17:28:02

K

45

23,8750

EUR

XETR

08.11.2018

17:29:01

K

1.742

23,7000

EUR

XETR

08.11.2018

17:29:01

K

126

23,7500

EUR

XETR

08.11.2018

17:29:01

K

17

23,7300

EUR

XETR

08.11.2018

17:29:01

K

41

23,7250

EUR

XETR

08.11.2018

17:29:01

K

159

23,9050

EUR

XETR

08.11.2018

17:29:01

K

523

24,9400

EUR

XETR

08.11.2018

17:29:20

K

77

25,0000

EUR

XETR

08.11.2018

17:29:53

K

479

24,5000

EUR

XETR

08.11.2018

17:29:53

K

290

24,5000

EUR

XETR

08.11.2018

17:29:53

K

185

24,5000

EUR

XETR

08.11.2018

17:29:53

K

1.023

23,8600

EUR

XETR

08.11.2018

17:29:53

K

1.023

23,9300

EUR

XETR

08.11.2018

17:29:53

K

217

23,8600

EUR

XETR

08.11.2018

17:29:53

K

34

23,8550

EUR

XETR

08.11.2018

17:38:12

K

158

23,6300

EUR

XETR

08.11.2018

17:38:12

K

150

23,8400

EUR

XETR

08.11.2018

17:38:12

K

150

23,9300

EUR

XETR

SummeTag





45.100

24,4028











[Gesamtzahl]

[gewichteter Durchschnittskurs]

































Summe gesamt

02.11.2018 - 08.11.2018

K

94.020

24,0460

EUR

XETR







[Gesamtzahl]

[gewichteter Durchschnittskurs]































