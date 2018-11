ADO Properties S.A.: Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen





NOTIFICATION AND PUBLIC DISCLOSURE OF TRANSACTIONS BY PERSONS DISCHARGING MANAGERIAL RESPONSIBILITIES AND PERSONS CLOSELY ASSOCIATED WITH THEM









1.

Details of the person discharging managerial responsibilities/person closely associated

a)

Name

Shlomo Zohar



2.

Reason for the notification

a)

Position / status

Director

b)

Initial notification / amendment

Initial



3.

Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor

a)

Name

ADO Properties S.A.



b)

LEI

391200OYYFJ3DWAMEC69





4.

Details of the transaction(s)

section to be repeated for (i) each type of instrument; (ii) each type of transaction; (iii) each date; and (iv) each place where transactions have been conducted

a)

Description of the financial instrument, type of instrument

Share



Identification code

LU1250154413

b)

Nature of the transaction

exercise of a stock option

c)

Price(s) and volume(s)

Price(s)

Volume(s)

0

30,757 shares

d)

Aggregated information



- Aggregated volume

30,757 shares

- Price

0

e)

Date of the transaction

29 November 2018

f)

Place of the transaction

Outside a trading venue



























