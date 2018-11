DGAP-Ad-hoc: sino AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis





Düsseldorf, 23. November 2018

Die sino hat das Geschäftsjahr 2017/2018 (01.10.2017 - 30.09.2018) nach dem vom Vorstand aufgestellten Konzernabschluss mit einem Jahresfehlbetrag von -972 TEUR abgeschlossen (nach +1.689 TEUR im Vorjahr).



Der Verlust pro Aktie beträgt 0,42 Euro, nach +0,96 Euro im letzten Geschäftsjahr.



Im Vorjahr war ein Gewinn aus der Veräußerung von Anteilen an der tick-TS AG in Höhe von 2.446 TEUR (1,05 Euro pro Aktie) enthalten.





Das Ergebnis vor Steuern im Konzern beläuft sich auf -1.442 TEUR nach +2.323 TEUR im Vorjahr. Der Fehlbetrag des sino Konzerns im Geschäftsjahr 2017/2018, welcher in der Konzernbilanz den sino Aktionären zuzurechnen ist, lag bei -407 TEUR nach +398 TEUR im Vorjahr. Gewinnerhöhend wirkte sich im Konzern im Vergleich zur AG das "at equity"-Ergebnis aus der Beteiligung an der tick-TS AG i.H.v. 338 TEUR aus (Vorjahr 238 TEUR; ohne Gewinn aus der Veräußerung der Aktien der tick-TS AG).





Maßgeblich verantwortlich für das negative Konzernergebnis ist der planmäßige Jahresfehlbetrag des Fintech Startups (im Folgenden: Fintech) in Höhe von 1,3 Millionen Euro, davon sind den sino Aktionären in der Konzernbilanz 750 TEUR im Geschäftsjahr 2017/2018 zuzurechnen. Im Konzernabschluss sind Erträge aus der Aktivierung latenter Steuern auf den Jahresfehlbetrag des Fintech in Höhe von 583 TEUR enthalten, hiervon sind rund 332 TEUR den sino Aktionären in der Konzernbilanz zuzurechnen. An diesem Fintech hatte sich die sino in 2017 über ihre 100%ige Tochtergesellschaft, die sino Beteiligungen GmbH, im Rahmen einer Kapitalerhöhung mit zunächst 67 Prozent mittelbar beteiligt. Bei nachfolgenden Kapitalerhöhungen unter Führung von sino sammelte das Fintech in den letzten Monaten insgesamt mehr als 5 Millionen Euro ein, davon rund 3 Millionen Euro von privaten Investoren und einem Unternehmen. Derzeit beträgt der Anteil der sino Beteiligungen GmbH an dem Fintech rund 55 Prozent.

Insgesamt hat die sino Beteiligungen GmbH rund 2,9 Mio. Euro im Rahmen von Kapitalerhöhungen in das Fintech investiert, im Wesentlichen finanziert aus dem Verkaufserlös von rund 2,6 Millionen Euro für rund 175.000 Aktien der tick-TS AG



im Mai 2017.

Auf Basis der Post-Money Bewertung zum Zeitpunkt der letzten Kapitalerhöhung des Fintech ergibt sich ein rechnerischer Wert der Beteiligung der sino Beteiligungen GmbH an dem Fintech von 9,5 Millionen Euro. Im Falle einer Aufgabe der Beteiligung kann sich ein anderer, höherer oder niedrigerer, Wert aus diesem Risikoinvestment realisieren.



Die sino erwartet den Marktstart des Fintech im ersten Quartal 2019.



Der Vorstand der sino sieht die bisherige Entwicklung des Fintech als zufriedenstellend an und ist bezüglich der Perspektiven optimistisch.

Gemäß dem aufgestellten Konzernabschluss sind im abgelaufenen Geschäftsjahr die gesamten Nettoerträge saldiert um 1,1 % von 6,10 auf 6,16 Millionen Euro gestiegen,



ohne Berücksichtigung der Erträge aus der Veräußerung der tick-TS AG Aktien im Vorjahr.





Für das nächste Geschäftsjahr rechnet der Vorstand damit, bei unverändertem Marktumfeld, in der sino AG ein positives Ergebnis erreichen zu können.



Die in der sino Beteiligungen GmbH anfallende Bruttodividende auf den Bestand von 252.860 tick-TS AG Aktien wird voraussichtlich rund 329 TEUR betragen.



Auf Ebene der sino Beteiligungen GmbH wird dennoch ein höherer Jahresfehlbetrag für das Geschäftsjahr 2018/2019 im Bereich von -1,3 bis -1,7 Millionen Euro nach Steuern erwartet.



Wesentlicher Grund dafür sind weitere, für die sino AG nicht liquiditätswirksame, Anlaufverluste des Fintech, die auch aufgrund eines etwas später als erwarteten Markteintritts im laufenden Geschäftsjahr höher ausfallen werden. Damit wird auch das Konzernergebnis nach Steuern insgesamt im laufenden Geschäftsjahr deutlich negativ ausfallen und im Bereich zwischen -1,2 bis -1,8 Millionen Euro erwartet.



Diese Prognose gilt bei unverändertem Anteilsbesitz an dem Fintech.





In der sino AG lag der Jahresüberschuss 2017/2018 bei 160 TEUR nach 108 TEUR im Vorjahr (+48,56%), das Ergebnis vor Steuern lag bei 266 TEUR nach 154 TEUR im Vorjahr (+72,95%).



Die gesamten Nettoerträge lagen bei 5,83 Millionen Euro nach 5,75 Millionen Euro im Vorjahr (+1,3%). Die gesamten Verwaltungsaufwendungen der sino AG inklusive Abschreibungen lagen mit 5,57 Millionen Euro um 0,9 % unter denen des Vorjahres



(5,62 Millionen Euro).

Ob und in welcher Höhe für das abgelaufene Geschäftsjahr der Hauptversammlung der sino AG ein Vorschlag zur Ausschüttung einer Dividende unterbreitet werden wird, werden Vorstand und Aufsichtsrat voraussichtlich im Januar 2019 entscheiden.

Die Zahl der Depotkunden per 30.09.2018 ist mit 404 gegenüber dem Vorjahr (417 Depots) um 3,1 %, gesunken. 31 neue Depots wurden eröffnet. Die Anzahl der ausgeführten Orders ist gegenüber dem vorherigen Geschäftsjahr um 8,7 % von 0,60 Mio. auf 0,55 Mio. gesunken.

