ISRA VISION AG: SMART FACTORY AUTOMATION mit eigenem Ressort im Führungsteam





ISRA VISION AG (ISIN: DE 0005488100) - das TecDAX-Unternehmen für industrielle Bildverarbeitung (Machine Vision), weltweit einer der führenden Anbieter für Oberflächeninspektionen von Bahnmaterialien und für 3D Machine Vision Anwendungen - setzt ihre Aktivitäten zur konsequenten Zukunftsausrichtung des Unternehmens mit dem neueren Fokus auf SMART FACTORY AUTOMATION fort. Neben einer umfassenden Innovationsroadmap und einer breiteren Aufstellung des Produktangebots für die Industrieautomatisierung sind ein strategischer Ausbau der Strukturen sowie eine zielgerichtete Erweiterung des Managements wichtige geplante Schritte für das zukünftige Geschäft in diesem Markt.



Mit einem parallel aufzubauenden Vertriebsnetzwerk plant ISRA sukzessive den Eintritt in neue Märkte der vernetzten Automatisierung mit Machine Vision. Im Vordergrund steht dabei vor allem die Verknüpfung der 3D Machine Vision Kompetenz von ISRA mit der Roboterautomatisierung sowohl in der Automobilindustrie als auch in der Fertigung außerhalb der Automobilindustrie. Die anvisierte 3D Embedded Machine Vision Automatisierung ist einer der strategischen Schwerpunkte auf dem Weg zur nächsten Umsatzdimension von über 200 Millionen Euro. Hierfür verstärkt ISRA deshalb die Organisation mit Guido Hettwer als neuem Mitglied im Executive Management und integriert mit ihm einen ausgewiesenen Experten mit über 20 Jahren Managementerfahrung in großen Organisationsstrukturen und mit exzellentem Marktwissen. Herr Hettwer war zuvor in verschiedenen leitenden Positionen bei Bosch Rexroth tätig und bringt durch seine strategischen sowie operativen Kompetenzen sehr gute Voraussetzungen mit, um mit ISRA die nächsten Schritte für SMART FACTORY AUTOMATION erfolgreich umzusetzen.



Die Innovationsdynamik, die mit neuen Produkten - auch im Bereich SMART FACTORY AUTOMATION - kontinuierlich weitere Nachfrage generiert, die Investitionen in den Markt und strategisch wichtige Bereiche sowie der hohe Auftragsbestand von aktuell deutlich über 90 Millionen Euro brutto (Vj.: ca. 85 Millionen Euro brutto) bilden eine gute Basis für die Fortsetzung der erfolgreichen, profitablen Wachstumsstrategie im neuen, am 1. Oktober 2018 gestarteten Geschäftsjahr.



Unternehmensprofil



Die ISRA VISION AG ist samt Tochtergesellschaften weltweit führend in der Oberflächeninspektion von Bahnmaterialien. Zudem zählt sie zu einem der global führenden Anbieter für Bildverarbeitunsgprogramme (Machine Vision) mit Spezialisierung im Bereich 3D Machine Vision, insbesondere für das "3D Robotersehen".



Kernkompetenz des Unternehmens ist die ISRA-BrainWARE (R), eine innovative Software für intelligente Machine-Vision-Systeme. Hier sind das wissenschaftliche Know-How aus Optik, Beleuchtungstechnik, Vermessungstechnik, Physik, Bildverarbeitungs- und Klassifikationsalgorithmen sowie ein komplexes Systemdesign zusammengefasst. Machine Vision ist eine Schlüsseltechnologie der Sehenden Systeme, die das menschliche Auge imitiert. Die heutigen ISRA-Anwendungen fokussieren sich vor allem auf die Automatisierung der Produktion und Qualitätssicherung von Waren und Produkten, die in große, zukunftsträchtige Märkte wie Energie, Healthcare, Nahrung, Mobilität und Information geliefert werden. Zu den Kunden gehören hauptsächlich namhafte Global Player der jeweiligen Branche. Mit mehr als 25 Standorten weltweit ist ISRA überall nah am Kunden und sichert einen optimalen Service und Support.



In den vergangenen siebzehn Jahren ist ISRA bei einer jährlich durchschnittlichen Umsatzsteigerung von ca. 25 Prozent profitabel gewachsen. Derzeit beschäftigt das Unternehmen mehr als 800 Mitarbeiter weltweit.



Weitere Informationen finden Sie unter www.isravision.com.



ISRA VISION AG



Industriestraße 14



64297 Darmstadt



Germany



Tel.: +49 (0) 6151 948 - 0



Fax: +49 (0) 6151 948 - 140



Internet: www.isravision.com



Investor Relations



E-Mail: investor@isravision.com



Ute Schmitt-Klauer



Tel.: +49 (0) 6151 948 - 209



Susanne Becht



Tel.: +49 (0) 6151 948 - 212































