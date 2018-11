Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen







a) Name

Name und Rechtsform:

Ferd. Rüesch AG



2. Grund der Meldung







a) Position / Status

Person steht in enger Beziehung zu:

Titel:



Vorname:

Ferdinand

Nachname(n):

Rüesch

Position:

Aufsichtsrat







b) Erstmeldung



3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht







a) Name

Heidelberger Druckmaschinen AG





b) LEI

529900ZM98OISTG16932



4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften







a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art:

Aktie

ISIN:

DE0007314007





b) Art des Geschäfts

Kauf





c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)

Volumen

1,799 EUR





9401,574 EUR



1,798 EUR





9439,5 EUR



1,797 EUR





2749,41 EUR



1,796 EUR





8996,164 EUR



1,795 EUR





2243,75 EUR



1,794 EUR





10444,668 EUR



1,791 EUR





2865,6 EUR



1,79 EUR





3347,3 EUR



1,786 EUR





1073,386 EUR



1,786 EUR





2203,924 EUR



1,784 EUR





1247,016 EUR



1,784 EUR





654,728 EUR



1,784 EUR





1566,352 EUR



1,784 EUR





2188,968 EUR



1,784 EUR





1441,472 EUR



1,785 EUR





11316,9 EUR



1,782 EUR





3380,454 EUR



1,782 EUR





807,246 EUR



1,782 EUR





475,794 EUR



1,782 EUR





1111,968 EUR



1,782 EUR





1247,4 EUR



1,782 EUR





4127,112 EUR



1,782 EUR





2430,648 EUR



1,782 EUR





4127,112 EUR



1,782 EUR





3341,25 EUR



1,782 EUR





2494,8 EUR



1,782 EUR





727,056 EUR



1,782 EUR





980,1 EUR



1,782 EUR





1896,048 EUR



1,78 EUR





1699,9 EUR



1,78 EUR





178 EUR







d) Aggregierte Informationen

Preis

Aggregiertes Volumen

1,7894 EUR





100205,6000 EUR







e) Datum des Geschäfts

2018-11-12; UTC+1





f) Ort des Geschäfts

Name:

Xetra

MIC:

XETR



