Monitchem Holdco 3 S.A.: Markus Schürholz wird neuer CFO der CABB Group





22.11.2018





Markus Schürholz wird neuer CFO der CABB Group







Sulzbach (Taunus), 22. November 2018 - Die CABB Group hat mit Wirkung zum 1. Januar 2019 Markus Schürholz zum neuen Chief Financial Officer berufen. Er folgt auf Ulrich Siemssen, der das Unternehmen auf eigenen Wunsch verlässt.



Markus Schürholz bekleidet seit über 25 Jahren Führungspositionen in Finanzressorts internationaler Unternehmen. Dazu gehören beispielsweise die Haniel Group, die Escada AG und die SAG Group, deren Verkauf von EQT an die SPIE er im Jahre 2016 als CFO begleitete. Vor seinem Wechsel zur CABB war er CFO der Landgard eG in Straelen.

















