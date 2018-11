DGAP-Ad-hoc: Heliad Equity Partners GmbH & Co. KGaA / Schlagwort(e): Gewinnwarnung





Heliad Equity Partners GmbH & Co. KGaA: Heliad senkt Erwartungen für das Geschäftsjahr 2018





12.11.2018 / 17:28 CET/CEST





Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.





Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.







- Heliad senkt Erwartungen für das Geschäftsjahr 2018



- Schwaches Börsenumfeld belastet den Net Asset Value (NAV)







Frankfurt am Main, den 12. November 2018 - Die Heliad Equity Partners GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE000A0L1NN5 / Ticker: HPBK) erwartet für das Geschäftsjahr 2018, nach Auswertung der aktuellen Entwicklungen und in Anbetracht des weiterhin herausfordernden Börsenumfeldes, eine schwächere Entwicklung des Net Asset Value (NAV) als im Prognosebericht zum 31.12.2017 angenommen.



Für das Geschäftsjahr 2018 ging die Geschäftsführung von einer Steigerung des NAV je Aktie deutlich über dem Niveau des Vorjahres (EUR 12,22) hinaus aus. Nachdem im Geschäftsjahr 2017, insbesondere in den Monaten November und Dezember, eine starke NAV Wertsteigerung stattgefunden hat, wird aufgrund des derzeit anhaltend schwachen Umfeldes an den Börsen, bei den börsennotierten Beteiligungen mit keiner vergleichbaren Entwicklung gerechnet, so dass die Erwartungen, wie im Prognosebericht ausgeführt, voraussichtlich nicht erfüllt werden können Die Geschäftsführung geht vielmehr von einen NAV zum 31.12.2018 in Höhe von etwa EUR 10,00 je Aktie aus.







Über Heliad



Die Heliad (ISIN: DE000A0L1NN5 / Ticker: HPBK) ist eine börsengelistete Beteiligungsgesellschaft, die sich auf junge und wachstumsstarke nicht- börsennotierte und börsennotierte Unternehmen (private and listed equity) im deutschsprachigen Raum fokussiert.



Durch ihre "Evergreen"-Struktur kann die Heliad laufzeitungebunden agieren und Unternehmer auf Ihrem Weg flexibel, individuell und ausdauernd auf jeder Wachstumsstufe unterstützen. In Kombination mit einem aktiven, "hands-on"-Investmentansatz ist die Heliad so in der Lage, deutliche Überrenditen im Verhältnis zu anderen Beteiligungsgesellschaften und Aktienfonds für ihre Aktionäre zu erzielen. Mit der Heliad-Aktie profitieren private und institutionelle Investoren somit mittels eines täglich liquiden Dividendentitels von den Chancen eines diversifizierten Portfolios der interessantesten disruptiven Wachstumsunternehmen im deutschsprachigen Raum.



Weitere Informationen zur Heliad finden Sie unter www.heliad.com.





Kontakt



Heliad Equity Partners GmbH & Co. KGaA



Grüneburgweg 18



60322 Frankfurt am Main



Tel.: +49 (0)69 71 91 59 65 0



E-Mail: investor-relations@heliad.com

















12.11.2018 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de