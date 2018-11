DGAP-News: elumeo SE / Schlagwort(e): Strategische Unternehmensentscheidung





elumeo SE lagert ihre Produktion aus - Chief Restructuring Officer bestellt

Berlin, 9. November 2018

Die elumeo SE gibt heute bekannt, ihre Produktion zukünftig von der bisherigen Manufaktur in Chanthaburi nach Bangkok (Thailand) und Jaipur (Indien) auszulagern. Nachdem die elumeo SE die Kapazität ihrer konzerneigenen Manufaktur bereits deutlich reduziert hat, wird die verbleibende Produktion nun auf zwei kleinere Standorte ausgelagert, die in enger Kooperation mit lokalen Partnern betrieben werden. "Wir versprechen uns von diesem Schritt eine nachhaltige Verbesserung der Rohertragsmarge bei einem gleichzeitigen Zugewinn an Flexibilität", so Wolfgang Boyé, Verwaltungsratsvorsitzender der elumeo SE. "In der Manufaktur in Bangkok werden wir zukünftig vor allem unsere hochwertigen Markenkollektionen herstellen. Indien hingegen bietet bei Kollektionen mit höheren Auflagen deutliche Stückkostenvorteile."

Die elumeo SE hatte in Folge gestiegener Kosten sowie einer ungünstigen Aufwertung des thailändischen Baht gegenüber dem Euro bereits Anfang August bekannt gegeben, die vertikale Wertschöpfungskette zur Kostenreduktion verstärkt auch für Drittanbieter öffnen zu wollen. "Die Auslagerung auf zwei Manufakturen stellt einen wesentlichen Schritt dar, erheblich an Flexibilität in der Produktion zu gewinnen und gleichzeitig unsere Fixkostenstruktur zu verbessern", so Bernd Fischer, CFO der elumeo SE. "Die Herstellung der Produkte wird über eine zentrale, vertikal integrierte Plattform gesteuert, um eine einheitliche Erfüllung unserer hohen Qualitäts- und Sozialstandards zu gewährleisten."

Die in den Monaten August bis Oktober ausgestrahlten Sendungen mit Artikeln aus der Manufaktur in Jaipur zeigen bereits sehr gute Ergebnisse. "Wir treiben die Umstellung mit aller Kraft voran und sind überzeugt, für unsere Kunden mit der Weiterentwicklung unserer Kollektionen und Sendeformate viel Neues bieten zu können", so Wolfgang Boyé, Verwaltungsratsvorsitzender der elumeo SE.

Darüber hinaus hat der Verwaltungsrat am 9. November 2018 Ingo Stober zum Chief Restructuring Officer (CRO) der elumeo SE bestellt. Als Executive Director übernimmt er ab sofort die Verantwortung für Restructuring, Merchandising und Controlling. Schwerpunkt der Tätigkeit ist die Entwicklung und Umsetzung eines umfassenden Restrukturierungs- und Transformationsprogrammes, um die nachhaltige Profitabilität von elumeo wiederherzustellen.

Ingo Stober verfügt über langjährige und umfangreiche Erfahrung im Turnaround von Handelsunternehmen. Als Restrukturierungsexperte war er für Roland Berger Strategy Consultants, Private-Equity-Gesellschaften sowie verschiedene Firmen im Handelsbereich erfolgreich tätig.

Über die elumeo SE:

Die elumeo Gruppe mit Sitz in Berlin ist das führende europäische Unternehmen im elektronischen Vertrieb von hochwertigem, in Indien und Thailand produziertem Edelsteinschmuck. Über eine Vielzahl von elektronischen Vertriebskanälen (etwa TV, Internet, Smart TV und Smartphone-App) bietet das börsennotierte Unternehmen seinen Kunden vor allem farbigen Edelsteinschmuck zu vergleichsweise günstigen Preisen an. Der Verkauf erfolgt ganz überwiegend über den Direktvertrieb. So betreibt die elumeo Gruppe etwa Homeshopping-Fernsehsender in Deutschland und Italien sowie Webshops in Deutschland, Großbritannien, Italien, Frankreich, den Niederlanden, Spanien, Belgien und den USA. Günstigere Schmuckstücke werden über die Onlineshops von New York Gemstones weltweit verkauft.

Mitteilende Person beim Emittenten;

elumeo SE



Geschäftsführender Direktor (Finanzen)



Bernd Fischer

Kontakt:

elumeo SE



Investor Relations



Claudia Erning



Erkelenzdamm 59/61, 10999 Berlin



Tel.: +49 30 69 59 79-231



Fax: +49 30 69 59 79-650



E-Mail: ir@elumeo.com

http://www.elumeo.com

Kontakt:Bernd Fischer, geschäftsführender Direktor (CFO).