Sindelfingen, den 15. November 2018





Ad-hoc-Meldung





Konzerntochterunternehmen der RCM Beteiligungs AG veräußert Wohn- und Geschäftshauskomplex mit einem Volumen von 9,8 Mio. Euro, kaufvertragliche Abwicklung für 2019 vorgesehen







Konzerngewinn für 2019 bereits jetzt höher als im Gesamtjahr 2018 erwartet











Die SM Wirtschaftsberatungs AG, ein zu ca. 70% der RCM Beteiligungs AG gehörendes Konzerntochterunternehmen, hat mitgeteilt, dass von ihrer Tochtergesellschaft heute der Verkauf eines Wohn- und Geschäftshauskomplexes im Volumen von 9,8 Mio. Euro bzw. ca. 8.900 m² Fläche beurkundet worden ist. Entsprechend den kaufvertraglichen Regelungen wird die Abwicklung des Kaufvertrags in das kommende Geschäftsjahr 2019 fallen und sich damit bilanziell in 2019 auswirken. Das veräußerte Objekt war seit seinem Erwerb in den vergangenen Jahren konsequent weiterentwickelt worden, sodass mit dieser Transaktion nun in erheblichem Umfang stille Reserven aufgedeckt werden, die sich auf das Konzernergebnis der RCM Beteiligungs AG in 2019 gewinnsteigernd auswirken werden.







Dieser Geschäftsabschluss ist Teil der konzernweiten Geschäftsstrategie, die darauf abzielt, Immobilien nach deren Entwicklung unter Aufdeckung der zwischenzeitlich gelegten stillen Reserven wieder zu veräußern. Das inzwischen erreichte Preisniveau am Immobilienmarkt bietet hierfür aus Sicht der RCM ein attraktives Umfeld, das konzernweit auch weiterhin zu Verkäufen von hierfür geeigneten Immobilien unter entsprechender Aufdeckung stiller Reserven genutzt werden soll. Die RCM ist im Fall sich bietender Verkaufsgelegenheiten daher zu weiteren Gewinnmitnahmen unter Realisierung bereits gelegter stiller Reserven bereit und akzeptiert dabei auch eine zwischenzeitliche Reduzierung des konzernweiten Sollmietenvolumens. Im Geschäftsjahr 2019 sind daher weitere Verkaufstransaktionen aus dem Konzernimmobilienportfolio unter entsprechender Aufdeckung stiller Reserven möglich.







Der von der SM Wirtschaftsberatungs AG mitgeteilte Geschäftsabschluss wird nach dessen erfolgreicher Abwicklung in 2019 zu einer erneuten Konzerngewinnerhöhung der RCM beitragen, womit die Gesellschaft ihren Konzerngewinn im siebten Jahr in Folge steigern wird. Wieweit der Konzerngewinn in 2019 die Ergebnisse des laufenden Geschäftsjahres übertreffen wird, wird dabei insbesondere davon abhängen, in welchem Umfang in 2019 konzernweit stille Reserven durch weitere Verkaufsabschlüsse aufgedeckt werden.









