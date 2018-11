DGAP-Ad-hoc: SNP Schneider-Neureither & Partner SE / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahme





SNP | Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR

Betreff: Kapitalmaßnahme

Heidelberg, 27. November 2018 - Der Verwaltungsrat der SNP Schneider-Neureither & Partner SE (WKN: 720370, ISIN: DE0007203705), (die "Gesellschaft"), hat heute im Rahmen der am 21. November beschlossenen Kapitalerhöhung einen Bezugspreis von EUR 16,60 je neue Aktie festgelegt.

Die neuen Aktien werden den bestehenden Aktionären im Wege eines mittelbaren Bezugsrechts mit einem Bezugsverhältnis von 5:1 angeboten. Die Bezugsfrist beginnt voraussichtlich am Donnerstag, den 29. November 2018 und endet voraussichtlich am Donnerstag, den 13. Dezember 2018, 12:00 Uhr (CET) (jeweils einschließlich). Die Bezugsrechte (ISIN: DE000A2NBP07 / WKN: A2NBP0) für die neuen Aktien werden im Zeitraum vom Donnerstag, den 29. November 2018 bis zum Freitag, den 7. Dezember 2018 (jeweils einschließlich) im regulierten Markt an der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt.

Das öffentliche Angebot erfolgt vorbehaltlich der Billigung eines Wertpapierprospekts. Für das öffentliche Angebot hat die Gesellschaft einen Wertpapierprospekt erstellt, der voraussichtlich am morgigen Mittwoch, den 28. November 2018 von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht gebilligt werden soll. Der Wertpapierprospekt mit ausführlichen Informationen und Risikohinweisen zum Bezugsangebot wird unverzüglich nach der Billigung auf der Internetseite von SNP unter https://www.snpgroup.com/de/investor-relations veröffentlicht werden. Das Bezugsangebot wird voraussichtlich am Mittwoch, den 28. November 2018, im Bundesanzeiger veröffentlicht sein.

Über SNP



Die SNP SE unterstützt Organisationen dabei, ihre Geschäftsmodelle anzupassen und neue Technologien zu nutzen. Software und Services der SNP vereinfachen es, betriebswirtschaftliche oder technische Änderungen in den Geschäftsanwendungen umzusetzen.

CrystalBridge(R) und SNP Transformation Backbone(R) with SAP(R) Landscape Transformation sind nach Kenntnisstand des Unternehmens zusammen die weltweit führende Software Suite für Datentransformationen, die Änderungen in IT-Systemen automatisiert analysiert, umsetzt und nachverfolgt. Sie bieten dadurch klare Qualitätsvorteile, gleichzeitig werden Zeitaufwand und Kosten bei Transformationsprojekten signifikant reduziert. Die SNP Gruppe beschäftigt weltweit rund 1350 Mitarbeiter.

Das Unternehmen mit Stammsitz in Heidelberg erzielte im Geschäftsjahr 2017 einen Umsatz von rund 122 Mio. EUR. Kunden sind global agierende Konzerne aus allen Branchen. Die SNP wurde 1994 gegründet, ist seit dem Jahr 2000 börsennotiert und seit August 2014 im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse (ISIN DE0007203705) gelistet. Seit 2017 firmiert das Unternehmen als Europäische Aktiengesellschaft (Societas Europaea/SE).

Weitere Informationen unter www.snpgroup.com

Ansprechpartner Investor Relations:

Marcel Wiskow



Telefon: +49 6221 6425-637



E-Mail: investor.relations@snpgroup.com

http://www.snpgroup.com/de/Investor-Relations/

