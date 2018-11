DGAP Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Drägerwerk AG & Co. KGaA / Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 in Verbindung mit Art. 2 Abs. 2 und Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 Erwerb eigener Aktien - Zwischenmeldung





Drägerwerk AG & Co. KGaA: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation





22.11.2018 / 16:03





Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung





Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr.

596/2014 in Verbindung mit Art. 2 Abs. 2 und Abs. 3 der Delegierten

Verordnung (EU) 2016/1052



Erwerb eigener Aktien - Zwischenmeldung

Im Zeitraum vom 13. November 2018 bis einschließlich 21. November 2018

wurden insgesamt 36.824 Stück Vorzugsaktien im Rahmen des Aktienrückkaufs

der Drägerwerk AG & Co. KGaA ("Dräger") erworben, dessen Rückkaufsbeginn

mit Bekanntmachung vom 09. November 2018 gemäß Art. 5 Abs. 1 der Verordnung

(EU) Nr. 596/2014 in Verbindung mit Art. 2 Abs. 1 der Delegierten

Verordnung (EU) 2016/1052 für den 13. November 2018 mitgeteilt wurde.

Der Erwerb der Aktien diente einzig dem Zweck, Verpflichtungen aus einem

Belegschaftsaktienprogramm im Sinne von Art. 5 Abs. 2 lit. c) der

Verordnung (EU) Nr. 596/2014 zu erfüllen.

Der Erwerb der Vorzugsaktien von Dräger erfolgte durch eine von Dräger

beauftragte Bank ausschließlich über die Börse.

Im Zeitraum vom 13. November 2018 bis einschließlich 21. November 2018

betrugen die Gesamtzahl der zurückgekauften Aktien, der gewichtete

Durchschnittskurs sowie das aggregierte Volumen jeweils pro Tag:

Datum Gesamtzahl Gewichteter Aggregiertes

zurückgekaufter Durchschnittkurs Volumen (EUR)

Aktien (EUR)



13.11.2018 5.867 50,32 295.222,50



14.11.2018 3.000 51,15 153.446,00



15.11.2018 2.541 50,77 128.998,15



16.11.2018 5.500 50,66 278.612,80



19.11.2018 4.916 50,35 247.504,00



20.11.2018 5.636 47,85 269.685,42



21.11.2018 9.364 47,41 443.959,86

Informationen über die Transaktionen gemäß Art. 5 Abs. 1 und Abs. 3 der

Verordnung (EU) Nr. 596/2014 in Verbindung mit Art. 2 Abs. 2 und Abs. 3 der

Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 sind auf der Internetseite von Dräger

(www.draeger.com) in der Rubrik Investor Relations veröffentlicht

(www.draeger.com/de_corp/Investoren/Aktie).

Lübeck, 22. November 2018

Der Vorstand



Drägerwerk Verwaltungs AG als persönlich haftende Gesellschafterin der

Drägerwerk AG & Co. KGaA

Moislinger Allee 53-55



23558 Lübeck, Deutschland



www.draeger.com



























