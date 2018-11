DGAP-News: Aumann AG / Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung





Aumann AG mit erfolgreichem Geschäftsverlauf in Q3 2018



- Umsatz im Bereich E-mobility steigt in ersten 9 Monaten um 94,4 %



- EBIT (bereinigt) um 57,4 % erhöht



- Erfolgreicher Ausbau im asiatischen E-mobility Markt



Beelen, 16. November 2018



Die Aumann AG ("Aumann", ISIN: DE000A2DAM03) knüpfte auch im dritten Quartal 2018 an ihren erfolgreichen und profitablen Wachstumskurs der Vorquartale an. In den ersten neun Monaten 2018 stieg der Umsatz auf 212,0 Mio. Euro, nach 140,3 Mio. Euro ein Jahr zuvor. Dies entspricht einer Steigerung von 51,1 %. Besonders wachstumsstark zeigte sich einmal mehr das Segment E-mobility. Hier konnte die Aumann AG den Umsatz um 94,4 % auf 78,4 Mio. Euro steigern, verglichen mit 40,3 Mio. Euro im Vorjahreszeitraum. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) erhöhte sich in den ersten neun Monaten 2018 um 57,4 % auf 23,7 Mio. Euro nach 15,1 Mio. Euro ein Jahr zuvor.



Der Auftragsbestand der Aumann AG lag zum Ende des dritten Quartals 2018 bei 196,2 Mio. Euro und somit 54,3 % über dem Vorjahreswert von 127,2 Mio. Euro. Hinzu kamen zu Beginn des 4. Quartals weitere 20 Mio. EUR aus Nominierungen durch neue asiatische Kunden, u.a. aufgrund patentierter Aumann Fertigungstechnologie für E-Traktionsmotoren. Dies unterstreicht den strategiekonformen Ausbau der Marktposition im wichtigen asiatischen E-mobility Markt sowie die erfolgreiche Erweiterung der Kundenbasis.



Zum Ende des 3. Quartals 2018 lagen die liquiden Mittel bei rd. 90 Mio. Euro. Zusammen mit einer Eigenkapitalquote von 60,5 % verfügt die Aumann AG damit über eine solide Basis für das angestrebte weitere dynamische Wachstum. Vor dem Hintergrund bestätigt der Vorstand die Prognose für 2018.



Der vollständige Zwischenbericht zum 3. Quartal 2018 steht im Investor Relations-Bereich der Homepage unter www.aumann-ag.com/investor-relations zur Verfügung.





Über die Aumann AG



Aumann ist ein weltweit führender Hersteller von innovativen Spezialmaschinen und automatisierten Fertigungslinien mit Fokus auf Elektromobilität. Das Unternehmen verbindet einzigartige Wickeltechnologie zur hocheffizienten Herstellung von Elektromotoren mit jahrzehntelanger Automatisierungserfahrung, insbesondere in der Automobilindustrie. Weltweit setzen führende Unternehmen auf Lösungen von Aumann zur Serienproduktion rein elektrischer und hybrider Fahrzeugantriebe, sowie auf Lösungen zur Fertigungsautomatisierung.



Weitere Informationen finden sich im Internet unter www.aumann-ag.com.







Aumann AG



Dieselstraße 6



48361 Beelen



Deutschland



www.aumann-ag.com



Vorstand



Rolf Beckhoff (CEO)



Sebastian Roll (CFO)



Aufsichtsrat



Gert-Maria Freimuth (Vorsitzender)



Christoph Weigler



Dr. Christof Nesemeier



Registergericht



Amtsgericht Münster, Registernummer: HRB 16399



Bitte wenden Sie sich bei Rückfragen an:



Alexander Kamb



+49 2586 888 7720



alexander.kamb@aumann.com



Pressekontakt:



edicto GmbH



Dr. Sönke Knop



+49 69 905 505 51



aumann@edicto.de



























